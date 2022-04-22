台灣NGO工作者李明哲在大陸服刑期滿，15日搭機返台，動向備受矚目。對於李明哲的獲釋，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日透過推特向李明哲祝賀。

對此，李明哲與妻子李凈瑜發布聲明指出，李明哲之所以能平安返回台灣，在獄中未受到過度凌虐，與美國履行《台灣關係法》有關。

李明哲夫妻在聲明指出，美國政府及國會持續對李明哲所做的關切與救援的種種，只有瀕臨窒息的人才能體會空氣的珍貴，並表示，從李明哲在中國被囚，李凈瑜不管到美國國會作證或拜訪白宮人權部門的官員，美國方面都會主動提及《台灣關係法》，「茲此重申維護及促進所有台灣人民的人權是美國的目標」。李明哲能夠順利平安返回台灣，在獄中也未受到過度的凌虐，與美國履行該條款息息相關，沒有讓該條款成為具文，是美台關係最珍貴的基礎。

台灣於108年05月30日舉辦「台灣國際宗教自由論壇」，蔡英文總統出席時表示，包容多元的宗教信仰對一個民主社會至關重要，台灣將持續為促進世界宗教自由做出貢獻，也祈願全世界所有關心自由、民主與和平的朋友，能在對話中更認識彼此，一起為全球人類的信仰自由而努力。但是台灣的信仰人權自由有受到保障嗎？

義大利宗教社會學家暨新宗教研究中心創始人Dr. Massimo Introvigne認為，太極門案凸顯流氓官僚迫害無辜人民，甚至用稅收作為迫害有價值的宗教或心靈團體的主要手段。並指出、太極門案件，根本就是假借依法行政之名，行破壞法治之實。在這種情況下，轉型正義就是修復台灣法治的唯一途徑。也因此平反太極門案件，對於轉型正義的落實有其急迫性與必要性，法稅制度零歧視，人權才會有保障。

筆者認為台灣舉辦「台灣國際宗教自由論壇」，表面上宣揚為促進世界宗教自由而努力，但言行不一，前台大教授陳志龍說，濫權追訴、枉法裁判及違法徵收等犯罪黑數，都發生在太極門事件上，簡直匪夷所思，宗教信仰人權在台灣蕩然無存。

前嘉義市長/前立法委員涂醒哲曾表示，太極門案件是政府迫害宗教自由的政治事件，不是稅務問題，是威權時代所造成的人權迫害。呼籲現在的政府不須要對這種錯誤的事情背書，應該勇敢一點，尊重人權，趕快平反太極門假案，讓台灣民主能更加進步，期望為子孫留真相、為後代留典範。

美國落實《台灣關係法》聲援李明哲歸來，筆者期待政府應該真正勇敢地平反威權時代的錯誤。而美國也能聲援關切台灣少數違法官員，利用法稅迫害人民信仰人權的案例。