推薦序——解除中國的魅惑

文／金鐘（香港資深媒體人、政治評論家，前《開放雜誌》創辦人、總編輯）

余杰不愧為當今的高產作家。他自從1998年《火與冰》暢銷以來，已出版著作七十餘種。最新的《西朝鮮：為奴之地》，將在台北出版，承他的邀請予以評介。因「開放出版社」在香港曾出版過他的三本書，向來視他為一位有代表性的青年作家，很想了解他近年的創作趨向，榮幸地寫下這篇觀感。

余杰二十多年的寫作，以旺盛的精力，筆觸所及，甚為廣泛。不僅保持對重大新聞的關注，有歷史和國際視野的分析思考，旁徵博引，讀了很多相關圖書史料。而且，思路活躍，不拘一格。這本書的「西朝鮮」之謂，就頗為新穎。讀者也不難想到，有北朝鮮、北韓，自然有歌兒唱的「西邊黃河流」。我們《開放雜誌》則是獨家首發「胡錦濤要求向古巴朝鮮學習」的新聞。平壤北京這對難兄難弟，是當今僅存的「在家裡、在思想裡、在婚床上，到處是黑暗的權力」的國家。余杰引齊奧塞斯庫讚美平壤「是一個充滿林蔭大道和巨大政府建築、沒有過去的痕跡、體現共產主義烏托邦的城市」。雖然齊氏在首都建成一條三公里長、九十二米寬的「社會主義勝利大街」，卻沒有逃脫被軍民處決的命運。

學北朝鮮的最新案例是，北大（余杰母校）一口氣成立四個「習近平思想」的研究中心。耗資十多億攝製韓戰電影《長津湖》，余杰告訴讀者：這部電影煽動反美民族主義，不准民眾發表異議。知名媒體人羅昌平在微博上批評「冰雕連」是「沙雕連」般的愚蠢無腦。遭致刑事拘留，指羅「侵害英雄烈士名譽榮譽罪」，中紀委威脅「一定要嚴懲賣國賊」──此事中共實在無恥已極，九兵團不換裝即開赴零下三十度嚴寒作戰，結果凍死凍傷萬餘人（據說竟有士兵赤足上陣），其中某連百餘人埋伏山區，全部凍成僵屍。被美軍發現，此事早有所傳。這次拍電影特地將凍屍英雄化處理，而對上級虐待士兵、人海戰術之罪責隻字不提！且有鄭州一中學組織五百名學生包場看《長津湖》，校方竟發給學生「凍土豆」與「糠麵粉」，命邊看邊吃，體驗韓戰的艱苦，學生吃不下，甚至嘔吐。

還有，「蛋炒飯」成為敏感詞。事緣中國軍科院著作描述1950年11月25日，毛澤東長子毛岸英在志願軍總部執意吃蛋炒飯，炊煙被美機發現，遂遭轟炸致死。此事後來被官媒篡改為，不是吃蛋炒飯，而是「回指揮部拿地圖」。江蘇一國企發一份蛋炒飯菜譜，立即被警方調查。有民眾以毛子死於感恩節，調侃中國感恩節應為「蛋炒飯節」，感恩美軍飛行員炸死毛的嫡傳接班人。余杰說，習近平做夢也要將中國變成「西朝鮮」，那裡人民衷心擁戴領袖，單純的信仰共產主義，寧願餓死也不發一聲怨言，「那是一塊完美的為奴之地。而中國充滿雜質和異端，以及資本主義的蒼蠅和蚊子。」余杰強調，對目前習近平的中國，再也找不到比西朝鮮更好的比喻。

余杰這本書的宗旨，就是為了向霧裡看花的西方人，也為了向鋪天蓋地被洗腦忽悠的中國人，認識西朝鮮如何造成那麼多奴隸的真相。這正是今天很多觀察中國人士，最大的疑問：蘇共倒台「竟無一人是男兒」，何以中共如此專橫，億萬民眾竟為奴？余杰書分八章，剖析「西朝鮮」的奴隸是怎樣煉成的？

一曰、一部分人是「全聚德股東的鴨子們」，自以為是奴隸主的一員。一旦成為韭菜般任人宰割時，才知道自由民主的重要。受害者加害者一體，是習近平的群眾基礎。

二曰、習近平治國兩大秘訣：一方面維穩經費超過軍費，另方面靠小粉紅和廣場大媽，他們無處不在。不用軍警的鐵錘，如割韭菜的鐮刀就滅了異端，好像長津湖的士兵，沒有見到美軍已經變成冰雕。

三曰、余杰著有《暴君三部曲》嚴厲批判習近平的種種折騰，喪屍治國，封習為繼「總射擊師」鄧小平之後的「總加速師」。即加速中國走向毛式極權主義而免於垮台的加速工程師。買票看《長津湖》的人，是投了習一票。中共垮台還需要漫長時間。

四曰、中共蠶食鯨吞「帝國邊緣地帶」，淪陷在這個「再殖民計劃」中的東突、南蒙、圖博（西藏）、和香港，無不如人間地獄、妻離子散、瞠目結舌。唯一不在中共魔掌中的自由之地、美麗之島台灣，是中國下一個吞併目標。台灣不能做歲月靜好的小白兔，不能受龍白之類奴才蠱惑。一定要出中國，面向大海，春暖花開。

