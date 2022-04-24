作者認為，一旦咱將個人電郵和密碼予某些公司，怹著會當將咱當作人頭，用咱每一個個人的名義，在網路發釣魚詐騙郵件。出代誌，是咱個人著負法律責任。示意圖/取自shutterstock

舊年2021年6月中去美國看子兒孫，本來照過去幾十冬的往例，著是在8月底進前我會轉來台灣。完全無意料台灣管理當局為著壓制武漢病毒疫情，實施真無合理的「防疫旅館」措施，害我「蘇武牧羊」北大西洋海邊和密西根湖邊將近十月日。好佳載，在北美注疫苗真方便，生活上幾乎是自由自在，無甚麼過度奇怪或是亂七八糟剝奪人身自由的生活限制。

自律是美國社會大眾的防疫思想重心，連強制注射疫苗的政策建議，著遭受真大的社會阻力。專業運作有真大的調整和改變，影視會議使用非常普遍，並且應用系統的功能技術精進，真濟白領專業工作者會當在自己的厝上班，節省了上下班路程的時間和費用。外賣成做餐館和賣場的一種新興營業形式和消費習慣，總是，照常可以入去開放的餐廳用餐，入去賣場買物，賣場設顧客自動結數區，非常普遍閣方便，降低人和人無必要的近距離接觸。

運動比賽是美國社會重要的民族教育和娛樂活動，在每場比賽開始先唱美國國歌，展示和感受美國人的民族精神。幾萬到十幾萬在場觀眾的球賽照常熱烈舉行，是呣是要掛嘴掩仔由個人自己決定。坦白講，對電視影像看起來，掛嘴掩仔的觀眾真少數。無人會將「零確診」，莫名其妙地當作重要的防疫政策成果指標。

在網路社群的言論，可以發現真濟台灣人猶原呣是用進步社會的文明水準，來評論一個公共政策的適當性和正當性，期待台灣進步，攏是以個人是呣是利益上有直接受損害來做判斷。這種無追求社會公義的民族心態，更加鼓舞威權統治集團無惡不做。

咱若回想在蔣家暴力統治時代，真濟選擇服從的台灣人，祙認為支那黨民族壓迫統治破壞人權，有一寡生意人甚至認為貪官汙吏予怹方便好做生意，有錢駛鬼會推磨，用錢袋落甚麼法規限制攏會當免遵守，用錢摃落官司無代誌。台灣司法敢濫用無合理的防疫措施機會，作出通緝彭文正教授的惡行，著是複製蔣家暴力統治時代的威權做惡心態。

今年三月中改做可以用所謂「一人一戶」，代替去關「防疫旅館」，我才勉強決定著轉來處理厝內一大堆代誌。果然，一大堆著付錢的稅和家庭生活項目過期無交，嘛收著強制執行的掛號通知等等。停在地下室的車，電池完全死去祙當發動。

住在大樓內底，因為祙當離開自己的住宅，三頓食物和糞埽處理是大問題。有朋友建議用Uber Eats或Foodpanda的外送服務，來解決腹肚問題。下載了APP要設定之時，才驚一著，這種系統按怎台灣社會隨在怹黑白來，竟然敢要求使用者著提供個人電子郵件戶頭的密碼。

台灣人咁無想著，在聯合航空公司、阿嬤爽、博客來或PCHome等設定戶頭之時，只是設定個人戶頭在彼間公司的使用者名稱和密碼，和在銀行設戶頭類似，怹會要求咱輸入個人電郵和密碼來建立戶頭嗎？咁呣知這個後果的嚴重性嗎？一旦咱將個人電郵和密碼予這兩間公司，怹著會當將咱當作人頭，用咱每一個個人的名義，在網路發糞埽郵件甚至釣魚詐騙郵件。出代誌，是咱個人著負法律責任。

我的朋友叫是自己真巧，建議我重申請一個咁哪用在設定這兩間公司APP專用的電郵戶頭，結果咱嘛是交出咱的人頭，雖然咱無用這個戶頭做平常的通訊。這兩間公司APP的設定方式是無必要閣無理氣。我寧可餓腹肚，嘛無可能使用怹的服務。這件代誌，閣予我擔心咱台灣人現代社會公民意識的文明水準！