關於種族，在學生時代，我認為自己是中國人，相信中國文化是這世界歷史最悠久而博大精深的，但中國人遭遇苦難，有待反攻大陸、復興中華，等中國完成統一和富強之後，21世紀就是中國人的世紀。然而，在21世紀前夕，中國國民黨不只還沒帶著大家反攻大陸，還失去政權，我也發現自己極可能是有南島民族血緣的台灣人。那樣的現實與發現，簡直像連戲劇的劇情，有誇張的意想不到，但更像黑色喜劇，沒想到一個國家、政黨竟可以決定「我是誰」。幸好，戲劇之外，還有紀錄片，血液和基因紀錄了「我究竟是誰」。

不過，知道了自己的血緣並非所謂的純種中國人，並沒有改變太多什麼，我依然是我，一樣在意是非，關心世界，只是不再有「有一天要去中國看看」的念頭。除了對共產國家的虛假美好沒有興趣，更是中國對我而言，從此就只是世界上的其中一個國家，而要到哪旅行，不是就看心情喜好嗎？尤其，隨著中國對台灣的霸凌欺壓越來越囂張，對它就越倒胃口，所以也許，李白的「千里江陵一日還」留在詩詞欣賞還比較美好。總之，中國已不是夢土，而是曾被催眠的記憶。

被催眠後醒來，終於開始好好看看腳下的台灣，我不再跟著那個黨和它的國一起當福爾摩沙的過客，卻也成了他們嘴裡所謂背祖忘宗的人。這種會斥責一個人「走自己的路，做自己」的思維，讓我終於知道為什麼21世紀已到，但中國文化仍無法對世界有重要的影響力。往文明邁進的世界，需要的是理解、分享、共生、融合、創造和尊重，然而，在中國政府與許多中國人身上，我看不到也感受不到這些文明要素。

近十幾年來，發現中國以批判美國的奴隸制歷史來對抗美國對其壓迫人權的指責，我能理解那種想以「龜與鱉互譏比差」的企圖，但，拿美國南北戰爭（American Civil War，1861～1865）前的歷史來試圖粉飾自己迫害人權的現況，不是更凸顯自己的遠遠落後？美國的確曾犯下嚴重的錯誤，但從付出鮮血和生命開始更正，至今仍在修正改進，中國卻是至今仍不曾有過民主自由和人權，而且，連什麼時候是面對錯誤的起點都看不到。也許，就是如此的思想層次和心態，所以只能也只想永遠談「統一」吧。

啊，統一，最簡單，不必在意族群間的差異、獨特性和需求。而一統，最有效率，最符合專制獨裁體制的需求，所以，統一和一統，最不麻煩，最不需要動腦，最適合無能而殘暴的管理者。最重要的是，在統一的思維下，最容易馴養出愛國的順民，打擊異己也比較容易。

看看歷史，台灣一直不住著順民；鄭芝龍、朱一貴、林爽文、西拉雅族女英雄金娘、客家抗日三傑吳湯興、姜紹祖、徐驤、賽德克族莫那．魯道、謝雪紅、雷震、殷海光、楊逵、彭敏明、黃華、鄭南榕……。這些不同族群背景的反抗者，都有驚人的意志力和為理想奮鬥的精神，雖然目標未必在同一個落點上，卻都為台灣塑造了堅毅的文化性格。所以，台灣是很難被統一的，有非分之想的人和國，也許該多讀點台灣歷史，認識「我們」。

提出「彰顯自己的人道精神，領養烏克蘭孤兒增進台灣的基因庫」也是種不認識「我們」。正港的台灣人不會有這種「以考量自身利益為前提」的助人思維，而是希望每個孩子都可以在父母親人的照顧下於自己的家園長大，所以「我們」打氣、捐錢、祈禱是希望烏克蘭挺住，戰爭能早一點結束，可以重建家園，讓他們不必去增進誰的基因庫。這是「我們」。

其實，「領養烏克蘭孤兒增進台灣的基因庫」和「收留烏克蘭美女」有差別嗎？「你們」和「我們」就在娶妻養子裡，清楚看見兩個國家。