五曰、西朝鮮知識階層的整體墮落。余杰點名譴責一群「帝國化妝師」是戈倍爾的後代，不僅是外交戰狼、中宣部官員、環時刀筆吏，還有演藝體育明星、大學教授、諾獎科學家、作家，一度批毛反共的名人、大V，浪子回頭、分享「大國崛起」的殘羹冷炙。

六曰、評論最近走紅的電影電視作品的真實與幻覺。中共沒有氣質優雅的里芬斯塔（納粹名導演），卻有張藝謀陳凱歌等土法煉鋼的形象設計師。影視產業超過好萊塢，不單是娛樂與票房，更是洗腦，營造一個活色生香的逃不出的桃花源，讓奴隸們有幸福感。

七曰、警惕世界毒瘤。戕害思想、精神和心靈的「中國病毒」，比武漢病毒更可怕。1980年代還在擔憂被開除「球籍」的西朝鮮，今天居然企圖對地球人「掃碼歸類」。你沒有微信碼，在中國寸步難行！中共要奴役十四億人，還要奴役全世界，不將權力延伸到世界盡頭，誓不甘休。美前國務卿蓬培奧警告世人：「改變中國，否則中國就會改變我們。」美國已經束手無策：數十萬CCP黨員已滲透美國。

最後，余杰提出對習近平奴化政策的「解藥」。他認為破解習開創新共產主義世紀的企圖，新教改革家喀爾文神學和英美保守主義政治哲學，可以先行自救，脫奴籍、去奴化。中國文化與共產文化本質都是「為奴文化」，二者結合，奴性無敵，至賤無敵。余杰寫道：「人之初、性本貪。西朝鮮能讓那麼多人自願為奴，因為它太有錢了，有錢能使鬼推磨」，蘇曉康《鬼推磨》書中的群鬼，就有不少金髮碧眼的洋鬼子。西朝鮮錢多，禍害大。從華爾街到塔利班，從季辛克到梅克爾、從淘寶到華為、從李敖到林毅夫……全都自願為奴。不願為奴，挺立為標的，屈指可數。如余英時、余茂春、陳昇，馬來西亞黃明志是余杰喜愛的歌手，他唱道：「要我跪下去，Sorry 我不可以。跟你說話，像對熊貓彈琴。」

余杰聲明：不點名的批判不是批判，不點名的批判毫無意義，所以，余杰在本書中點出了幾十個名字。「西朝鮮國歌第一句是『起來，不願做奴隸的人們』。唱了七十年，有幾個人起來呢？在古羅馬不願做奴隸的是斯巴達克和他的追隨者們；在西朝鮮從林昭到劉曉波，不願為奴，為此不惜付出生命代價，他們把打開黑暗閘門的鑰匙，交到我們手上。」

認識余杰，從《開放雜誌》1998年摘錄他的處女作和成名作《火與冰》的片段算起來已經二十四年，從2003年他在訪美途中第一次訪問香港、《開放雜誌》為他舉辦演講會、我第一次與他見面算起來已經十九年。他從一位繫著六四鮮血臍帶的熱血青年（包遵信語）變成一位有影響力的中年作家。著作等身，閱歷豐富，激情依然。現在他撥開權力鬥爭的媒體思路和傳統的宿命論，為本書立命──「破解奴隸主豢養奴隸之術，喚醒奴隸的反抗意志。」這符合中華民族現代化（而不是復興）的根本命題。共產黨七十年統治使盡一切高壓欺騙手段，最高成就是將中國兩千年皇權專制遺傳的奴性，不斷強化深化，令億萬百姓人格低賤，心志極為孱弱。沒有一場祛魅解惑的奮鬥，美好人性和自由民主是不會出現的。風雨如晦，雞鳴不已，余杰提出他的方案，難能可貴。謹此為記。（2021年12月5日，紐約）



余杰新作《西朝鮮：為奴之地》。圖／亞太政治哲學文化出版社提供，民報合成

作者簡介

余杰 生於成都，求學於北京。1998年出版處女作《火與冰》，在死水般寂靜的世紀之交掛起一陣旋風，暢銷百萬冊，有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想深深影響了中國一代年輕人。

2012年赴美，2018年入籍成為美國公民。致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統，進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值，也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

以寫作為職業和志業，集政治評論家、散文作家、歷史學者、人權捍衛者於一身，著作已有六十餘種，一千五百萬字，與兒子等身。著述涵蓋當代政治、古典文學、近代思想史、民國歷史、台灣民主運動史、基督教公共神學、保守主義政治哲學、人權和宗教信仰自由等領域。多次入選「最具影響力的百名華人公共知識份子」名單，並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣奬」、「廖述宗教授紀念獎」等獎項。

以華語文化圈內唯一擁有言論自由和新聞出版自由的台灣為心靈家園，為近年來關於台灣論述最為深廣的非台灣人之一。喜愛台灣的美食、風景、朋友和書店。相信文字可以穿越時間與空間，得天下之英才而友之。