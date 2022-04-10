普丁以一國之力面對35國增援烏克蘭，敗象已經顯露，尤其是布查大屠殺事件爆發後，更令人憤怒，如今，歐盟歡迎烏克蘭加入，接下來的戰爭就是普丁與歐盟的戰爭了。圖/取自shutterstock

當普丁還在吹牛戰爭勝利日在望時候，克里姆寧宮發言人罕見出面承認，這場戰爭所造成俄羅斯損害，超過冷戰時期，希望趕快結束這場戰爭，用台語來說；這就是典型的「打人喊救人」。

外媒還在猜測，到底是誰授權克宮發言人出面講這些話，因為戰爭似乎沒有停止跡象。

連中共最好盟友都知道，俄羅斯再度陷入歷史上摧毀蘇聯的阿富汗戰爭泥淖，但是，丟掉面子的普丁，已經無法自拔，要等著最後的命運審判。

普丁以一國之力面對35國增援烏克蘭，敗象已經顯露，尤其是布查大屠殺事件爆發後，更令人憤怒，如今，俄羅斯周圍臨國芬蘭，也被逼到無法維持中立，要求加入北約，尋求保護，歐盟更是一反常態，歡迎烏克蘭進入歐盟，接下來的戰爭就是普丁與歐盟的戰爭了。

俄羅斯敢於對平民虐殺，原因很簡單，除了來自長期的洗腦教育外，俄羅斯獨裁政府總會掩蓋罪惡，顛倒是非。布查大屠殺在第一時間曝光後，俄羅斯政府的反應就是把兇手嫁禍給烏克蘭，而且還把烏克蘭如何用假屍體扮演受害者經過，用攝影機拍下來。

可惜，很快被俄羅斯電視打臉，因為影片是在列寧格勒街上假造的，製造假訊息或者說謊，已經是獨裁政權的專用，就算事實真相如此，仍然有80%的俄羅斯人，相信自己的電視和媒體所編造的謊言，如同諾貝爾文學得獎者亞歷賽維奇在《二手時代》書中所說：「我們從來不被教育自由是甚麼？我們只被教育，為了甚麼可以犧牲自由。」

亞歷賽維奇的父親是白俄羅斯人，母親是烏克蘭人，這場戰爭讓她相當煎熬。她說，長期的洗腦教育下，人民不可能接觸真相，我們被謊言灌食，這種人類叫做「蘇維埃人」。

和俄羅斯具備相同本質的國家叫中國，因為蘇聯是它們共同基因，被中共餵食謊言長大的稱為「小粉紅」。

鐵幕崩潰後，俄羅斯繼承蘇聯惡勢力，圍堵人民接觸真相的方法，就是媒體全面國營，即便是象徵性獨立媒體，也難逃打壓，中共更厲害，黨媒以外還有無邊無際的網路長城，封鎖所有對中共不利的訊息，甚至進一步用金錢購買大外宣，禁止西方網站進入中國，顛覆世界的正常認知，為獨裁政權說好話，塗脂抹粉。

中共要求西方對中國開放，但是，自己卻對西方封鎖。最近上海因為封城，出現很多亂象，飢餓的人民要求老共下台，帶槍的解放軍當街打人、開槍，但是，這些資訊全部被封鎖，當你說出真相，拍出畫面，迎來的就是逮捕和監牢，罪名是顛覆國家，暴力和謊言是中俄兩個政權共同守護的基因。

這場戰爭讓世界更加分裂，不只是物質分裂，精神也分裂，民主陣營和獨裁陣營的全面對峙。

一旦成為「共產人」就難於拯救了。1945年，喬治・肯楠（George F. Kennan）搭上西伯利亞鐵路，一路來到莫斯科，肯楠發現，蘇聯人民安於壟罩在恐懼之下的生活，他得到一個結論，「自由世界無法幫助蘇聯人民，最終只能畫出界線，雙方保持距離。」這就是肯楠寫下萬言政策給華府，圍堵蘇共擴張的開始。（編按：喬治・肯楠後來被譽為「冷戰之父」）

肯楠說，「當一個民族把自己的生命權利，交託在一個無所顧忌的獨裁者手上，就意味著他得不到任何外部援助了。」

今天正是如此，獨裁者闖下大禍，西方國家的經濟懲罰，卻由俄羅斯人民承受，你會說，俄羅斯人無可救藥，自己的選擇，自己承受，因為連上帝也在一旁束手。