任何「實際知悉」發行股票公司有「重大影響其股票價格之消息」，在該消息「明確後」，未公開前或公開後18小時內買入或賣出股票者，便構成內線交易案。示意圖／擷自公視新聞影片

內線交易之所以禁止，不管美國判決內線交易理論之資訊平等理論、信賴關係理論、私取理論，台灣的證券交易法第157條之1規定發行股票公司之內部人（董事，包括實質董事，例如總裁、總監)、監察人、經理人、超過持股10％之股東、法人代表、準內部人），即基於職業或控制關係獲悉消息之人，喪失前面三種身分未滿6個月及從前面4種人獲悉消息的訊息受領者（Tippee），這5種人就是內線交易處罰之對象。處罰相當嚴厲，因犯罪獲取之財物或財產上利益金額1億元以上，處7年以上有期徒刑，併科新台幣2500萬元以上5億元以下罰金，如果不到1億元之利益，處罰也在3年以上10年以下，得併科1千萬元以上2億元以下，難怪企業大老闆聽到因內線交易遭搜索、偵查或法院審理，無不聞之喪膽。

如何才構成內線交易？前面這些人有人「實際知悉」發行股票公司有「重大影響其股票價格之消息」，在該消息「明確後」，未公開前或公開後18小時內不得買入或賣出股票，否則，構成內線交易。

何謂「重大影響股票價格之消息」？依第157條之1第5項規定，涉及財務、業務或該證券之市場供求、公開收購，對股票價格有重大影響或對正當投資人投資決定有重要影響，並參酌施行細則第7條1-8款列舉規定。例如公司退票、合併、公開收購、策略聯盟、公司發生重大掏空、營收、投資大幅財務異常等。

至於重大訊息之時點認定，向來也是攻防重點，事實發生日、協議日、簽約日、付款日、委託日、成交日、過戶日、審計委員會或董事會決議日、其他具體事證可得明確之日。法院實務上有認為重大消息成立時，指消息之事實發生、確定為必要，也有法院認特定時間內必成為事實之消息而言，不限於消息已確定或確定事實。有學者認為消息需具備重大性、具體性及確實性三項標準，最高法院大法庭有必要統一見解，避免歧異。條文所定犯罪獲得利益1億元以上，如為共犯時，係分別計算抑合併計算，前司法院長賴英照認為應分別計算非合併計算。偵查中自白犯罪所得，自動繳交全部所得應減輕其刑之規定，如有共犯，犯罪所得應個別計算，體系才能一貫，大法庭亦有統一見解之必要。最高法院刑事大法庭已裁定，倘若已實現所得，以實際所得計算犯罪獲取之利益，未實現者以擬制法計算，但均扣除證券交易稅及手續費等稅費成本。總之，內線交易中有諸多不確定法律概念，立法院無法逐一修法，仰賴大法庭統一法律見解，避免「好運的得時鐘，歹運的得番仔火」，也避免「法院像月亮，初一、十五不一樣」，當事人上法院如果像在玩俄羅斯輪盤，有失司法之公正及威信。