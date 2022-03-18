口述者自序——掌握部落發展的主導權

大概五年前，我開始有了出書的想法，希望把「鸞山森林文化博物館」搶救森林、留住土地、重建家園十八年來的故事，以及從布農族生活智慧、傳統森林銀行之概念所發展出的「經營模式」，分享給國內外的朋友參考。感謝乾女兒Savi 的介紹，讓我認識了劉政暉老師。在劉老師用心和耐心的訪談記錄之下，本書得以以我與森博的故事為本、劉老師對社會的期許與世界趨勢為輔，一步步集結成冊並付梓出版。

我衷心期盼從這本書出發，除了能讓更多的人來到鸞山、體驗並認識大自然的美景、感受不同的文化和生活經驗，成為一起保護地球的朋友之外，更能讓大家改變對原住民的刻板印象，重新看見台灣原住民在自己土地上的尊榮和希望。

因為過去在各地工作的機會，我到訪不少台灣原住民的部落，這些地方有溫泉、有瀑布、漂亮的風景，像烏來、日月潭、阿里山、東埔和知本等地，都是大家耳熟能詳的；然而我卻發現，有那麼多的渡假村和飯店，卻幾乎沒有一個老闆是原住民。當初政府開發的美意，是發展觀光、造就更多的工作機會，萬萬想不到，當政府越協助越輔導，原住民部落越被「輔倒」下來，發展觀光導致原住民的土地都被「脫光光」。長時間累積下來，現代部落發展的主導權多半不在原住民的手上，我們也被迫養成伸手習慣，不得不按照大社會的劇本演下去。

因此，這本書詳實記錄了「鸞山森林文化博物館」，十八年一路走來，經過反省反思，尋找古老生活智慧和土地倫理，把部落的發展主導權掌握在自己的手裡，用自己的方式，重新建構人跟土地永續對等的森林銀行概念發展模式。

從小一再聽父親述說關於「內本鹿（Isdaza）」舊部落與土地的故事，嚮往著過去的美好。他一直到離開人間，仍遺憾未能回到老家。父親未完成的遺願，由我繼承下來，成為那永恆的鄉愁。因緣際會下，因工作調查、論文研究之故，我有幸重返內本鹿三十多次，這段歷程，更成為了「鸞山森林文化博物館」能堅定原則、毋忘初衷的最核心力量。

今天很榮幸能夠代表鸞山森林文化博物館為社會盡點心力，而這一切都來自生命中無數的貴人。

首先我要感謝布農部落的光勝牧師，他讓我意識到原住民相關權益被剝奪的問題，更有機會加入部落權益的捍衛行動。接著，我特別要感激看見原住民在台灣這個土地與歷史的重要性、也一直在從事原住民部落再造與文化重建的劉炯錫教授，在擔任其研究助理期間，我因為參與執行了政府部門各項生態調查，接觸了不同族群的部落耆老，學習了不少傳統族人的生活知識和環境倫理，為森博的成立注入最有力的能量。

接著， 我要感謝曠永銘老師在成立之初的協助， 與他從parihansiap（布農族的共商機制）過程中，他點出了森林博物館之名稱。還有我生命中的貴人林光雄經理和陳慈美老師，在他們的前瞻視野、肯定信任和貸款協助下，讓森博在諸多現實挑戰下仍得以萌芽、發展。

除此之外，也要感謝在森博經營初期的債務壓力、模式摸索下，給予我們實質幫助的公益平台基金會嚴長壽總裁、台東永續發展協會黃正德總幹事、台中的徐醫師、台東的李醫師、盧太城記者、義光教會的鄭牧師、張桂仁傳道師、鄭七郎村長、胡榮典鄉長、胡秋妹女士、潘永豐總幹事、陳常勝代表、劉藝雯專員、王祖祥（masiduhas）先生、陳錦生先生等人。

而在我困頓失意時，無條件地支持我、信任我、鼓勵我、奉獻她一切的妻子Buni，更是這一切成為可能的關鍵。

有了您們，才會有今日的「鸞山森林文化博物館」，感謝您們！

越來越多部落青年，搭上「地方創生」的熱潮回到自己的家鄉，對此，我樂觀其成。期待透過這本書，能鼓勵每一位欲返鄉拚搏一番的年輕人們，別忘了找到自己心中的「內本鹿（Isdaza）」。

Uninang．Mihumisang ！謝謝大家！



阿力曼發起為台灣保留下原始森林的過程，成就了本書《山與祂的子民：阿力曼與鸞山森林文化博物館》。圖／擷自網路、玉山社，民報合成

口述者簡介

阿力曼 布農族子民，曾經歷高中母語老師、國會助理、報社記者、生態研究員至大學研究助理的不同職涯。2003年面臨到財團欲購入故鄉土地，以開發靈骨塔、渡假村的危機，在得到環團、銀行經理、大學教授等人的幫助與理念認同下，為台灣保留下大片的鸞山原始森林，2004年，阿力曼獲得多戶族人的結盟，共同合作成立「原始部落重建基金會」開始管理土地，他把土地捐給基金會，希望能透過「環境信託」，將森林留給大家；也經過共同商議，決定將富有自然資產、文化底蘊、部落生態的這裡，命名為「森林文化博物館」。

撰文者簡介

劉政暉 從事教育工作，曾任中學教師，目前任職於島嶼西南部的社大、大學，以倡導「接地氣的國際觀」為職志。

多年來為台灣原住民文化之浩瀚與美好而深深著迷與感動著，相信部落耆老們共同的提醒：唯有看見土地，才可能在這世界上站得直、走得遠。

以成為一位「熟漢」而努力著，同時期許自己能作為跨文化間的溝通橋樑。