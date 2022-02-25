發明92共識的蘇起，再度出招了，這一次是為他的新書《奔向戰場：危險十字路口的台灣》宣傳，2月22日，台北論壇為蘇起新書舉辦發表會，順便論壇一下，蘇起說：「92共識已經過去了，小英總統阻斷中共鴿派的聲音」，蘇起認為小英總統不承認92共識，是小英所犯最大錯誤，接著把箭頭指向民進黨政府，指控民進黨不應該邀請美國抗中大將蓬佩奧來台灣訪問，民進黨對於蘇起的言論，也立即提出反擊，認為蘇起根本睜眼說瞎話。

蘇起是馬英九政策國師，一路走來，原本是親美反共，現在已經被公認為藍營中的投降派。過去，蘇起所創造的92共識，早就被李登輝打臉說「92根本沒有共識」，我寧願相信李登輝的說詞，因為，92香港會談，國共兩黨根本沒有達成共識，如果真的有92共識，意思應該是「兩個中國」握握手，老共所承認中國既然可以各表，那就是承認另一個「藍色中國」存在，如果可以各表，那麼邏輯上，台灣所表的中華民國，就不應該被老共打壓，反證：若不打壓，就是承認兩個中國存在，既然兩個中國存在，兩國的交往必須以平等方式進行，比照東西兩德方式，但是，回顧30年來中台的互往，基礎上根本就是不對等、不公平，台灣可以對中國開放通訊，開放媒體，開放文化，甚至開放五星旗所代表的「中共國」，但是，中共對所有象徵中華民國國家的物品，全面打壓，甚至列入犯罪分裂國家行為，文字上提起也視同犯罪，這是哪一種平等？既沒有平等，就不會有和平，而是投降，這是最簡單的邏輯，很可惜藍營投降派只對和平高談闊論，卻不討論平等。

在中國，宣傳台灣的自由民主也全部被封鎖，更遑論中台之間，有所謂平等來往了，幾乎都是中共片面作為，戰機高興飛來飛去，事前從來不打招呼，包括關閉中台來往的窗口，中共對台灣就算有善意，有惠台策略，其實也是虛假的善意，說得更深入一點，就是企圖併吞台灣所假裝的善意。

如果上述屬實的話，證明中台之間根本沒有92共識，三十年就算交流，其實只是一場老共對台統戰而已，交流變成紅色滲透破口，中台既然沒有共識，平白指責小英不承認92，邏輯上當然不通。

蘇起說：「中國還存在鴿派」，甚至說，習近平代表鴿派，我深深不以為然，客觀論，中共根本沒有鴿派，以我對中共粗淺的理解，在中國數年的探查，至少，鴿派不在中南海殿堂，少數反對併吞，反對武力併吞台灣的人，或許還在學界，或者在民間社會，但是，我可以說；多數的中共高官全部是戰狼，如果不表現戰狼，根本無法存在黨官行列，戰狼簡單說就是所謂鷹派，因為習近平就是戰狼始作俑者，因此，所謂中國的鴿派，認真而言，就是鷹派的兩手策略中，軟的那一手而已，「軟的一手」，竟然被蘇起看成鴿派，可見蘇起對中國的認識實在太膚淺了。

有人認為鄧小平是鴿派，這種看法更危險，老美之所以被欺騙，就是被小鄧的韜光養晦所欺騙，中國對美國示弱，始於1971年4月的乒乓外交，稱為「小球轉大球」，老共藉由打球外交，替美中關係降溫，導致八年後的美中建交，美國拋棄中華民國，中華民國在斷交潮之後，幾乎變成國際孤兒，過去，前總統李登輝曾經為了讓台灣進入國際社會，費盡心思，還企圖給聯合國十億美金，作為重返聯合國的敲門磚，很可惜沒有成功，如今，紅色美金在聯合國力量更大，台灣要靠金錢進入國際，困難度恐怕更高。

台灣並不喜歡奔向戰爭，世界上沒有人喜歡戰爭，只有獨裁專制政權，為了自己的政權野心，驅使人民走向戰爭，台灣被推到風口浪尖，不是台灣人自找的，而是土地位於地緣衝突前線，簡單說，台灣人懷璧有罪，這個罪責不應該是台灣人承擔，中共可以在一念之間以蒼生為念，中共在習近平指導下，正在奔向戰爭的邊緣，中共才是和平破壞者，蘇起的指責似乎搞錯對象了。



作者指出，中共片面作為，戰機經常擾台，還關閉中台來往的窗口，中共對台灣就算有善意，有惠台策略，其實也是虛假的善意，是企圖併吞台灣所假裝的善意。示意圖／擷自BBC中文網