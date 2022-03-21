俄國如果在烏克蘭戰爭中失敗的話，普丁的倒台就會加速，普丁因為侵略烏克蘭的「愚蠢行為」而自掘墳墓。圖／擷自公視新聞影片

一、 普丁的計畫受挫

俄國對烏克蘭的侵略仍然在持續著，甚至俄國在3月18日使用超音速飛彈破壞烏克蘭西部的地下軍事設施，據說這是俄軍首次在實戰上面，使用超音速飛彈，其目的顯然是要威嚇歐美國家。但是普丁本來要在短暫的時間之內打倒澤倫斯基政權，樹立傀儡政權，以使其接受俄羅斯的要求之計畫，這顯然是受挫了。

隨著戰爭走向長期化，國際社會在支持烏克蘭上可說是一致的。俄國可說幾乎完全孤立，普丁也被稱為「現代的希特勒」。

就在這當中，到目前為止支持普丁的支持基礎就變得越來越落漆。

二、普丁的三個支持基礎

普丁其實有三大支持基礎：

（一）Siloviki

第一個基礎是被稱為Siloviki的軍隊、情報機關、警察等等。

本來，軍隊因為進行戰爭獲勝而支撐起普丁的人望。而在實際上，普丁在「車臣戰爭」、「俄羅斯—喬治亞戰爭」、「對敘利亞內戰的介入」、「克里米亞合併」、「對烏克蘭內戰的介入」、「對IS攻擊」、「哈薩克大規模示威的鎮壓」等，都獲得勝利。普丁因為戰爭而維持了他的高支持率。

至於情報人員，各位讀者應該都知道普丁本來是KGB的情報人員。蘇聯崩潰之後，他升任至KGB 之繼任機關FSB 的長官。情報機關就成為普丁的手腳而對於反普丁派者毫不留情地加以打壓。

至於警察是以其力量對於在俄羅斯發生的大規模示威（舉例來說，這次的反戰示威）加以鎮壓。

（二）寡頭新興財閥（oligarch）

第二個支持基礎就是寡頭新興財閥（oligarch）。這些新興財閥有的是在普丁成為總統之前，就跟著他一起的新興財閥。這些人在普丁於東德從事間諜活動時期，或是在他擔任聖彼得堡副市長時，就與普丁熟識。也有些是在普丁成為總統之後，對普丁效忠的新興財閥。

在普丁成為總統之前的1990年代，俄國的經濟是被新興財閥所掌控。當時具有代表性的新興財閥有被稱為「克里姆林.教父」的Boris Abramovich Berezovskii、「俄羅斯的媒體王」Vladimir Aleksandrovich Gusinskii、「俄羅斯石油王」Mikhail Borisovich Khodorkovskii等。這三個人的共通點是猶太裔。這三個人在2000年至2003年，就挑戰普丁而失敗。其中，Berezovskii逃到英國，Gusinskii逃到以色列，曾是最大石油公司Yukos 的CEO Khodorkovskii在2003年以逃稅之嫌疑被逮捕而被移送到西伯利亞（他在2013年被釋放後，逃至英國，現在正很熱心地做反普丁的活動）

當新興財閥的三大超大人物失敗時，其他的新興財閥就知道沒有辦法贏過普丁。因此，他們就跟普丁宣誓恭順、效忠。

（三）媒體

第三個支持的基礎是「媒體」與「被洗腦的國民」。普丁在2000年，完全掌控了電視。

俄國有三大電視台：「俄羅斯1」、「1Canal」、「NTV」。無論那一個電視台完全都聽不見對普丁的批判。

普丁就透過電視，自由自在地對國民加以洗腦。因此，普丁的政權看起來世堅若磐石。

三、Siloviki的忠誠在動搖當中

如同前述，Siloviki是指：軍隊、情報機關、警察等等。

（一）軍隊的動搖

就軍隊來說，上次「全俄羅斯將校協會」在1月31日發表了公開書信，要求「中止侵略烏克蘭的計畫」與「普丁辭職」（請參考作者在電子媒體友台的專論：從俄烏戰爭看俄國軍人的反彈，2022、02、26）。

