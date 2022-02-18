「權力平衡論」設置了北約門檻

萬潤南：為什麽美國，或者說北約會拒絕俄羅斯加入北約？設想一下，倘若俄羅斯真的加入北約，這個世界會比現在好得多，起碼不會有烏克蘭問題了。還有一個更重要的問題，前蘇聯包括他們原來的所有華約國家，都認為自己已經是民主陣營的一員了，那個時候剩下的一個對手，那就是中共啊！中國就等於是一個殘存的共產黨勢力了。那樣的話，這個世界格局就不是今天這個樣子了。

那麽怎麽會演變成時下這麽一個尷尬的局面呢？實際上這個傳統是從英國開始的，美國是繼承了英國。

英國在處理國際關係中注重力量平衡理論，十八世紀英國哲學家大衛·休謨（David Hume，1711年〜1776年）提出了「權力平衡論」，亦作「均勢」，是國際關係理論古典現實主義與結構現實主義理論的核心概念之一，一直是英國外交政策的指南。這一原則具有悠久的歷史，能追溯至修昔底德等人的政治理論。

力量平衡理論，就是分而治之，使相互競爭的各方勢力處於一個相對穩定、彼此牽制的狀態，也可說是戰略目的。

邱吉爾在《第二次世界大戰回憶錄》中講道：英國400年以來，對外政策就是反對在大陸上（這個大陸是指歐洲大陸）出現一個最大的、最富於侵略性的、最霸道的國家，就是說出現一個單一強權國家。最早英國是這樣，當法國強盛的時候，英國聯合沙俄、聯合德國與法國幹；德國強大的時候，英國聯合法國、俄國與之鬥。也就是說歐洲大陸上不能出現單一的強權。

如果從這個角度來看美國今天的外交政策，美國實際上還是繼承了這種「均勢」理論。如果俄羅斯加入了北約，與歐洲大陸的德國和法國連手，歐洲將會無比強大，這是不符合美國的戰略目標與意義的，為什麽呢？這道理非常清晰，如果俄羅斯與德、法聯合，整個歐洲大陸連成一片，大家都是民主政體了，盡管有時也有矛盾與糾葛，但是美歐在價值觀意識形態上是一致的，那麽美國還有什麽理由繼續在歐洲駐軍呢？美國在歐洲軍事基地存在的必要性在哪裡呢？顯然在這個問題上，美國沒有考慮整個世界和平的利益，而只是考慮美國的地緣政治利益。

其實這樣的理論，在中國歷史上也有類似說法，叫養寇自重，即故意放著敵人不打，故意留著敵對勢力或對立面，以此使自己的地位變得重要。甚至沒有敵人，還要製造一個敵人來平衡勢力。

北約的存在，需要一個對手，這個對手只能是俄羅斯。北約如果繼續存在，美國繼續在歐洲駐軍，歐洲在防務上還需要依靠美國，那你必須要有一個對手，按照養寇自重的理論，就得設置與繼續養一個對手俄羅斯。倘若說北約存在對手是中國，沒有人能相信，因為中國勢力還到不了歐洲。所以從地緣政治上來講，美國需要這麽一個敵人，所以他不可能讓俄羅斯加入北約。試想一下，一旦俄羅斯加入北約以後，實際上就把美國自己存在的所有理由和意義，都給完全否定了。

明朝的時候，在沿海有倭寇，戚繼光就把倭寇掃蕩得乾乾凈凈，狡兔死走狗烹，沒有敵人以後，邊境安寧以後，戚繼光在朝廷就不被重視了，皇上對有軍功的臣子都防著，最後的戚繼光下場很慘，晚年一貧如洗，60歲上在登州家中辭世。

後人懂得了養寇自重的道理。李自成起義軍的不斷擴大，很大程度上是因為明朝將領採取了「我打你，但不滅你」，讓李自成可死灰覆燃，這樣明朝將領對朝廷來講永遠重要，而且我要打仗，你還要給我糧餉，要給我資源，兵權也一直在我手裡，這就是養寇自重的道理。

