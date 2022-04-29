俄烏戰爭進入兩個月，26日，基輔市民聚集在象徵俄烏友好的紀念碑前，用怪手拆掉紀念碑，這座紀念碑高達八公尺，建立於1982年，慶祝蘇維埃建政60年，當年的設計師也來到現場說：「這個紀念碑已經失去意義，俄羅斯是我們最大敵人。」

類似這樣的紀念碑還有60幾座，設立在很多城市，製造出很多親俄羅斯人士，而這些人，今天卻是俄烏戰爭的起源，不知道每天高喊「中台一家親]」的台灣人有何感想？

蘇聯曾經是烏克蘭心目中偉大祖國，當年，俄羅斯、白俄和烏克蘭，攜手建立了蘇聯帝國。烏克蘭氣候溫暖，成為祖國最大糧倉，也是工業原料基地，又有黑海出海港，給蘇聯通向大海的通行證。這三國為了一個偽科學的共產主義理論，企圖建立一個烏托邦社會。

但是，數十年實驗結果證明，單一意識形態統治，對人性的傷害，對生命的迫害無與倫比。二戰後，納粹黨和共產黨，被視為人類社會最大威脅，烏克蘭人經歷史達林集體農場的瘋狂，數百萬人餓死，最後發現自由才是人類唯一出路，也因為這個發現，變成俄羅斯憤怒攻打烏克蘭的荒謬理由，原來，祖國的原貌就是這樣，你不想親，就要挨揍。

30年前，烏克蘭拆掉列寧銅像，以為可以得到自由；如今，拆掉俄烏友誼紀念碑，因為，只有用自己的生命付出，才能得到救贖。

偉大祖國通常很虛幻，而且短暫，「偉大」兩字經常被濫用，變成廣告。

被稱為老共鐵桿兄弟的巴基斯坦，最近已經給偉大祖國難堪了。

前天，信德省首府克拉奇的中共孔子學院專車，遭到恐怖攻擊，四位老師死亡。攻擊者表明身分，來自俾路支解放組織，這個解放組織在2000年成立於俾路支省。

俾路支族在歷史上，曾經是獨立汗國，後來被阿富汗，巴基斯坦統治，因此，分離主義長期盤據此地，巴基斯坦政府認為，俾路支解放軍後面，接受印度支援，這也是印巴衝突原因。

俾路支解放軍選定「一帶一路」中國人下手，原因是俾路支剛好在「中巴經濟走廊」路上，俾路支人認為，自己的資源被中國掠奪。去年，俾路支軍也攻擊瓜達爾港中國工人，2018年，中國領事館也遭到攻擊。

但是，找麻煩還不只是俾路支解放軍，去年，達蘇發生中國工人被攻擊，九人死亡，兇手是巴基斯坦塔利班，這些塔利班組織裡面，很多人是被中共迫害，逃出新疆的維吾爾族。

共產擴張的「一帶一路」，對中國人而言，已經是險地，問題是，偉大祖國的戰狼，沒有派人來拯救，證明一件事「偉大祖國善於吹牛」。

上海封城，出現一名住在高檔社區的法國老外，跑出來要尋死，又被強制抓回去，法國領事館只好出面說明，「當地法國人封城，不會缺乏糧食，甚至還可以出來散步。」這下子網路炸鍋，一位上海人說：「你看，老外在上海享受特權。」一位網民說：「因為他們背後有一個偉大祖國撐住。」另一位網民說：「沒錯，我們背後也有偉大祖國，只是祖國不一樣。」

最近，台灣民意基金會公布最新統獨民調，俄烏戰爭後，獨立聲浪來到53%，支持統一來到11%，這些被祖國勾魂的11%，如同烏東親俄人士，是引發戰爭危險的11%。