七十五年前的二二八，中國人屠殺手無寸鐵的台灣人，至今元凶沒有認罪就一死百了，現在就算想認罪悔過也沒有機會了。他的後代雖然我只聽到蔣友柏有人道反省，但我認為這是人性最可貴的本質。讓我對他有一份特別的尊敬。但是仍然有自己改姓蔣，還想選市長選總統的後代，並無替祖先認罪道歉的良心和道德勇氣。其品性在此就高下立判。

大多數台灣人，雖然不是受難家屬，但是像這樣的種族屠殺，仍然在我們的心靈留下一道深入骨髓的傷痕，更不用說繼續長達七十年（2016年國民黨下台為止）的黨國壓迫。至今黨國體制遺毒未退，宰制台灣人的餘孽仍然猖狂，台灣人還繼續受到對岸中國人和台灣中國人沆瀣一氣的威脅和壓迫。這些自認是中國人的本省人也好，外省人也好，正是如呂秋遠發表的文章所說的，很可能就會像烏克蘭境內自認為是俄國人的烏克蘭人一樣，成為引發普丁這種俄國人對烏克蘭發動侵略戰爭的誘因。台灣人紀念二二八的時候，不但要追思過往的傷痛，更需要深刻探討現實的殘酷，以及未來的危機。

每一年的二二八的紀念活動，都讓我感到可悲又可笑。該道歉的沒有道歉，不該道歉的卻出來承擔道歉。也有不得不出來說幾句場面話的嫌疑犯，裝模作樣行禮如儀，趁機消費一下這個台灣人的國殤。以至於二二八紀念碑，成了無字碑。為何台灣跨不出這一步？這完全是因為中國人道德水準的低落，和台灣人的懦弱和麻木不仁造成的。照這樣下去，就算再舉辦一百次二二八紀念，情況仍然還是這個死樣子。除了讓受難家屬每年撕開永難癒合的傷疤之外，根本不能真正還他們一個公道，也不能讓那些兇手真正受審或反省。與其要讓家屬這樣痛苦，甚至有撕裂族群的疑慮，更糟糕的是讓事不關己的台灣人思想麻痺、中國人的傲慢無德持續下去的話，倒不如不要舉辦的好！這是我多年來在這個日子裡，非常痛心不得不吐露的心聲。俄國入侵烏克蘭的事件，是不是讓台灣人可以好好反省一番。重新思考如何看待二二八，如何紀念二二八。

七十五年前的屠殺，換來的是百年難平的仇恨。想藉武力統一台灣，有智慧的中國人可得想清楚！在台灣的中國人，更需要深刻想清楚自己站在甚麼樣的危機點上面，切勿成為那個造成戰爭的誘因。這是我懇切的忠告。



從俄國入侵烏克蘭的事件，是不是讓台灣人可以好好反省一番。重新思考如何看待二二八，如何紀念二二八。示意圖／擷自公視新聞影片