作家約瑟夫．韋斯伯格（Joseph Weisberg）因就讀耶魯大學時修習了俄國歷史，且當時正是美國總統雷根（Ronald Reagan，1911～2004）極力反共的冷戰年代，激發了他對間諜工作的興趣。於是，大學畢業三年後，他加入美國「中央情報局」（Central Intelligence Agency，CIA）。不過，工作三年多後，對間諜工作的幻想破滅，他離開了「中央情報局」。十三年後（2007年），他出版了一本小說《一個普通的間諜》（An Ordinary Spy: A Novel）。

讀了《一個普通的間諜》的知名編劇葛瑞漢．尤斯特（Graham Yost）對這樣的間諜故事產生興趣，然後又發現韋斯伯格打算將其工作經驗和聽過的一些故事寫成一系列的間諜故事，於是，兩人合作製作出一部深受好評的美國影集《冷戰諜夢》（The Americans）。

2013年，影集首季播映後，《紐約時報》（New York Times）的一篇報導提到，男主角馬修．瑞斯（Matthew Rhys）表示，韋斯伯格因努力讓故事細節接近真實情況而招來麻煩，他所寫的每個劇本在開拍前都要送交「中央情報局」的「出版審查委員會」（Publications Review Board）。然而，如果那些劇中故事真的接近真實，還真令人感到悲哀。

《冷戰諜夢》的故事主角是一對接受蘇聯「國家安全委員會」（KGB）嚴格受訓、挑選、配對而結合的夫妻，在蘇聯出生成長的兩人，被送到美國落地生根，養育了一雙子女，有個舒適的家和自己的事業，就像許多的美國家庭。但同時，真實身分為間諜的他們，必須不斷地變裝扮演各種角色出任務，不計代價以性、謊言和冷血殺人來達到目的。當然，絕不可能每次行動都可以平安順利，所以，偶爾就要帶著身體的傷或躲過危險的驚魂回家，但仍要若無其事地扮演著詹寧斯夫婦（Mr. & Mrs. Jennings）繼續正常生活。不過，當黨中央要求他們去洗腦自己未成年的孩子成為第二代間諜，過去與現在的創傷與衝擊，讓詹寧斯先生不斷地和良心交戰，多次跟太太提議逃亡去過新生活。然而，這對特務夫妻最後不是認命，就是自我說服──偉大的蘇聯是為了人類世界的美好而戰，所以他們努力為黨工作到最後，忠貞賣命到底。

2010年6月27日，美國「聯邦調查局」（Federal Bureau of Investigation，FBI）逮捕了十名俄羅斯間諜（ Operation Ghost Stories: Inside the Russian Spy Case — FBI ）。這些竊取機密的特務就像詹寧斯夫婦，在美國結婚、工作、買房、生養孩子，完全地融入美國社會，就像是一般普通美國人。原來，冷戰結束，但間諜行動從沒停止過，而「詹寧斯夫婦們」是真實存在的！那麼，台灣呢？對我們虎視眈眈的中國，不對台灣滲透？不派間諜來台灣？我們有沒有「中國的詹寧斯夫婦」在台灣竊取機密和吸收人成為中共的間諜？

這部影集另有個值得玩味的地方，就是那一個個被吸收的人，不論是被美國方或蘇聯方吸收的人，他們都有重要的理由。比如：詹寧斯夫婦來到美國的早年，正是美國黑人民權運動最活耀的時代（1950、60年），雖然不是所有投入民權運動的黑人都認同共產主義，但的確也有不少黑人被「反階級壓迫、建立自由共產世界」的主張所打動，因此，詹寧斯太太就吸收了一個黑人為她做事，而且連最後要犧牲他，他都接受，非常忠誠。或者，有個來自尼加拉瓜的年輕女孩，因家人被獨裁政權「蘇慕薩家族 」（Somoza family）所謀殺，她的仇恨自然讓蘇聯共產黨有機可趁，於是被吸收，成為詹寧斯太太的下線間諜。

不過，若要談仇恨與報仇，一位美國「中央情報局」特務洩漏機密給詹寧斯太太的故事就非常值得台灣人省思了。這位工作了23年的女特務，有一次去支援行動，結果非常成功，她的工作報告還被當作教材般地傳閱，但老闆卻完全沒有一句稱讚，甚至一個禮拜後，竟是受她支援幫助的同事獲得升遷。這樣的職場不公平待遇，讓她怨恨十多年，深切到以出賣國家來報復！