同理，俄羅斯對美國來說，不就是歐洲的李自成麽？也是在養寇自重嗎？

問題是有個對手俄羅斯，當然就沒有那麽簡單了，事實上要複雜得多。對歐洲來說，始終有一種臥榻之側的毛骨悚然感覺，得容下北極熊的酣睡。但從美國的利益來講，豈不是十分有道理呢？美國要領導全世界，如果這個世界沒有矛盾，沒有紛爭，也就沒有美國需要扮演的角色，那麽他怎麽來領導這個世界啊？所以從某種意義上來講，有好多問題都是美國的這種「均勢」政策製造出來的。

薩達姆是美國扶植起來的，賓拉登也是美國扶植起來的。為什麽美國要扶植薩達姆？製造個兩伊戰爭嘛。當時從中東的地緣政治來講，美國認為伊朗是這一地區的強權國家，是主要對手。所以美國背後是支持與武裝薩達姆、伊拉克的。

田牧：扶植薩達姆來對付伊朗，是因為1979年，伊朗爆發伊斯蘭革命，美國駐伊朗大使館被占領，66名美國外交官和平民被扣留為人質。這場人質危機始於1979年11月4日，一直持續到1981年的1月20日，長達444天。美國必須以「均勢」平衡力量來制約伊朗，薩達姆就是這樣脫穎而出的。兩伊戰爭始於1980年，持續了長達8年，直至1988年8月20日才正式休戰。



​2021.6.14北約會議於比利時布魯塞爾的總部。圖／擷自白宮flickr

美俄玩的是「伐謀、伐交」遊戲

田牧：老萬剛才講解了俄烏危機的背景，且一直延伸到美俄30年來的恩怨情仇，及歐洲格局演變過程，分析得有條不紊、絲絲入扣，而且是懸念叢生，條理清晰，非常重要。

那麽這一次俄烏危機又是如何再次點燃的？應該是拜登為了集中力量對付崛起的中國，找普丁舉行峰會，希望與俄羅斯建立「穩定」和「可預測」的關係，換句話說，穩住歐洲的俄羅斯，騰出精力實力去對付印太、南海、台海的中國。

那麽對俄羅斯來說，對普丁來說，自然要討回30年來的公道，冷戰結束了，蘇聯的共產專制體制已經沒有了，北約仍然一味東擴，而且是帶上舊時蘇聯華沙條約的眾小兄弟一起來圍堵俄羅斯。拜登希望俄羅斯安靜下來，這一陣不要針尖對麥芒的與美國相爭相鬥。普丁自然提出了條件，去年年底俄羅斯向美國提出書面條件，請美國回答與簽署，內容是：「美國和北約作出具有法律約束力的保證，杜絕烏克蘭加入北約的可能性，並停止在俄羅斯鄰國部署進攻性武器系統。」即北約停止東擴，及不在俄邊境附近部署威脅性武器系統，並向俄提供法律保障。

萬潤南：這是不可能的。

田牧：但是俄羅斯就在俄烏邊境舉行軍演，而且帶著白俄羅斯一起玩，製造歐洲境內的緊張局勢，現況不僅將拜登、布林肯綁上了，而且把馬克宏、蕭茲、波索納洛等各大國首腦均調動起來了，展開了全球性的外交遊說與協調。

萬潤南：現在是這個問題，天琪剛才講，「實際上俄烏之間這一仗是打不起來的」。而且我可以這麽講，若是真的打起來，整個國際大格局最後誰是最大受益者？只能是中國。歐洲這邊一動起來，一打起來，中國那邊的壓力全沒有了。



過去美國一直扮演世界霸主角色。示意圖／Pixabay，民報合成

美國在國際上霸主地位逐漸消失

萬潤南：而且還有一個，現在的局勢，美國是退也好，進也好，都對中國有利，為什麽呢？你放棄了烏克蘭，整個世界都看著美國，美國豈不是慫了嗎？問題是，眼下的局勢走向，走到前台來解決俄烏危機的問題，實際上已經靠不了美國。