換句話說，本來應該是普丁的支持基礎的將軍與校級們反對這個戰爭。

對此，當然有人主張說：「這是假新聞」，但在這裡要強調的是「這並不是假新聞」。因為整理出公開信函的伊瓦蕭夫退休上將本身在You Tube 當中說出了他自己的想法。

俄羅斯軍隊的士氣的低落屢屢被加以報導。只要讀伊瓦蕭夫的公開書信，也就可以了解前線士兵的士氣低落的原因。

除了該公開書信中所說的「被剝奪獨立的國家之地位」之外，其他都已成了現實之物。而且，對公開書信所談，我們有必要對該書信是在25日以前被公開的事實加以注意。



作者指出，普丁的支持基礎的將軍與校級們反對這個戰爭。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

（二）情報機關不敢講真話

在情報機關方面，其實也發生了大事。請看3月14日的報導。

入侵烏克蘭之後，在聯邦保安局（FSB）裏面似乎發生了異常的情況。對普丁報告烏克蘭情勢的FSB幹部被軟禁於自家的看法就浮現了上來。假如以上所述是事實的話，這個幹部很有可能是因為戰況未順利進展的「誤算」之理由而被追究責任。「從開始侵略的第二個星期，普丁開始對第五局進行制裁」。俄羅斯獨立系統的媒體以其《在FSB具有情報線索的有名的兩位記者的話》為基礎傳達了這個報導。俄羅斯獨立系統的媒體分析說：「第五局在侵略之前，有對普丁報告烏克蘭的政治狀況。第五局害怕領袖（普丁）會憤怒，所以似乎只報告了好聽的事情。」

所謂被軟禁於自家是指FSB的第五局局長。他報告說：「整個烏克蘭都引頸盼望著解放者普丁。」

普丁想像他可以在2-3日打倒澤倫斯基政權，所以他的判斷是以第五局錯誤的情報為基礎而下的。

但是這個新聞中的「第五局害怕領袖（普丁）會憤怒，所以似乎只報告了好聽的事情。」這個部分是很重要的。「普丁過於讓人恐懼，所以不能說真話」，這似乎是普丁政權致命性的缺陷。

例如2月21日，對於盧甘斯人民共和國、頓次內克人民共和國承認之前，普丁就使安全保障會議的成員之一表達意見。

但是成員們看到普丁的反應很可怕，所以只費神於「說普丁想聽的話」。

在這當中，對外情報局（SVR）的長官Sergey Yevgenyevich Naryshikin有提案：在承認獨立之前，要給與西方最後的機會。

他這麼一說，普丁就說：「你是提案要開始對話的程序嗎？」因為普丁的這一句話，Naryshikin就害怕而撤回前面所說的話。

普丁就給與壓力說：「說清楚！」，Naryshikin就發言說：「我支持頓內次克、盧甘斯人民共和國是俄羅斯聯邦的一部分」。

從這個插曲，我們可以知道：即使像Naryshikin這樣的Siloviki 大人物在普丁面前也不能說出真話。

如此一來，Naryshikin的真正內心是反對承認頓內次克、盧甘斯的獨立。所以侵略烏克蘭的首都基輔與第二都市哈立科夫是普丁依自己的決斷而下決定的，這種懷疑自然就會湧現出來。

是這種判斷的基礎所根據的資訊是從第五局出來的。而這個第五局因為「使普丁憤怒會害怕，所以就拿出「他想聽的情報」。

換句話說，普丁因為其「過於可怕的性格」，所以得不到「真實的情報」。



俄羅斯對外情報局（SVR）局長Sergey Yevgenyevich Naryshikin。圖／擷自維基百科，公有領域

四、新興財閥對普丁舉旗造反

普丁政權的第二個支持基礎=新興財閥也開始動搖。

新興財閥在侵略烏克蘭當中受到很大的被害。歐美把新興財閥的帳戶、豪宅、高級住宅、私人飛機、超級遊艇等全部扣押的動向正在擴張之中。在這當中，普丁成為總統後的新興財閥對普丁的支持沒有動搖。但是在其成為總統前的新興財閥就公然舉旗造反。

