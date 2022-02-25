上個月底從中國江蘇省徐州豐縣董集村傳出的一段視頻，引發全中國、甚至全世界高度關注。視頻中顯示，在一間陰暗的屋子裡，鎖著一個中年婦女，她的脖子上拴著鐵鏈，鐵鏈的一端固定在牆壁上。在這寒冷的冬天，房間的門沒有門板擋風，女人只穿著單薄衣服，房間非常簡陋，只有動物才會被以這樣的方式對待。接著傳出消息，這個女人己經被囚禁二十多年，經常被毆打、强姦，滿口牙齒幾乎都被打斷，生了八個孩子，被網民稱為「八孩母」或「鐵鏈女」。

鐵鏈女悲慘遭遇 豐縣謊言連篇

鐵鍊女的遭遇引發民眾的怒火，網路上的討論指向「人口拐賣及強姦虐待」，要求官方進行調查事情的真相。在民意的壓力下，豐縣官方連發了4份通告：

1月28日發布通告：「該女子叫做楊某俠，本地人，1998年8月與董集村的村民董志民登記結婚」。因此不存在人口拐賣的問題，並解釋說因楊女患有精神病會攻擊老人、小孩，其丈夫才用鐵鏈拴住她。

1月30日，豐縣官方發布第二份通告：「楊某俠在1998年6月流浪乞討時，被董志民的父親收留，楊某俠有智障問題，辦理結婚登記時，工作人員未對其身分信息進行核實」。

2月7日第三份通告：「楊某俠是雲南亞古村的小花梅，她媽媽委託同村的桑某某帶她到江蘇來治病時走失，而這名桑某某沒有報警也沒有通知小花梅的家人」。

2月10日，第四份通告：「經過實地調查和DNA鑑定，證實楊某俠（鐵鏈女）就是小花梅，並承認這是拐賣人口事件，已經對人口販子桑某某夫婦和8孩父親董志民等3人採取刑事強制措施」。

四份通告前後矛盾，民眾已逐漸失去對豐縣政府的信心。沒想到一份新證據的呈現，證實「豐縣政府的通告都是謊言」，豐縣政府的誠信完全破產。2月15日上午，知名調查記者鄧飛發布了楊某俠與董某民在1998年8月登記的「結婚證」，而「結婚證」上很明顯的呈現：「楊某俠的照片和鐵鏈女根本就不是同一個人」。因此，徐州官方明知結婚證上不是鐵鍊女，卻一直試圖證實「楊某俠就是鐵鏈女」，為什麼？

鐵鏈女就是李瑩 但是中共不認

鐵鏈女曝光後，網民就開搜索探討鐵鏈女的真實身分，經過照片的比對，很快的就認定「鐵鏈女就是李瑩」。1984年出生的李瑩，1996年在四川南充就讀小學六年級，有一天上學之後就沒再回來。豐縣當地知情人說，鐵鏈女1998年剛來董家時，大概十四歲，會說英文，說自己姓李，來自四川。雖然多項證據都指向「鐵鏈女就是李瑩」，但是李瑩回家之路卻是難如登天。

來自徐州的導演王聖強在微博說：「八孩母事件是我老家的事，就在我們鄰鎮。大家都知道是李瑩，但是，有人不能讓她是李瑩」。王導演進一步解釋：「李瑩的父親是軍人，保家衛國，自己的女兒都不能保護的了，被拐賣到豐縣，名字誰給改的？戶口誰給辦的？結婚證誰給辦的？政府官員不參與能辦這事？一扯能扯出一窩來，所以堅決不能是李瑩！」

罪惡滔天！天理不容啊！

更令人震撼的是，王聖強還在微博上寫道：「豐縣鐵鏈女的牙，是用鉗子掰掉的，男人嫌她咬人，就把牙用鉗子掰了。我家就是豐縣，我有當地村民的錄音」。「村民說他爺三人用一個女人，那時候老頭還沒有死」。「這是一個大問題，不僅涉嫌強姦，還涉嫌輪姦，罪惡滔天！罪惡滔天！天理不容啊！」

毫不意外的，王聖強在龐大的壓力下，已經把相關內容全部刪除了。

婦女成商品 販賣行為囂張猖獗

根據當地居民陳述，鐵鏈女是董志民的父親於1998年花了幾千塊錢買來的，長期被董家父子三人強姦。不僅如此，很多當地的共產黨村鎮幹部也都強暴過她，有的幹部的妻子還因自己的丈夫「偷腥」而大鬧過。

再者，鐵鍊女的遭遇絕對不是單一事件，在中國拐賣婦女事件時有所聞，從1980年代起更加猖獗。除了媒體的報導外，還有專書出版。1989年出版的《古老的罪惡——全國婦女大拐賣紀實》書中就指出，女人己經成為四季暢銷的「商品」，在1986年至1989年這三年中，人販子僅在徐州6個縣就販賣了48,100名婦女，猖獗的程度令人難以置信。

鐵鍊女的遭遇，令人同情！也令人憤怒！再者，在共產政權嚴厲的控管下，為什麼中國竟然會發生那麼多的販賣婦女事件？答案是下列的幾個因素。

（1）共產黨破壞固有文化導致中國社會道德淪喪：中國共產黨統治中國後，大力批判中國歷史文化，引進馬克思主義做為立國精神，中國的傳統「儒家文化」被拋棄了，連人民的「宗教信仰」都被暴力禁止，造成中國社會「道德淪喪」，弱肉強食的叢林法則橫行，婦女自然就被犧牲了。

（2）中國的治安單位只為黨服務：在中共的統治下，人民被嚴厲管控，中共的監視系統獨步全球，照理說要抓捕這些「販賣婦女罪犯」是很容易的。但是中共的治安單位只是「為共産黨服務」，最重要任務是「確保中共政權的穩定」，對「婦女販子」可以開一隻眼閉一隻眼。

（3）男女人口比例失衡：中共強力推行「一胎政策」，致使男女人口比例失衡，自然會有很多男人娶不到老婆，只好用「拐騙及購買」來滿足性慾與傳宗接代。

（4）中國農村人民窮到娶不到老婆：實施「改革開放」政策以來，在美國為首的自由世界幫助下，中國經濟突飛猛進，很快的躍升為世界第二大經濟體，但是所得到的利潤並非為全民共享，而是被「共產黨官員污走了」，或被用來在「國際間大灑幣」，一般人民還是很窮困，尤其是農村人民。根據統計約有5.5億人（約佔中國總人口42.%）月收入低於1000元人民幣（157美元），這些人絕大多數都在鄉村，他們缺錢娶不到老婆，於是上述的悲劇就發生了。

（5）共產黨官員參與犯罪：被暴力拐騙並且販賣的婦女，交易完成後都可以獲得「身分證」及「結婚證」，可見政府官員包括基層公務員、基層幹部、公安局人員、民政局人員都參與做案。

鐵鍊女案件「震撼人心」且「人神共憤」，獲得全球注目。尤其是中國民憤炸鍋了，微博閱讀量已高達近50億次。媒體競相報導，其中「惠虎宇」以「鎖住鐵鏈女的是中共黑社會共犯結構」為題在《大紀元》發表的長文最全面與完整。鐵鍊女案件仍在持續發展中，大家繼續關注追蹤。