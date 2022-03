一、提心吊膽的觀眾

俄國與烏克蘭的戰事已經超過一個星期,幾乎全世界的國家都認為普丁所發動的是侵略戰爭,對於非烏克蘭的台灣人來說,就好像有固定要支持的棒球隊一般,只要看到烏克蘭核電廠被俄軍佔領就心涼了半截。其實,戰爭當中有很多的假消息,真的消息在外面反而常常看不到。因此,烏克蘭與俄羅斯的戰爭會如何?沒有任何人敢下斷定。

二、Petraeus的直感

倒是有戰爭經驗的人,他們的看法比較容易接近現實。作者在本篇文章中要先介紹一位美國專家的預測與看法。這位專家叫David Howell Petraeus,他是美國退役的陸軍大將,現在是南加州大學的教授,他在伊拉克戰爭與阿富汗戰爭擔任司令官,後來也擔任中情局(CIA)的長官。他有好幾年在包含巷戰的戰爭中實際戰鬥過,也知道情報戰,可以說是「專家中的專家」。CNN的主播Amanpour曾介紹:在巷戰中,沒有超越他的專家。他畢業於美國陸軍官校,在普林斯頓大學取得博士學位與碩士學位。是美國陸軍的「超級菁英」(super elite)。

他說:俄軍恐怕會攻下首都基輔,但是他們沒有辦法維持。⋯⋯俄軍沒有(必要)的軍人數量。⋯⋯而烏克蘭人很痛恨他們。大部分的成年人不管是以人肉為盾牌,或是拿什麼武器,人們的士氣並不會受挫。烏克蘭軍有著地利,那就是烏克蘭是自己的國家。

三、NATO不東擴是普丁的代言人講的

在這次的戰爭中,俄國說:美國有約定NATO不往東方擴大,但美國打破自己的約定,所以普丁才發動戰爭。但事實如何呢?其實並沒有這樣的約定。所謂「約定說」的根據是:1990年2月,當時的美國國務卿James Addison Baker對蘇聯共產黨書記長戈巴契夫說:「NATO不會向東擴大到一英吋」。但是戈巴契夫在2014年於俄國的早報《Kommersant》中接受訪問而回答說:「NATO擴大的事情完全沒被討論到」。換句話說,說「這是約定」的人其實只是普丁的代言人,他們完全沒有好好調查事實。

四、對俄國經濟制裁造成很大的打擊

普丁在戰場上苦戰的同時,在戰場之外,也處在嚴峻的狀況之下。在俄國展開事業的許多全球性企業已表明要從俄國撤退。

英國大型的石油公司BP開了頭陣,Shell與美國大型石油公司Mobil也表明要撤退。德國商用車Daimler Truck也取消與俄國企業的合作。蘋果與運動用品商Nike,還有迪士尼公司也都中止在俄國的產品銷售與電影公開放映。信用卡的Mastercard 與VISA也停止與俄國銀行的銀行交易。日本、美國、歐洲把一部分的俄國銀行從「環球銀行金融電信協會」(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication,簡稱SWIFT)剔除,也限制跟俄羅斯中央銀行的交易。也因為這樣,俄羅斯很難取得美元與歐元的外匯。

對於外資企業來說,把在俄國的事業利益換成美元與歐元,再送回本國就變得很困難。只要普丁政權繼續存在的話,西方的制裁當然就會繼續,至少會持續數年。由於企業的形象會惡化,利益又無法匯回,所以今後西方國家的企業會一個跟著一個退出俄羅斯。

俄國的中央銀行把政策利息調高接近兩倍的20%,結果俄國國民在買東西的時候,無法用信用卡,無法取得美金,住宅貸款的利息大幅上升,海外旅行簡直就是夢想。無法用美元支撐的盧布暴跌不止,今後猛烈的通貨膨脹與景氣惡化是無法避免的。

五、「抓住他!」

反戰的聲音在俄國越來越高漲。現在,無論在戰場或是國內外,「普丁戰爭的分水嶺已大大的改變了」。這樣子下來,普丁會怎麼樣呢?

最被擔心的就是擦槍走火。普丁在2月27日對於戰略性核抑制部隊命令要準備「特別警戒」的體制。也就是說,他要以核攻擊來威脅。拜登在國情咨文的演說中說:「普丁對於烏克蘭的攻擊在事前就已計劃,而不是被挑釁的。......普丁現在在世界是空前的孤立。......今天晚上,我和同盟國們要對所有俄羅斯的飛機關閉美國的領空。這會更加使俄羅斯孤立,使他們的經濟受苦,盧布下跌30%,俄國的股價下跌了40%,貿易停滯。俄羅斯的經濟動搖。責任只有普丁一人(Putin alone is to blame)。

俄國的獨裁者侵略外國,把成本丟給全世界。......當這個時代的歷史被加以記載的時候,對烏克蘭的「普丁戰爭」一定會使俄羅斯衰弱,世界的其他部分會變強(會如是記載吧)......普丁或許會用戰車包圍基輔,但是他沒辦法獲得烏克蘭人的心與靈魂。他沒有辦法消滅他們對自由的愛,沒有辦法弱化自由世界的決意。

「這是普丁所惹起的戰爭,責任在他身上」。拜登在演說的最後一句是Go get him(抓住他)。

在白宮正式發布的演說全文中並沒有這一句,這是拜登的即席發言。這句話其實是在催促俄國要發動政變。

假如普丁要把手按到核的按鈕時,能夠阻止的是他的心腹,或是參與核攻擊程序的國防部與軍隊的頂尖人物呢?果真他們能夠阻止他嗎?對此,看法分歧。

英國BBC在2月28日訪問了好幾位有識之士的意見,這些意見都是悲觀的:「心腹們是站在統治者那一方」、「任何人都沒有在普丁面前作阻擋的準備」。

另一方面,在去年較早期的階段正確預測開戰可能性的美國週刊《Washington Examiner》的記者Tom Logan在2月28日時問普丁的心腹們,他們的說法是「在發射核彈前,會斃掉他吧。」

看起來,被追到走頭無路的普丁就像一隻受傷的老虎,很有可能拼死一搏。這個時候,或許最重要的就是如拜登所說:「抓住他!」



普丁對烏克蘭發動戰爭,使俄羅斯孤立。示意圖/擷自FRANCE 24 English影片