反對入侵烏克蘭的新興財閥鋁業大王Oleg Vladmirovich Deripaska在2008年時是世界第十位的富豪，他是俄國富豪第一位（在2020年，其資產減到在俄羅斯成為第41位）。

俄羅斯石油第二位的LUKoil的亞爾拜然的亞歷可佩洛夫（Vahid Yusifoviç Ələkbərov）是俄國富豪第五位。

把俄羅斯第四位的銀行Alfa Bank置於其傘下的是Alfa Group 的創業者傅利曼在2020年是俄國富豪第八位。更且，在2020年曾是俄國富豪第一位的Vladmir Olegovich Potanin(Interros會長)也非常嚴厲批判俄國政府的政策。

具體來說，他們反對政府決定《把決定從俄國撤退的外國企業的資產加以沒收》的政策。

請各位看一下3月12日的CNN.co.up：

「在俄國最富裕的實業家Potanin 於10號，對於總統府暗示《對於因為受到烏克蘭之侵入而表面上要撤退俄國事業之企業的資產將加以扣押一事》有所觸及，他發出警告表示這會使國家倒退一百年。」

「Potanin是MMC Norilsk Nickel的董事長，是該公司的最大股東，他認為假如對歐美企業與投資家關閉門戶的話，恐怕會回到1917年的革命以前的混亂時代，他勸俄國政府對於資產接收應該極其慎重地加以處理。

Potanin 在投稿給Telegram的信息中指出：假如接收資產的話，那麼將會造成一個結果，那就是今後數十年，世界的投資家對於俄國不信。」

到目前為止，對於新興財閥來說，普丁是「守護他們自己財富的存在」，但是侵略烏克蘭以後的普丁已變成「製造出使其資產被沒收的麻煩人物」。

他們因為反對入侵烏克蘭與俄國政府的政策而成為「反叛者」。果真，這些新興財閥會乖乖地被普丁給打垮嗎？假如是站在他們的立場的話，他們即使想打倒普丁也並不奇怪。

五、從內部崩潰的俄羅斯媒體

第三個支持的基礎是媒體。即使是如此，但媒體卻產生了內部叫場的混亂。

在3月14日，國營電視台「1Canal」在新聞節目播放當中，該電視台的女性員工拿出反戰的標語牌出現。標語牌上面寫著「反對戰爭」、「不要相信宣傳」、「你們被騙了」。

這位名叫奧斯夫亞尼科娃（Maria Ovsyannikova）的女性在投稿於you tube 的影片當中，說出：「現在在烏克蘭所發生的事情是犯罪。俄國是侵略國，責任只有普丁一個人」、「我在1Canal工作，但是做克里姆林宮的宣傳是很可恥的。」「允許在電視上說謊是可恥的。」「允許把俄國人僵屍化是可恥的」。

似乎有相同想法的媒體關係人並不少。在俄國入侵烏克蘭之後，新聞主持人與記者陸陸續續離開電視台。

例如俄羅斯民間最大的電視NTV在新聞節目「Sevodneya」的主持人麗麗亞.吉莉蒂娃就辭職，並立刻離開俄羅斯。國營的「1Canal」駐在紐約、巴黎的特派員江娜.阿嘎拉可娃也辭職。

看得出來，無法忍受良心苛責而辭職的媒體關係人是接連發生。

如上所述，在俄國國內，支持普丁的三個基礎「Siloviki」、「新興財閥」、「媒體」同時都在動搖之中。



奧斯夫亞尼科娃（Maria Ovsyannikova）舉著反戰標語牌，舉著反戰的海報，衝入俄羅斯官方電視台的直播間。示意圖／擷自推特

六、普丁的下場會如何？

雖然如此，普丁如果在烏克蘭戰爭中勝利的話，他的政權或許會持續。但是從全世界所不斷過來的「制裁地獄」並不會被解除，俄國經濟正在下沉之中。

俄國如果在烏克蘭戰爭中失敗的話，當然普丁的倒台就會加速。我們只能說普丁因為侵略烏克蘭的「愚蠢行為」而在自掘墳墓。