這個局面已經在上演了，各方能說話的群雄直接找澤倫斯基，找普丁，馬克宏飛赴基輔，又飛赴莫斯科，最後會是什麽呢？在巴黎舉行四方會談：德國、法國、烏克蘭、俄羅斯，我估計這個談判回歸到一個什麽呢？沒有美國的諾曼底模式，最後的四方會談中將不再有美國，美國出局。

廖天琪：德國根本不願意參與進去，忌諱火上澆油製造混亂，而且拒絕提供任何武器，德國的理由是，在這種緊張對峙的時候，按照歷史上的經驗絕對不能夠站隊助威，現在不論對錯、不論道德問題，現實的首要問題是熄火。現在把武器運過去，就會加深戰爭的元素。當然德國的做法是非常可笑的，送了5000個頭盔，開什麽玩笑嘛，侮辱人的嘛，我想這個仗確實是打不起來的。

老萬剛剛說得很對，不管打得起來，打不起來，對中國都是十分有利。我覺得美國確實是手伸得太長，到歐洲這邊來攪什麽局呢？就說這個北約，還不僅僅是美國反對俄羅斯加入北約，這個原本是一個可笑的事情，北約為什麽需要存在？北約當時是為了對抗前蘇聯而成立的嘛，現在怎麽可能再把俄羅斯納入進來，這是不可能的事情嘛，對歐洲人來說，近代史以來俄羅斯一直是歐洲安全的隱憂。

此外，我覺得有一點我們原先大概都沒有辦法預料到的，就是川普這個傢伙跳出來了，有這麽一個莫名其妙的總統，他把整個世界平衡的局勢事實上破壞掉了。現在拜登一步一步落入前任總統設下的陷阱，把自己捆綁在困局中，根本沒辦法脫身而出，而且不但是沒辦法脫身，事實上又掉入更新的陷阱。川普原先是要與中國打經濟貿易戰，他並不是真正要進行什麽軍事對抗，他拼命賣武器給台灣，賺很多的錢，但是他沒有意思要與中國展開真正的軍事對峙，他做不了這樣的大事情，這是我的推測與判斷。但是拜登現在面對這個困局，特別是在印太、南海、台海部署了這麽多的軍艦與其它軍事裝備，美國似乎會不惜參與直接的軍事衝突。在印太海域，已經有4艘美國的航空母艦，這種強大的軍事態勢，還有與澳、英、日聯盟的配合與相助，形成威逼與壓制中國的態勢，對中國的針對性與刺激都已到了近年來的極點。

萬潤南：因為真正關心歐洲安全的，從某種意義上來講，發生了變化，自己的問題自己解決。你注意到了近期來的變化嗎？東南亞國家也不跟著美國了，它們很清楚，東南亞區域的問題由東南亞國家一起來解決，這是一個很現實的教訓。

廖天琪：俄烏危機演變到現在的狀況，剛才老萬講述了詳實的大國謀略和歐洲「均勢」的歷史背景情況，我覺得美國、拜登也許並沒有想讓這個事情發展到這個緊張態勢，他主要是受到前任川普政策的慣性連累了，或者說是被綁架了。他不僅需要繼續與中國打仗，我說的不是指戰爭，就是與中國對抗，而這個貿易戰其實都弄不下去了，只好採用軍事對抗來繼續力量對峙，但是僅僅與中國在印太對峙。現在似乎在開闢第二戰場，在歐洲這邊製造俄烏的緊張局勢。你們看美國的反應與態度，對烏克蘭和俄國對峙與衝撞，反應特別強烈，他比歐洲的法德等國家反應還積極，而從地緣政治來說，倘若俄烏真有事，歐洲應該是首當其衝，美國為什麽這麽激動？拜登政府的想法和意圖是什麽？事實上開闢了第二戰場，整個世界的眼球都集中到俄烏這邊，其實印太地區也是非常緊張的，牽制住了中國，是否故意把中國與俄國的兩股勢力拉扯開，達到分而治之的效果？但是在世人眼裡看到的是中俄兩國又簽訂聯合聲明與15個協議，通過這次冬奧會似乎兩國關係更緊密了。



