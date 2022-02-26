或許「楊瓊英醫師」這名字大家比較陌生，若是說「謝緯牧師娘」，大家就會容易清楚了。其實，她是比較喜歡我們稱呼她「楊醫師」，這就好像許多「牧師娘」喜歡信徒稱呼她們的名字，而不是被稱呼為「牧師娘」一樣。因為「牧師娘」這名字，把她原有來自父母給予的名號給消失了。直到去年11月，我和淑英去南投教會講道和演講，先去探望她時，我們還是習慣性地稱呼她「牧師娘」。

楊瓊英醫師是在1921年11月21日出生，父親是台南聞名的眼科醫生楊雲龍，母親「吳順規」女士，是吳葛牧師的五女。而謝緯牧師的母親也是吳葛牧師三女吳上忍。楊瓊英醫師小時候在台南就讀「末廣公學校」，於1933 年12歲那年畢業後，就到日本去進入基督教會所創辦的「惠泉女學園中學」，畢業後考上「東京女子醫專」，也就是今天的東京女子醫科大學，在1943年畢業。而謝緯牧師是在1938年進入「東京醫專」（今天的東京醫科大學）就讀，於1942年從醫專畢業，並曾在仙台市工作幾年時間。然後在1945年11月17日由中江英樹（汪培英）牧師證婚結為夫妻，從這裡就可以看到謝緯牧師就是娶阿姨的女兒楊瓊英為妻。婚後，他們在大戰後的隔年，也就是1946年4月24日從日本返回台灣南投，協助父親謝斌醫師所開設的「大同醫院」。

由於謝緯牧師從小就因重病生命垂危之際曾向上帝許願，若蒙上帝憐憫而得醫治，他願意一生獻身傳福音。上帝垂聽他和父母的祈禱，身體果然康復起來。



謝緯和楊瓊英的全家福。圖／擷自美好腳蹤系列有聲繪本網站，陳金興提供

從向上帝許願康復後要獻身傳道時，謝緯牧師就開始蒐集有關到非洲去投入醫療傳道工作的史懷哲醫師一生之事跡，也立志要學習這項典範。因此，當夫婦兩人從日本回來，就接收父親謝斌所留下來的大同醫院，從事醫療服務的工作，病人很多。但謝緯牧師並沒有忘記向上帝許下的心志，由於他具有傳道師的身分，因此，在1947年就受長老教會總會傳道局的差派，到南投的名間鄉赤水教會擔任義務傳道二年。當時南投教會的吳天賜牧師很疼惜謝緯牧師的才華，在1949年聘請他，並申請中會封立他為南投基督長老教會的牧師，使他可以專心投入醫療傳道的工作。從此，謝緯牧師將大同醫院看診的工作交給夫人楊瓊英醫師負責，他跟芥菜種會創辦人孫理蓮女士合作，到鄰近山區去進行巡迴醫療服務的工作。然後又利用假日、禮拜日主動到欠缺傳道者教會去帶領信徒聚會、禮拜，不曾有過休息，一直到他在1970年6月17日因車禍去世為止，而那時他尚且還擔任長老教會總會議長。楊瓊英醫師因為謝緯牧師的離開，心裡受創相當深。

出身在醫師的家庭，從小直到日本讀書，都是在教會生活長大的楊瓊英醫師，終生堅守信仰的道路，當謝緯牧師忙著四處去投入醫療傳道工作時，她將醫院和養育的四個子女都照顧得非常周到，讓丈夫謝緯牧師除了可以在埔里基督教醫院診治大量的肺結核病患，也投入心力協助台南北門烏腳病人的手術工作，並且帶領一群基督徒醫生共同創辦「二林基督教醫院」等繁忙的醫療工作，又得抽空主動到偏鄉沒有牧師的教會去帶領禮拜，以及各種邀約演講。而楊瓊英醫師則是肩挑了整個大同醫院的醫療院務，使所有病人因為她而獲得最好的醫療照護。



