中國人面對獨裁者的統治暴力，就是順民；但是在民主社會，每個都是刁民。過去，魯迅驗證過這句話，經過百年後，中國人仍然如此，看不出文明進步。

面對日漸加劇的疫情，上海從3月28日起進行分區封控、30日突然宣布封城，上海人雞飛狗跳，不少悲劇也陸續發生，無法洗腎的病人死亡，飢餓難耐的市民跳樓，比較勇敢的人還向政府抗議幾聲，卻還有順民苦中作樂，在防疫人員前面跳舞感恩，中國人的表現千奇百怪，實在令人傻眼。

上海疫情恐怕不是老共所宣布只有幾千例而已，而是數萬例以上，又因為國藥和科興疫苗失去降低重症效果，香港已經是前車之鑑，死亡攀升，最後只能使出老方法「封城」一途。國際媒體估計，上海封城危及產業鏈供應，經濟損失是一回事，因為封城的意外，已經在海外造成風暴。

3月27日，蘇黎世機場擠滿中國旅客，這些旅客叫囂著要回家，甚至高唱義勇軍進行曲，機場上其他國旅客看了傻眼，起因是一架飛往上海的班機，因為上海封城，班機無法拿到降落授權，所以，只好在蘇黎世等待，購買這次瑞航班機的旅客，還有從巴西來此轉機的中國客，這些人若無法如期起飛，因為沒有瑞士簽證，只能睡機場，否則將被遣還巴西，兩種旅客，同樣心情，歸心似箭，卻受困蘇黎世機場，這次沒有電影中的戰狼雖遠必救的場景。

叫囂的中國人醜態和文明差距甚遠，一位會說中文的航空櫃台人員告訴這些抗議者說，「請問你們知道為何飛機不能起飛嗎？」抗議者沉默不語，這位航空公司櫃檯人員接著說，「飛機無法起飛，是因為貴國政府把機場關了，請問飛機要如何降落？」聽懂的人沉默了，無理的人還繼續鬧高喊著，「我們要回家！」

櫃台人員繼續說，你們應該找貴國領事館是去抗議，而不是在機場，因為機場沒能力要求貴國政府打開國門，一聽到這句話，這群中國人才安靜了，果然中國人見官矮三分。

這件事讓我想起一件莫斯科往事，97年，我在莫斯科進行採訪工作，亞洲金融風暴吹襲俄羅斯，盧布一夕暴跌，更糟的是國際銀行退出莫斯科，我的信用卡一夕變成廢卡，全部刷不動，眼看手上現金越來越少，繼續下去，恐怕彈盡援絕，飯店的房費也無法支付，想到後果嚴重，只好36計走為上策，行李整理一下，搭車前往機場，一到機場已經人仰馬翻，很顯然不只我受到亞洲金融風暴影響，櫃檯前一堆老外，趕著探詢班機離開莫斯科，所有航班全部嚴重塞車，航班延宕，這時候，機場突然出現中國人聲音，大喊著，「中國人跟我來！」

一位穿上黑色大衣的男士後面帶著一群中國人，衝撞登機門口，一副就是要硬闖的模樣，機場保安幾乎就要擋不住人潮，一位老中看見我的樣子，認定我是中國人，對我說：「老鄉一起走吧！」我心想，我手上連機票也沒有，如何可以和這群老中瞎鬧，就算霸住一架飛機，問題是能飛嗎？靈機一動就用日語說：「我不是中國人，我是日本人。」那位老兄才停止勸說。

老中在蘇聯崩解後，仗著財力欺人，老中揚眉吐氣，從老二變成老大，過去中國人稱呼俄國人老毛子，現在稱呼俄國人二毛子，所以敢在機場大鬧霸機，看在外國人眼中，丟人現眼，這就是刁民行為。

中國人習慣在海外耀武揚威，一副英雄模樣，更像是刁民，但是，面對獨裁統治的中共政府，每天被政府用各種方式霸凌，卻無人敢抗議，或站起來喊革命，每個都是龜孫子，低頭閉嘴，十足的順民，這樣的國家和國民，每天喊著同文同種，要和台灣一家親，聽了能不噁心嗎?