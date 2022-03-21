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每日國際焦點

南韓新任總統尹錫悅表示將把總統府遷出青瓦台改至國防部，預計將花費496億韓圜

歐盟尋求增加碘劑、核防護裝備庫存

斯洛伐克開始佈署愛國者飛彈

美國拜登政府正式認定緬甸軍政府對羅興亞人種族屠殺

日本

岸田首相訪柬埔寨於金邊會見韓森，兩國同意協助烏克蘭

南韓

新任總統尹錫悅表示將把總統府遷出青瓦台改至國防部，預計將花費496億韓圜

北韓

試射短程多管火箭

中國

疫情擴散防疫管制能力受到挑戰

印度

鈴木將投資14億美元於印度廠生產電動車

信實通路以1.25億美元買下內衣品牌Clovia母公司紫熊貓私密時尚公司多數股權

緬甸

美國拜登政府正式認定緬甸軍政府對羅興亞人種族屠殺

阿富汗

塔利班取消納吾肉孜節的國定假日地位，但允許慶祝

孟加拉

納拉揚甘傑市渡船翻覆5死數十失蹤

斯里蘭卡

物價暴漲，因搶購燃油排隊數小時造成2老人因排隊而死

柬埔寨

日本援助4.28億美元、130萬劑疫苗

歐盟

尋求增加碘劑、核防護裝備庫存

英國

首相強生稱英國脫歐就如同烏克蘭抗俄，引起軒然大波

德國

同意與卡達簽約由卡達供應液化天然氣，以降低對俄依賴

俄羅斯

土耳其稱俄烏即將達成談判共識

義大利

俄烏戰爭造成糧價大漲，匈牙利、塞爾維亞、摩多瓦因而禁止糧食出口，造成飼料價格大漲養豬業可能被迫殺豬，義大利要求歐盟取消禁止補貼養豬業限制

烏克蘭

在戒嚴法下將所有國內電視頻道整合到單一平台

第一批車諾比核電廠工作人員獲得輪班替換

斯洛伐克

開始佈署愛國者飛彈

美國

德州野火燒毀86戶，達拉斯西方4起野火延燒2.2萬公頃，1副警長殉職

加拿大

太平洋鐵路因勞資衝突停駛

巴西

Telegram同意封鎖假消息帳戶，最高法院撤回禁止Telegram令

阿根廷

國際貨幣基金執行董事會25日將會議討論阿根廷債務協商協議

巴哈馬

央行表示金融機構中有30億美元資產來自俄國

以色列

烏克蘭總統澤倫斯基向以色列國會發表線上演說，質問以色列為何不願出售鐵穹給烏克蘭

土耳其

計畫5月底開始營運哈塔伊海上巴士，連接土裔塞浦路斯、以色列、利比亞、黎巴嫩

埃及

3大國營銀行設立8500萬金融科技基金

沙烏地阿拉伯

葉門胡塞叛軍以無人機、飛彈攻擊沙國能源、海水淡化設施，造成煉油廠一時停擺，無傷亡

沙美石油2021年獲利倍增，承諾2022年將增加投資50%

摩洛哥

駐西班牙大使將回到馬德里。2021年5月因抗議西班牙讓西撒哈拉獨立領袖入境而召回大使

布吉納法索

政府軍遭攻擊11死

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