中共武力犯台，到底該用「統一」或「入侵」，取決於從那個角度立場。對中國政府來說，當然用「統一」，而大多數的台灣人則一定用「入侵」。示意圖／擷自DW新聞、網路，民報合成

14日，「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表了日本研究項目副主任華特斯（Riley Walters）等人日前訪問安倍晉三的談話內容。Shinzo Abe’s Taiwan Legacy - by Riley Walters Eleanor Shiori Hughes (hudson.org) 從訪談中可以看出安倍對台灣的重視和友善，以及憂心中國對台灣的野心和印太地區的威脅。

台灣媒體陸續節錄重點刊登了這篇訪談，偶然地，看見一些人對這句話──「他（安倍）擔心，隨著習近平在北京取得政治勝利，與台灣統一（無論是透過武力還是其他方式）可能不會太遠。」的「統一」很有意見，認為應該說「入侵台灣」才對。不過，老實說，該用「統一」或「入侵」，是取決於從那個角度立場。對中國政府來說，當然用「統一」，而大多數的台灣人則一定用「入侵」，那麼，為什麼安倍或「哈德遜研究所」會用「統一」這兩個字呢？尤其，安倍不是極度友台嗎？

其實，任何清楚中國歷史的非華人，一定知道國共內戰，了解中華民國（Republic of China）和中華人民共和國（People's Republic of China）的關係，就可能用「統一」來討論中國對台灣的野心和行動，有人還可能會疑惑為什麼用「統一」會讓台灣人跳腳。不過，我最常聽到的疑問是：台灣為什麼不改名？而第一個問我這個問題的，是我的先生。

當年，與愛爾蘭裔的美國先生認識後，相隔兩地的我們，常寫信寄包裹給對方，第一次看了信封上的地址，他不是發問，而是直接對我說：「不行哪，用Republic of China台灣會被認為是中國，要改名！」真的沒有誇大，當時的他，真的比我這個台灣人還擔心台灣被國際視為中國的一部分。而當時的我，仍是會脫口而出「我們中國人」和對台灣主權問題毫無概念的人，以致覺得他幹嘛這麼激動擔心，還在心裡碎念：「用Republic of China、R.O.C.有那麼嚴重嗎？這本來就是我的國家的名字啊！不用，是要用什麼？」

後來，我們結婚了。時間一年年地過去，他也從擔心地對我說：「台灣不該再用Republic of China」，變成問我：「為什麼台灣人不想正名制憲？不喜歡被視為中國人、不想被中國統一，為什麼仍接受中華民國憲政體制？不覺得繼續用會出問題嗎？」我總是回答：「因為大部分的台灣人想維持現狀，不想台灣內有紛擾，也不想中國打我們。」直到蔡英文執政，我的答案終於變了：「因為蔡英文說台灣已經獨立，中華民國就是台灣，台灣就是中華民國，而很多很多台灣人也同意。」他驚訝地搖頭。

現在的我，已不是對二戰後台灣主權歸屬問題一無所知的人，所以我理解先生為什麼驚訝搖頭。試問：被「中國共產黨」大大打敗，「中國國民黨和它的中華民國」逃到台灣，「國共內戰」就算是結束了嗎？中國國民黨人至今仍想著念著要在「民主自由下和平統一」，甚至，去年，當時的中國國民黨黨主席江啟臣還說不排斥「國共論壇」，希望與對岸進行「國共和平對話」，所以我想，「國共內戰」不算結束。而對於中國共產黨來說，肯定是認為「有待結束」，這樣中國才能「完成統一」，只是他們更歡迎簽署協議的「和平統一」，畢竟，要像以前那像「國共血戰」，中國會嚴重傷筋動骨，甚至造成自己的政權崩潰，不過，必要時，「武統」仍是選項。因此，「台灣已經獨立，中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」到底是將台灣帶往更安全、有希望的方向，還是更合中國共產黨的歹念──能夠合理化「『武統』拒絕『和平統一』的中華民國台灣」？

其實，現在我們都知道了，不論是「維持現狀」、等著「民主自由下和平統一」或是要「台灣獨立建國」，都不合中國意，中國共產黨很清楚地就只要「中華民國」被「統一」在「中華人民共和國」之下。那我們台灣人呢？我們究竟想要什麼？在爭執不是「統一」是「入侵」裡，我們可有更清楚明亮、讓台灣可以有尊嚴地為國際所承認的未來想望與計畫？



作者提出，「台灣已經獨立，中華民國就是台灣，台灣就是中華民國」這樣的論調，到底是將台灣帶往更安全、有希望的方向，還是更合中國共產黨的歹念──能夠合理化「『武統』拒絕『和平統一』的中華民國台灣」？示意圖／擷自總統府flickr、網路，民報合成