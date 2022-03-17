本書目錄

家庭，是培育素養的關鍵核心

父母，是孩子最初的引導者

以家庭素養教育打造孩子的底蘊、厚實孩子的雙翼

推薦序 家庭是最佳的教室、父母是最好的導師 / 林玫伶

推薦文 一張溫暖的素養之網 / 李儀婷

推薦文 培養孩子終身學習，從父母做起 / 林祝里

推薦文 和孩子在愛裡相伴，學習成為更好的大人 / 蘇明進

自序 爸媽的愛，描繪孩子人生的素養風景



第一章 素養，家庭內生成──家庭信念與基礎素養

1 後疫情時代，家庭素養教育的重點

2 終身學習的爸媽，是最好的榜樣

3 爸媽能給的三件禮物

4 孩子最好的激勵啦啦隊

5 今天讓孩子自主做決定了嗎？

6 孩子能自主做決定的兩大祕密

7 孩子的系統思考與練習

8 好好說話的父母，教出把話說好的孩子

9 給與不給，新世代的載具學習

10危機，擁抱意想不到的收穫



第二章 素養，互動時塑造──家人相愛與互動素養

1 孩子如何愛人？從愛爸媽與這個家開始

2 父母的等待，是最好的愛

3 孩子的學習胃口，哪裡來？

4 共同成就有儀式感的家

5 不只愛著孩子，也讓孩子陪伴我們

6 引導孩子看往世界的窗口

7 父母眼裡，最美的風景

8 和孩子聊聊我們的朋友

9 學習道歉，孩子更愛你

10 沒有最好的教養，只有最合適的互動與欣賞



第三章 素養，學習中實踐──知能成長與學習素養

1 學習之旅，從錯誤筆記開始

2 確實訂正，比練習更多還重要

3 戰勝素養導向評量

4 爸媽陪練素養題的三大心法

5 避免粗心，提升應考素養

6 成功或失敗，都要好好檢討

7 終結親子作業戰爭

8 關於孩子的分數，該看什麼？

9 怎樣獎賞，才能激勵進步？

10 有效學習的工具

11 學習，只靠老師已經不夠了

12 什麼事比學習成效更重要？



第四章 素養，閱讀裡浸淫──認知深化與閱讀素養

1 如何讓孩子自動自發閱讀？

2 從圖到文，進入更寬廣的閱讀世界

3 實體書店，孩子成長中的閱讀美景

4 剪報，啟動閱讀的好幫手

5 親子讀報討論與引導寫作

6 小孩教小孩閱讀寫作

7 爸媽先是好聽眾，再是好聊伴

8 走向親子同讀共寫的路

9 讓孩子愛上閱讀，爸媽不要做的五件事

10 鼓勵孩子閱讀的終極目標是什麼？



第五章 素養，旅途上發展──世界探索與旅行素養

1 旅行，素養學習最好的場域

2 打包行李，是出發的第一步

3 美，從街市閱讀去感受

4 愛，放在旅行的書寫裡

5 真實豐富的體驗，在教室外面

6 開啟下一段，新的素養旅行



顏安秀著作《家庭裡的素養課》。圖／擷自顏安秀臉書，天下文化，民報合成

作者簡介

顏安秀 現為國小候用校長，教學年資二十二年。曾任基隆市政府教育處課程督學，現任職於基隆市閱讀教育資源中心，曾獲教育部教學卓越獎、特殊優良教師等獎項。十八歲離開家鄉台南，遠赴花蓮求學。畢業後到基隆市小學任教及完成碩士學位。經過教學實務與行政職務的豐富歷練後成為候用校長，擔任教育處課程督學，協助新課綱於教學現場的推動。身兼「媽媽」、「教師」與「教育行政工作者」，充分理解家長在時代變動下，對孩子未來的期許與擔憂。2020年成立臉書粉專「顏安秀‧素養旅行」，並同步在教育媒體平台發表，不只是用文字記錄孩子的成長，更期許自己能成為政策與家長間的橋梁。