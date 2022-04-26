眾所周知，彭明敏的新國家三部曲的節奏就是(一)創建新國家(二)制定新憲法(三)加入聯合國。依照次序按部就班，本來就是理所當然，天經地義的事。

因為唯有先能喚醒大家、凝聚你我大家自由的自主的建國意志與需求，我們才有能力創建新國家。而當國家新建了，在新國家新人民的意志交託下，才會迎來制憲的正當性的法源，這是身為文明自由人共同的生活公約工程。這個工程完成後，我們就是立足在世界上的一個嶄新的人，組成一個全新的國家了！這時候我們才有資格，向聯合國大會，提出要以新建國家的身分與資格，申請加入聯合國，成為國際大家庭的一份子！

但是，從解嚴後至今，政黨輪替執政已經洗盤過兩次了，但對於中華民國害死台灣的事實，各黨各派有如簽下密約一般，完全無視聯合國2758號決議文白紙黑字下的國際認知與法理邏輯！！！為什麼，各黨派對蔡英文是不是造假長達近40年之久的的論文騙局，都有自己的認知和見解。但同樣是非法的暴力的中華民國據台騙局，為什麼各色政黨都不約而同的選擇湮滅罪證粉飾太平的視而不見？？？

戒嚴解除了，黨禁解除了，報禁解除了，言論自由了，思想解放了....。但是為什麼，人們心中的警總依舊在？恐懼依舊在？為什麼，在國際社會眼中屬於中國的中華民國的統治魔咒依舊在？如同緊箍咒一樣依舊桎梏著我們的心靈？

更可怕的是大內宣騙人話術。這是透過頭殼上貼有台派顏色的吃教者、政客、學者和公知們，時不時的就見縫插針的主張說「中華民國已經轉型了，台灣已經由人民自己投票選舉中華民國總統了，所以中華民國，已經是主權在民獨立自主的國家了，所以中華民國台灣已經台灣化了....！」

問題是，以上這些說法，都只是專門用來對台灣內部宣傳詐騙的大內宣的語詞，從來不是對國際社會一而再、再而三、日復一日、不厭其煩的大外宣大表白！！！因此，這就不能看做是要新建國家的主張！新建國家的名字就算撞名，也仍然硬是要取名為中華民國的主張！所以，必要先能看清楚這一點，就是你我大家要討論中華民國會不會害死台灣的首要工作！你說是不是呢？

最近讀到一位知名的獨派學者，在追憶彭明敏的文章中，竟然貽笑大方的把彭的建國三部曲，鬼畫符的解構重組為「制憲是台灣民主化的工程。建國是台灣在地化的工程。入聯是台灣國際化的工程。」這樣的創意，應該只是為了標新立異嗎？還是跟上述的騙人大內宣一樣有鬼呢？真是令人費解啊！

想想一生要建國自救的彭明敏，曾經誇下豪語說：只要讓他全台演講幾個月，就可讓蔣家政權倒台....。於今來看，蔣家倒了，國民黨在野了，但中華民國害死台灣的法理邏輯與政治事實，仍然依舊是舊瓶新酒的老戲新唱！

看中華民國/中華民國台灣/中華民國是台灣/中華民國台灣化...，在今天蔡英文政權說謊不臉紅的騙人話術戲弄下，跟新開幕的窯子廣告詞一模一樣，毫不新鮮！這應該也是彭明敏先生始料所不及的。

原來在被外來政體長期洗腦洗種下，我們已經質變了！被劣化、被同化、被汙染了！原來頭腦不清、事理不明、法理不通，卻又死不認錯的好騙難教，真的是我們要以新建國家加入聯合國的最大障礙啊！