「雨中百草秋爛死，階下決明顏色鮮。著葉滿枝翠羽蓋，開花無數黃金錢。

涼風蕭蕭吹汝急，恐汝後時難獨立。堂上書生空白頭，臨風一嗅馨香泣。」--唐 杜甫

這首詩寫到雖然百草在雨中爛死，但決明依然翠葉茂盛，金黃色的花朵迎著風雨綻放，讓人心生敬意但也憐惜，雨中的決明展現了超強的生命力，成為文人手下堅毅向前的夢想家。

根據台灣中藥典第三版記載決明子(https://reurl.cc/yQNx0D)為豆科植物決明Cassia obtusifolia L.或小決明Cassia tora L.之乾燥成熟種子。主要產於江蘇、廣西、四川、雲南等地區，基本上大部分的熱帶地區包含台灣都有生產，待秋季成熟後採收，種子曬乾收藏備用，因其種子藥材形狀似馬蹄，故又稱「馬蹄決明」，又因為草本植物故又稱「草決明」。

然而中藥青葙子也稱草決明，為莧科的植物，和決明來源不同，主治肝熱目赤之問題，有擴大眼睛瞳孔的作用，因此在使用上要謹慎分辨，決明又其清肝火明目之功效顯著，又稱「千里光」，然中藥千里光另有一菊科植物當作來源，其藥用部位為全草，對於風熱感冒有不錯的療效，因此在使用上要多所注意。

另一種比較常見的中藥材為石決明(https://reurl.cc/Mb5nov)，依據台灣中藥典第三版記載為鮑科動物雜色鮑Haliotis diversicolor Recve、皺紋盤鮑Haliotis discus hannai Ino、羊鮑Haloovna Gmelin、澳洲鮑Haliotis ruber Leach 或白鮑 Haliotis laevigata Donovan之貝殻。雖名為石決明，主要卻是動物性藥材的貝殼，其主要用來治療青盲、目翳之問題。

(石決明：粗糙，左邊可見殼內五彩，珍珠光澤)

因為名字容易混淆，所以要分清楚草決明、決明子、石決明、千里光的差別，而在購買時最好能夠明確地說出要購買豆科的決明子，方才不會造成混淆。

(左：石決明片；右：煅燒過的石決明)

名字確定之後，坊間購買也要注意不要買到混淆的藥材，其容易混淆的藥材為「望江南」，因望江南在明代《救荒本草》此書中以決明子記載代用，因此有「假決明」之名，然現在使用上應有所區隔。

(望江南：外觀呈現扁卵形)

基本上兩者辨識非常簡單，決明和小決明的形狀皆為菱方形、圓柱形或是斜方錐形為主，而望江南呈現扁卵形；而種子表面決明可見線形凹紋上有有棕色小點紋理，小決明可見棕色小點及淺黃白色線紋理；望江南種子的表面可見不規則的淺黃白色紋理和棕黑色小點，因此外觀上有很大的差別，一定可以有所辨別。

另外決明子在使用上會依據其目的而有生品或是炮製過的差別，生的決明顏色偏青黃色，顏色較均勻；炒過之後顏色變深，並會有不同程度的焦斑，並有濃香味微苦。炒過之後的決明子可以緩解其瀉下的作用，且平肝養腎的功效較為顯著，生品味炒過者潤腸通便之力較強。

(生決明子:菱方形如馬蹄，黃褐色，兩端斜截有小臍，背腹各有稜線，平滑光澤堅硬)

坊間或是餐飲店常喝到的古早味紅茶有一特殊的香氣，就是使用炒過的決明子一起沖泡而成。

(炒決明子：顏色較深，細看有不同程度的焦斑，並有濃香味微苦)

決明子除了清熱潤腸之外，現代研究顯示亦有降血壓的效果，因此適量的飲用，對身體健康非常有益，但因為名稱有所混淆，因此購買時應有所注意，另台灣主管機關對於決明子的重金屬含量和黃麴毒素皆有嚴格的把關，因此大家都可安心購買使用。

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