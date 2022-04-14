中共對台五大策略包括國防恫嚇、外交封殺、政治矮化、文化統戰、以商逼政。具體步驟，打台灣不如買台灣，買台灣不如嚇台灣，嚇台灣不如騙台灣，騙台灣不如扶植中央及地方的同路人，進而接管統治台灣。

台灣面對中共惡霸招招逼進，除了要有18套因應反制劇本外，應該有五大堅持：堅持反共保台、堅持兩岸互不隸屬、堅持自由民主憲政、堅持台灣主權不容許侵犯及改變、堅持台灣前途由2300萬人決定。

面對俄羅斯侵略烏克蘭局勢，2022年台灣雖只是地方選舉，但確是反共與親共的選擇，是光明與黑暗的抉擇，台灣人不能置身事外，因為關係大家的命運及前途。

中共軍機擾台已經引起國際矚目，台灣有事就是日本有事，日本有事就是美國有事，美國有事就是全世界民主國家有事。中共對台灣國防恫嚇，一不心擦槍走火，變成台海戰爭，延伸為第三次世界大戰。

台灣需提升國防戰力，發展刺蝟戰術，保證互相毀滅，才能遏止戰爭。所謂自助人助，自己國民不當兵保護國家，誰會來救你國家？自己國家自己救，救不了別人才可能出手相救，烏克蘭經驗歷歷在目。

四個月兵役猶如戰鬥營或夏令營，應該有所變革。結合民間高科技，打造科技國防，為當務之急。中科院應廣邀企業界及社團参訪，讓人民感受到對國防的信心。台灣不是軟腳蝦，只是不掀底牌讓中共看光光。有時神秘是一種力量，但至少應讓人民提高士氣及信心。

中共不擇手段封殺台灣的外交，台灣應利用經貿、口罩、疫苗、晶片、高科技、醫療等務實外交，交朋友搏感情，鞏固邦誼。適時邀請重量級人物訪問台灣，凸顯台灣主權及世界對台灣的關注。

中共無時無刻在矮化台灣，台灣政府應告訴人民，跟著中共跳探戈矮化台灣，就是中共第五縱隊，就是其同路人，呼籲選民用選票及其他手段制裁，讓這些人無所生存於台灣。

中共利用文化、學術、宗教、社團統戰台灣，進而要統治台灣，政府應嚴加規範及處罰，避免假文化交流之名，赤化台灣之實得逞，成為國安大漏洞，應迅速補破網。

中共以經貿圍堵台灣以商逼政，台灣政府應廣為宣傳警告，投資中國的巨大風險。除了南向政策外，應推廣經貿國際化，讓台灣成為亞太經貿金融中心，雙語教育應加強，並廣邀外籍英語老師來台授課，給予誘因。鬆綁外籍商業人士來台居留權，讓世界走進台灣，台灣走入世界，讓台灣問題成為國際問題。

若問台灣有幾個黨？只有兩個黨，反共的黨與親共的黨，反共才能保台，方有好未來，親共投共是一條黃泉之路，看在人民眼裡真是亂來。