戰爭中澤倫斯基的穿搭，簡單的綠色運動上衣，沒有歐陸貴族氣息，卻顯得更加親民。有人認為，這是一場真實歐洲對抗虛假歐洲的戰爭，更是一場貴族與平民的戰爭。圖／擷自澤倫斯基IG

這場俄烏戰爭，何時停止，已經成為全球焦點，更多經濟學家擔心：戰爭持續拖延，制裁俄羅斯聲浪升高，全球經濟將全面緊縮，很多中東國家依靠俄烏的小麥為主食，已經遭到通膨壓榨到無法喘息。

普丁在這場戰爭已經輸定，所以人格出現不穩定，為了抗議日本加入對俄羅斯制裁行列，普丁罕見動怒，竟然停止二戰後的日俄和平條約的談判，二戰後，日本是輸家，但是，受到美國援助，快速復原，俄羅斯繼承蘇聯的領土，兩國對北方四島的歸屬，存在很大爭議，現在，俄羅斯乾脆不談了。

外媒傳來的消息說：烏克蘭可以接受不加入北約，多國保證下的武裝中立，但是，克里米亞和頓巴斯地區的領土主權，雙方仍然相持不下，澤倫斯基擔心談判未果，將演變成第三次世界大戰，而普丁已經恐嚇：不惜用核武玉石俱焚，並且在俄羅斯演習核撤退，好像真的要出手了，西方國家最擔心流氓的最後瘋狂，所以，普、澤兩人見面，如何面對面談判，已經成為國際關心焦點。

普丁打了不應該打的仗，給他錯誤訊息的軍情局高官已經遭到整肅，最近也傳出：尚未被整肅的軍情局高官，已經專機逃亡國外，在普丁眼裡：這些人給他錯誤情資，才是讓他落入戰爭泥沼的叛國賊。

普丁為了平息國內反戰怒火，前幾天花大錢，特別舉辦一個收復克里米亞滿八年的造勢大會，尋找大俄羅斯主義者取暖，在造勢大會上，可以看見普丁穿著名牌的黑色羽絨衣，價值台幣37萬，搭配義大利亞曼尼的白色毛衣，全身煥發出典型的歐洲貴族氣息，俄羅斯人喜歡歐洲，從沙俄彼得大帝時代，就打造聖彼得堡，作為向西方學習的門戶，但是，俄羅斯還有一批人自認自己是亞洲一部分，如此矛盾心態，形成俄羅斯內部的巨大鴻溝。

對比戰爭中澤倫斯基的穿搭，簡單的綠色運動上衣，沒有歐陸貴族氣息，卻顯得更加親民，所以，西方國家認為：這是一場真實歐洲對抗虛假歐洲的戰爭，更是一場貴族與平民的戰爭。

英國首相強生說的最坦白，他說：「俄羅斯普丁突然變臉掀起戰爭，目的很簡單，普丁擔心俄羅斯人向烏克蘭學習，要求更多民主自由，最後將會摧毀共產黨權貴的政權」。

或許真實的戰爭目標就在這裡，所以，習近平和普丁靈犀相通，普丁畏懼烏克蘭邁向自由民主，最終顛覆俄羅斯，習近平害怕台灣成為顛覆共黨政權的基地，兩人罹患了同樣心病，最終成為世界公敵。