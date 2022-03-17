本書目錄
家庭，是培育素養的關鍵核心
父母，是孩子最初的引導者
以家庭素養教育打造孩子的底蘊、厚實孩子的雙翼
推薦序 家庭是最佳的教室、父母是最好的導師 / 林玫伶
推薦文 一張溫暖的素養之網 / 李儀婷
推薦文 培養孩子終身學習，從父母做起 / 林祝里
推薦文 和孩子在愛裡相伴，學習成為更好的大人 / 蘇明進
自序 爸媽的愛，描繪孩子人生的素養風景
第一章 素養，家庭內生成──家庭信念與基礎素養
1 後疫情時代，家庭素養教育的重點
2 終身學習的爸媽，是最好的榜樣
3 爸媽能給的三件禮物
4 孩子最好的激勵啦啦隊
5 今天讓孩子自主做決定了嗎？
6 孩子能自主做決定的兩大祕密
7 孩子的系統思考與練習
8 好好說話的父母，教出把話說好的孩子
9 給與不給，新世代的載具學習
10危機，擁抱意想不到的收穫
第二章 素養，互動時塑造──家人相愛與互動素養
1 孩子如何愛人？從愛爸媽與這個家開始
2 父母的等待，是最好的愛
3 孩子的學習胃口，哪裡來？
4 共同成就有儀式感的家
5 不只愛著孩子，也讓孩子陪伴我們
6 引導孩子看往世界的窗口
7 父母眼裡，最美的風景
8 和孩子聊聊我們的朋友
9 學習道歉，孩子更愛你
10 沒有最好的教養，只有最合適的互動與欣賞
第三章 素養，學習中實踐──知能成長與學習素養
1 學習之旅，從錯誤筆記開始
2 確實訂正，比練習更多還重要
3 戰勝素養導向評量
4 爸媽陪練素養題的三大心法
5 避免粗心，提升應考素養
6 成功或失敗，都要好好檢討
7 終結親子作業戰爭
8 關於孩子的分數，該看什麼？
9 怎樣獎賞，才能激勵進步？
10 有效學習的工具
11 學習，只靠老師已經不夠了
12 什麼事比學習成效更重要？
第四章 素養，閱讀裡浸淫──認知深化與閱讀素養
1 如何讓孩子自動自發閱讀？
2 從圖到文，進入更寬廣的閱讀世界
3 實體書店，孩子成長中的閱讀美景
4 剪報，啟動閱讀的好幫手
5 親子讀報討論與引導寫作
6 小孩教小孩閱讀寫作
7 爸媽先是好聽眾，再是好聊伴
8 走向親子同讀共寫的路
9 讓孩子愛上閱讀，爸媽不要做的五件事
10 鼓勵孩子閱讀的終極目標是什麼？
第五章 素養，旅途上發展──世界探索與旅行素養
1 旅行，素養學習最好的場域
2 打包行李，是出發的第一步
3 美，從街市閱讀去感受
4 愛，放在旅行的書寫裡
5 真實豐富的體驗，在教室外面
6 開啟下一段，新的素養旅行
顏安秀著作《家庭裡的素養課》。圖／擷自顏安秀臉書，天下文化，民報合成
作者簡介
顏安秀 現為國小候用校長，教學年資二十二年。曾任基隆市政府教育處課程督學，現任職於基隆市閱讀教育資源中心，曾獲教育部教學卓越獎、特殊優良教師等獎項。十八歲離開家鄉台南，遠赴花蓮求學。畢業後到基隆市小學任教及完成碩士學位。經過教學實務與行政職務的豐富歷練後成為候用校長，擔任教育處課程督學，協助新課綱於教學現場的推動。身兼「媽媽」、「教師」與「教育行政工作者」，充分理解家長在時代變動下，對孩子未來的期許與擔憂。2020年成立臉書粉專「顏安秀‧素養旅行」，並同步在教育媒體平台發表，不只是用文字記錄孩子的成長，更期許自己能成為政策與家長間的橋梁。