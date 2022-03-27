依3月25日自由時報A12「律師涉偷拍、控違法搜索」報導，檢察官與律師上演刑案攻防戰！台東地檢署之前偵辦律師張靜涉嫌犯罪事件，遭張靜指控違法搜索拘提，法官隨後裁定拘提程序不完備當庭將張釋放；台東地檢署昨天宣告查明全案，依違反刑法妨害秘密、個人資料保護法等罪起訴。

刑事訴訟制度的改革與演變，往往受到保護人權及維護治安兩股力量的拉扯。刑事訴訟制度也反映了一國人權理念的實踐程度。對一個犯罪嫌疑人，為什麼還要給予其公平審判的機會？這是因為現代刑法的理念，不再是單純的報復，而是正義的實現。這也是「正當法律程序」的落實。更何況，國家權力也可能犯錯，掌權者也可能徇私枉法，一定要設法防止這種弊病，才能合乎法治國精神，尊重、保障及促進人權。

查羈押權由檢察官移到法官，係1995年10月19日在憲法法庭「羈押權世紀之辯」，其後產生了釋字第392號解釋（民國84年12月22日），民國86年12月22日刑事訴訟法第101條修正生效後，檢察官的羈押權才正式走入歷史。

當時（1995年10月19日），大法官邀請到庭的鑑定人，包括台中地方法庭庭長陳世雄、高等法院庭長李相助和律師全聯會代表呂傳勝等三人，他們三個人發言均支持檢察官不應擁有羈押權。李相助追溯歷史指出，「刑事訴訟法是訓政時期留下來的產物，而之後頒布的憲法未對羈押做合憲性的考量，使得羈押權留待今天才提出。」

在檢察官擁有羈押權時期，檢察官濫權起訴，產生侵害人權冤案事件，後來由冤獄賠償法「全民埋單」來加以善後的案件，例如「蘇炳坤案」、「蘇建和案」、「太極門案」等。

如今，羈押權歸屬於法官，跟上民主人權潮流，檢察官對被告「聲請羈押」宜採審慎作法，避免產生人權侵害事件。

此件檢察官與律師刑案攻防戰，如何落幕，正考驗著「司法正義」之實踐，以及極少案例的刑法第125條「濫權追訴處罰罪」之規定，是否得以落實？引人矚目。

台灣2000年起施行「人權立國」政策，2009年聯合國「人權兩公約」國內法典化，所謂「自由、民主、法治、人權」，應該不能淪為口號。