2016年8月4日楊瓊英醫師受邀向南投教會青年說話。圖／擷自台灣基督長老教會影片

為了讓肺結核病人有個適當的活動空間，謝緯牧師夫婦特別在埔里郊區鯉魚潭邊買下一大片山坡地，開辦「大湳山地肺病療養院」及「大湳平地肺病療養院」，作為肺結核病人的療養所。台灣最早投入診治肺結核傳染病的是羅東靈醫會開辦的「丸山療養院」，另外是芥菜種會孫理蓮女士在花蓮、玉里、關山等地開設的原住民肺結核病療養院。接著是謝緯牧師到美國賓州及紐約州水牛城去接受胸腔外科訓練，回來後開始在埔里基督教醫院投入這項為肺結核病人需要的醫療服務。

第二次大戰後，肺結核病一直是咱台灣重大的傳染病之一，從1950開始，咱台灣因得到世界衛生組織的協助，全面性的投入肺結核醫療和防治工作，直到1970年可說已全面控制下來。也因為疫情獲得很好的控制，埔里區域的肺結核療養院工作在1980年因病患遞減，鯉魚潭邊的肺結核收容所之醫療服務也就在當年跟著熄燈結束。

楊瓊英醫師與家人和小叔謝綸長老商議之後，透過當時擔任長老總會教育幹事的謝禧明牧師之協助，決定將該片非常美麗的療養院山坡地之一半先捐出來給總會作為青年活動的營地。每當召開這項捐獻會議時，楊瓊英醫師開始參加外，其餘都交由謝綸長老作家族全權代表。他們都沒有說出任何條件，而為了表示感謝，總會青年事工委員會決定將該營地取名為「謝緯紀念青年營地」，以表示感謝楊瓊英醫師，並用來鼓勵所有青年能夠學習謝緯牧師獻身傳福音的好榜樣。

其實在這項捐獻給總會的過程中，有好幾個社會機構、單位等頻頻派人接洽楊瓊英醫師和謝綸長老，希望能轉讓給他們使用，甚至提出更好且令人心動的條件要承購該片土地，但楊醫師和謝綸長老的心都不為所動。也因此，才使得這項轉讓捐贈的手續很快且順利地完成，並在1982年將辦好過戶的所有權狀在當年總會年會時交給總會，也因此修補了最早由陳明清長老所捐出來給總會，卻在總會青年事工喊出「五角錢奉獻」完成營地宿舍建造後被賣掉，終告失敗的「關仔嶺青年營地」所帶來的缺憾。不但這樣，後來在1988年，楊瓊英醫師又將「謝緯紀念青年營地」旁的另外一半土地，捐贈給長老教會總會作為「松年營地」，好推動松年活動事工之用。



「謝緯紀念青年營地」大門。圖／擷自謝緯紀念青年營地臉書

一直隱居背後，連本名都被大多數人給忘記了的楊瓊英醫師，對這些都不以為意，臉上經常露出笑容的她，只在意後代子孫有否真實地傳承祖先對耶穌救恩的信仰，以及將謝緯牧師的奉獻、犧牲之信仰和工作見證呈現出來。2020年6月28日，我受邀到南投教會主日講道和接連下去的兩場演講，楊瓊英醫師當時已經高齡98歲，除了耳朵重聽之外，身體尚且硬朗，在大女兒慧華陪伴下，手持著柺杖，帶著耳機，從上午九點開始的主日禮拜，坐到下午三點半演講結束，是一直聽到結束。2021年11月7日，我再次受邀去南投教會主日講道和連續兩場演講，已經100歲的她，身體虛弱了許多，智力也減退了。看到我和淑英去探訪她時，她第一句問安的話是「牧師喔」，然後就是帶著微笑，但講話明顯困難許多。

今年（2022）2月10日上午11點30分，她安息回到天家，享年101歲。她和謝緯牧師都留下很美好的信仰見證，值得我們懷念漢學習。