2022.2.4俄羅斯總統普丁（左）前往北京與習近平（右）會晤。圖／擷自CCTV影片

萬潤南：是這樣的結果，兩邊走得更近了。

廖天琪：反而把他們弄到一起去了，中俄都受到美國的打壓，成全了他們抱團取暖，而且是抱得更緊密了。剛才老萬說過：歷史上中俄有這麽多的糾結與恩怨，而且俄國侵略中國領土最多，據說約合427萬平方公里，相當於現有國土面積的45%。這筆帳不會馬上勾銷，不會說因為政治上的一種結合，利益上的一種結合，以及地緣政治上的互相合作，會消失。你看這個聯合聲明，當然這個聯合聲明我只是剛剛瞄了一眼，很多其實是經濟方面的內容。從中國的立場來說，絕對支持俄國反對北約東擴，而俄國也絕對支持中國反對台獨。其實世人很清楚，這是最大的目標。其中有一點讓我稍微有一點點安心，他們提出來要用和平的方法和平合作互利什麽的，兩國提出了和平手段這一點，這句話我覺得是重要的。光從這句話來說，我就覺得俄烏危機不會動槍動炮，這仗是打不起來的，也不會繼續惡化下去，可能會摩擦不斷，齟齬不停。而在印太地區，我想在短時間內也不會發生真正的軍事衝突，除非是突發性的擦槍走火，但真是計劃攻擊台灣，我覺得是不會的發生。

眼下世界局勢非常微妙，歐洲這邊有一塊高危地區，亞洲那邊也有一塊高危地區，美國都介入了，但是從地緣政治上來說，亞洲的印太區域對美國尤為重要。而歐洲，我覺得美國希望歐洲人自己總應該對付吧，因為歐洲人一直是尊美國為老大，沒有人會去質疑這一點的，大家還是推崇美國的領導地位。

世界要和平不要戰爭

萬潤南：我評論幾句。我覺得天琪剛才講了很重要的一個觀點，我非常贊成的，就是這個世界要和平不要戰爭，任何導致戰爭、加劇戰爭，我們都要反對。有利於和平、有利於用經濟合作和平的方法來解決問題，我們就要贊成。

歐洲這邊、台海印太地區都不應該有戰爭，因為戰爭的代價確實太大，用戰爭來解決問題，可能一下子解決了，而實際上帶來的問題很多很多。目前世界上所有的問題，都是這些年來的戰爭導致和引起的。我感覺在這一點上，美國要總結經驗教訓。你花了這麽多錢，自己犧牲了不少人，最後得到的結果，說實在並不美好，即便是對美國來說也不美好。邱吉爾講的那個「均勢」政策，這是他們一貫的政治思維，就是說世界上我要有緊張態勢、有一個假想敵。我甚至這麽說吧，普丁幾乎是被逼良為寇，普丁原來是想從良的，要加入北約，美國、北約不讓啊，不光不讓，還把俄羅斯周邊也革命掉了，俄羅斯的安全嚴重危機，所以普丁要爭取將權益拿回來，這就是俄烏危機、美俄之爭的30年前因後果。普丁原本可以不是寇，而且可以成為美國解決中共這種制度終結的幫手，是一個共同的機會。但是美國錯過了這個機會。普丁實際上從心裡面根本瞧不上習近平，而且還有一個根本點，俄羅斯與中國實際上是不一樣的，是兩種體制、兩種價值觀之下的兩股勢力，這一點是毫無疑問的。

廖天琪：這個我很同意，對不起我插一句，俄國從傳統來說，總是把自己歸屬於歐洲，不太喜歡自己屬於亞洲，其實俄國是跨歐洲跟亞洲的，但是俄羅斯老把自己算進歐洲那一邊，俄國認同歐洲的傳統、歐洲的文化、歐洲的一切的一切。它與中國確實不是同樣的意識形態和政治勢力。

萬潤南：也就是說，是非曲折是一個價值觀問題，利弊得失是一個利益問題，但是你們注意到沒有，在所有當這兩者發生衝突的時候，是以利益為主的。俄羅斯與中共，包括與伊朗的結盟，他們不是共同的意識形態，而是因為利益問題、利害問題結成團夥。布熱津斯基當年的眼光真厲害。（待續）