主張獨立的52.8%中，有一半26%是贊成但不堅持台灣獨立，這可算是反共的中華民國派，嚴格來說獨立意志不強，算是華獨派，屬維持現狀的想法。而執政的民進黨進入中華民國體制內，觀蔡政府執政作為，就是此類中華民國台灣派，支持這派的年輕人，作者稱之為「天然台」，與堅定為新國家戰鬥的「天然獨」不同。圖/台灣民意基金會提供

台灣民意基金會最新民調，主張獨立的52.8%中，有一半26%是贊成但不堅持台灣獨立，這可算是反共的中華民國派，嚴格來說獨立意志不強，算是華獨派，屬維持現狀的想法。而執政的民進黨進入中華民國體制內，觀蔡政府執政作為，就是此類中華民國台灣派，支持這派的年輕人，本文稱之為「天然台」，與堅定為新國家戰鬥的「天然獨」不同。

關於台灣人的政黨支持傾向，深綠的台獨小黨，依然躺平，連3%都過不了，成為邊緣政黨。柯文哲的民眾黨台灣主體意識不足，光譜略親中偏藍，與先輩蔣渭水成立的台灣民眾黨核心精神「台灣是台灣人的台灣」是背離的，但民調也有9.2%，頗受年輕人支持。憂！彰顯台灣主體意識「新國家」路線，始終是邊緣？

台獨是深綠的核心價值，根植於台灣歷史之苦難。李登輝、彭明敏兩位都是1923年出生，受日本教育的台灣人，志承蔣渭水等先輩於1920年代台灣新文化運動所揭櫫的精神「台灣是台灣人的台灣」，「期待實現台灣人的政治、經濟、社會解放」。兩位理想主義知識人一生拼搏，盼代代相承完成台灣之夢。

遺憾！俄烏戰爭後儘管台灣凝聚強烈的反共意識，然基本上是以過去黨國時代灌輸的「南北韓」和「東西德」政治分離的概念，也就是以兩個中國區別「互不隸屬」關係。嚴格來說並非是真正實踐台灣人的解放之路。半個世紀以來的黨國教育，中年世代對台灣歷史苦難因陌生而疏離，缺少強烈的新台灣人主體意識，自然無法理解先輩切身之痛。

出生即呼吸自由空氣的年輕人呢？何以曾擁有最高權力的李前總統會向司馬遼太郎道出「身為台灣人的悲哀」？恐怕連太陽花之後的年輕世代，這些「天然台」（台灣與中華人民共和國互不隸屬，但台灣就是中華民國）也不了解。「天然台」要跨越為「天然獨」（台灣就是台灣人的台灣國 ）還有一段距離。主流民意是普遍缺乏台灣本體意識的華獨思維，能偏安一隅即好，國家正常化與生活太遙遠，安於在「中華民國」現狀下，兩岸分治同是中國，故普遍稱對岸為「大陸」，沒有堅實的主體意識，至今台灣連公元紀年、國內外正名都停滯不前。

彭明敏1964年起草《台灣自救運動宣言》流亡海外20餘年，理想主義精神鼓舞台灣人不再為奴的反抗勇氣；進入體制的李登輝雖然他不講台獨，但心心念念的是「台灣國家正常化」，李登輝的實踐哲學，認為掌握對外的話語權，國內這些圖騰，都是戰術性之問題，可伺機再動。他以過人的謀略與政治手腕，務實地解決現實的政治困境。

後疫情時代，台灣必須與中國區隔，國家正常化進程顯見時機已到，務實而言，中華民國被趕出聯合國已經半個世紀，主流民意仍拘泥「法統」，或恐懼戰爭，心防不足，面對中國併吞，植根土地追求當家做主人的本體意志，必須強化，未來能展現在民調上。