也許有人會質疑──現實世界會有人只因職場怨恨就去背叛國家嗎？但看看台灣的那些舔共藝人，就只是為了工作賺錢就能討好中國、踐踏台灣，或是為了未來發展就一再傷害台灣的黃郁婷，所以，因怨恨而叛國並不是不可能發生的事。

2005年，中國國民黨黨主席連戰在北京大學演講，竟主張要「連共制台獨」。當年被中國共產黨大敗的中國國民黨，逃來台灣後，為捍衛中華民國的存續，實行戒嚴、監控台灣島上的人民，要所有人反共抗俄，對言行可疑或持不同意見者捏造案子、扣匪諜帽子，在全台灣濫捕濫殺和刑求，造成許多人冤枉入獄和冤死，居然只因2000年的總統選舉失利，就轉念聯合要滅掉中華民國的中共來欺壓台灣。當然，連戰的「連共制台獨」之說，絕不是只有失去政權的憤怒而已，還有深沉的國族認同問題，才可能從對中國共匪的痛恨轉成不排斥與其合作。而這種合作若真的發生，成果絕對是詹寧斯夫婦所望塵莫及的，這樣，中國還哪裡還需要費力培訓間諜潛入台灣呢？

這個月初，在同黨立委陳以信禮讓之下，中國國民黨籍不分區立委、陸軍退降吳斯懷終於成功進入立法院外交及國防委員會，引起社會疑慮。然，會有這麼多人對吳斯懷不信任，真的不是沒有來由，根據媒體整理的資料： 吳斯懷要民進黨「聽我建議」綠營人士驚呆：請鬼拿藥單？

2016年，吳斯懷接受香港《鳳凰衛視》的評論節目《寰宇大戰略》的專訪時，暢談中國對抗美軍的戰略部署方式，提醒中國，解放軍還無法「走出去」，仍缺乏一個崛起大國所必備的能量，尤其是面對美國列強環伺的中東地區，中國更應該韜光養晦，低調地完善軍備，避免驚動歐美各國。

2019年，吳斯懷以退役陸軍中將的身分發表聲明，認為台灣的未來，只有獨立與統一兩個選項，既然台獨做不到，未來只剩下「統一」這個選項，他強調，應該努力的方向是依據中華民國憲法，承認九二共識，為台灣人民爭取最有利的統一條件和時機。

2020年，吳斯懷擔任國民黨不分區立委在立法院提出書面質詢，認為根據國際法，在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經 （繞） 過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。

2021年，美國前參議員陶德率團訪問台灣，期間也與總統蔡英文會面。吳斯懷表示，其中2位隨行的是前副國務卿阿米塔吉 （Richard Armitage） 、史坦柏格 （James Steinberg） ，這2位離開官職後，跟美方智庫、軍火公司有密切的關係，也經常往來亞洲做研究、遊說、拜會。他質疑：他們這次來台目的是否為美國軍火商來當說客？會不會三個月後美國要求台灣採購某項武器裝備？

2022年，吳斯懷表示，俄羅斯入侵烏克蘭，最後無論是全面戰爭、局部戰爭或和平落幕，「終局勝負已定」，俄羅斯只是大贏小贏而已，美國、北約、歐盟只是輸多輸少的問題，烏克蘭只剩敗局收場，烏克蘭人挺身抗戰是「義和團式的愛國主義」。

從以上的言論看來，吳斯懷的立場始終一致，可以清楚看到一個思想脈絡；他愛中國、袒護中國，懷疑排斥任何對台灣友善、支持台灣堅強自衛的國家，嘲笑踐踏人權。這樣的人， 中國根本不必費力吸收他，而是自然視其為戰友吧？！

其實，觀賞過《冷戰諜夢》的人，應該都會有一個重要領會：最優秀間諜的工作哲學和最好的對付間諜方法，就是－不－給－機－會！我想，沒有人會否認這也是守護台灣的重要方法原則。因此，我真的不懂，為什麼吳斯懷能輕鬆進入立法院外交及國防委員會，但整個台灣社會卻好像只能驚惶氣憤地無力接受？



愛中國、袒護中國，懷疑排斥任何對台灣友善、支持台灣堅強自衛的國家的人， 當然被視為是中國的戰友！示意圖／擷自DW新聞、網路，民報合成