第一次看到彭明敏教授，是1992年11月3日在圓山飯店「回航」歡迎會，他逐桌敬酒，神采奕奕，心儀的偶像，終出現眼前，有無比的興奮和希望。結束，我拿紀念徽章(現在保存)，與穿拖鞋的林瑞明教授，一起坐公車，他要回台南。

11月25日我在自立晚報發表半版的《中國論》。不久我收到一封國文系系辦轉來的掛號信封上下封口，都用膠帶貼緊緊，怪怪的。不意卻是彭教授的親筆信，12月7日寫的，鼓勵我要多寫「這類文章，啟發民智」。深受鼓舞。從此有幸時被邀請餐敘，因而熟稔。

2000年師大人文學社社長林孚嘉請彭教授演講，我是學社的指導老師，主持〈人權主權與台灣〉一場精彩演說，座無虛席。這是彭教授第一次到師大演說，可惜校史並無記載。

2011年11月初，我隨彭教授門生共遊共遊九州四國，彭教授風趣的兼當解說員。

月底，允晨出版我的《中國民族主義與文化霸權》書，彭教授親筆幫我寫序〈中國封建文化的照妖鏡〉鏗鏘有力。12月9日高齡的他與李喬老師李筱峰老師主持了我的新書發表面，真是感恩

去年秋冬之際，我住院，彭教授掛號寄他親筆題款9月21日《絕筆集》到家，百合拿到醫院，我心酸的看《絕筆集》。後他知情，由吳惠蘭小姐轉告他關心之意，今年1月，他自己已虚弱不堪，還託話深切的吩咐我保重，難以言喻的溫暖和感謝。

青年己負盛名的學者，前程大好。而膽敢拋棄一切，捨命為台灣的自由民主，挺身而呐喊，喚醒世人。

終生至老，永不妥協。

台灣知識人的楷模。

永遠的懷思。



莊萬壽:1992年12月7日收到彭教授親筆寫信給我，鼓勵我要多寫「這類文章，啟發民智」。圖／莊萬壽提供，民報合成



作者回憶:2000年師大人文學社社長林孚嘉請彭教授演講，我是學社的指導老師，主持〈人權主權與台灣〉一場精彩演說，座無虛席。圖／莊萬壽提供



2021年9月收到彭教授寄來親筆題款贈書《絕筆集》。圖／莊萬壽提供，民報合成