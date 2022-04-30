「時當半夏已生齊，霹靂痰宮震鼓聾。制以生薑經可引，代將貝母見休迷。

管教痰濕難存胃，須識胎兒易墮臍。血少汗多兼燥渴，古人三禁耳曾提。」清-趙瑾叔

此詩說明了半夏的生長時間和炮製的方式之外，也了解其處理痰濕的功效和其用藥的禁忌。

依據台灣中藥典第四版記載半夏(https://reurl.cc/Kbr1r9)為天南星科植物半夏Pinellia ternata (Thunb.) Breitenb.之乾燥塊莖，而藥典也將生半夏放入「劇毒中藥一覽表」中，提醒民眾使用上要注意，其藥材主要產於四川、湖北、湖南、安徽等地，其中四川所產的品質較優良，而韓國和日本也有生產，台灣則有零星的栽種，別稱地文、守田、示姑等，又因其形狀似玉石，故又稱水玉，因其藥材狀似羊眼故又稱羊眼半夏，又生長時通常會有三片葉子，故又稱三葉半夏。



(薑半夏：有凹窩，棕眼)

而在《禮記月令》中記載：「五月半夏生，蓋當夏之半，故名」。通常在夏、秋之際採收後，洗淨後除去外皮和鬚根後曬乾備用，其藥材為類球形，表面白色或是淺黃色，有根莖藥材頂端凹陷莖痕的「凹窩」特徵，並在莖基痕周圍有很多的鬚狀根痕的「棕眼」或是「麻點」特徵，以個大，質地堅硬且斷面潔白，富粉性，嚐之麻舌辛辣且刺喉為佳。



(珠半夏)

坊間容易混淆的藥材有虎掌(掌葉半夏)的根莖，或是水半夏的塊莖，另外之前有時候因為藥材價格昂貴，會以同樣天南星科的姑婆芋之塊莖，並加工切成圓形或是圓切片使用，所以在購買藥材要小心辨識。該藥材最早記載於《神農本草經》並列為下品，在《名醫別錄》中記載：「生微寒、熟溫，有毒。主消心腹胸中膈痰熱滿結，咳嗽上氣，心下急痛堅痞，時氣嘔消癰腫，胎墮，治痿黃，澤面目。生令人吐，熟令人下。」說明其藥有毒性之外，炮製後的藥材對止嘔有不錯的效果。而醫聖張仲景也擅用半夏，很多方也用到了半夏。譬如半夏瀉心湯、半夏厚朴湯、小柴胡湯等，由此可見其重要性。

依照臨床上的使用不同，而有幾種不同的炮制方式：清半夏主要用明礬和生半夏一起泡水，兩個禮拜後見起水起白沬，再換水泡兩個禮拜後，更換濃的明礬水再續泡一個禮拜，後經過水煮，使白心消失且嚐之無麻痺感，之後晒乾即可收藏備用，另外有些也會加入生薑或是甘草一起炮製。

另外一種以止嘔為主的是薑半夏，其炮製的方式主要用生半夏加入薑汁水浸泡5日後換水再浸泡至水中白沬消失，嚐之味不麻舌後撈起，再放入生薑汁, 以中火共煮4～6小時後取出曬乾備用，另外也有用甘草和薑一起炮製的方式。

另一種為法半夏，取半夏，大小分開，用水浸泡至內無乾心，取出之後再取甘草適量，加水煎煮二次，合併煎液，倒入用適量水製成的石灰液中，攪勻，每日攪拌1-2次，至取出剖面黃色均勻，口嘗微有麻舌感時，取出洗淨備用。另外還有半夏麴的炮制方式，主要由清代四川閬中人所製，而當時四川閬中屬保寧府，因此半夏麴也叫保寧半夏，依此購買時應有所注意。



(一等法半夏：色潔白，富粉性者佳)

半夏因其含homogentisic acid(黑尿酸) 因此嚐之有辛辣苦澀味，另外因含有ephedrine(麻黃鹼)因而有鎮咳袪痰的效果，另外因其天南星科的植物含草酸鈣針晶束，因此會刺激口唇喉黏膜而有不適感，生品經過高溫處理後會去除其催吐的成分，因此如果要使用其催吐的功效，必不能經過高溫處理。

因生半夏有毒如果不慎有口腔及咽喉部粘膜燒灼感和麻辣感，或是胃部不適，噁心，及胸前壓迫感可能就是中毒的症狀，應該立即就醫或是用生薑緩解症狀。



(半夏麴)

台灣中醫藥司所出版的中藥典中有規範二氧化硫標準含量和砷、鎘、汞、鉛的重金屬含量標準，用來保障民眾的用藥安全，因此民眾可以安心使用。



(水半夏整顆)