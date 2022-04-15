中國國民黨有人宣告，所謂「一個中國」，就是一個「中華民國」，這真是荒謬的主張，若是一個中國就是中華民國，那中華人民共和國又是甚麼？。示意圖／擷自網路，民報合成

為了爭取執政，在野黨鬥執政黨是很普遍的現象，有關武漢肺炎的防疫工作，當然也成為在野黨鬥爭的議題，中國國民黨主席朱立倫指出，「我們的防疫總體戰略，到底是與病毒共存，還是要所謂的清零，這已經是民眾心中存在的共同疑問，而似乎看起來中央還沒有定見。」武漢肺炎真的是民進黨之痛，一般民眾希望清零，但商人不做生意就沒飯吃，當然希望與病毒共存。

中國國民黨屢次把砲口對準蔡政府，但似乎效果不彰，因為根據菱傳媒的最新民調顯示，六都市長滿意度暨政治板塊調查，民進黨在台北、桃園、台南、高雄支持度第一，穩居第一大黨。雖然中國國民黨守住執政的直轄市新北、台中，但和民進黨的差距卻在誤差範圍內，台北市更慘，支持度只有10.23%，還輸給民眾黨，淪為小三黨。

要了解政治團體基層的人脈，端看村里長的得票率，全國各地村里長得票率大多是無黨籍居冠，中國國民黨次之，民進黨被遠遠的拋在後面，因為民進黨選票的主流在政治意識，不是人脈。然而有兩地方出現例外，台北市的里長得票率中國國民黨居冠，高雄市則是民進黨領先。顯然的，台北市是中國國民黨人脈最強的地區，可是目前的民意支持度竟然被民眾黨超車，其他地方也沒有傑出的表現，該黨真的病了。

公職候選人的初選，民進黨各派系殺得鮮血淋漓，照理說政黨氣勢應該受創，卻將中國國民黨遠遠的拋在後面，中國國民黨也很清楚危機，卻沒有能力解決，因為中國法統勢力的阻撓，使該黨切割主流民意。

中國法統勢力俗稱統派。事實上他們不是真正的統派，真正的統派早就回歸祖國了，他們不想回歸共產黨社會，留在台灣卻不認同台灣，因而對抗本土化政權，意圖由中國法統勢力統治台灣。

由於不認同政權本土化，因而強力主張「一個中國」，只是近年來台灣的主流民意認定台灣就是一個國家，不屬其他國家的一部分，中國國民黨追求主流民意，卻不敢對抗中國法統勢力，所以不否定「一個中國」的主張。這一點衝撞了台灣主流民意，因為全世界大家都承認一個中國就是中華人民共和國，一個中國政策等同承認台灣就是中華人民共和國的一部分，持這種主張的政黨當然被主流民意掃進了垃圾桶。

中國國民黨很清楚台灣主流民意絕不認同台灣是中華人民共和國的一部分，因而有人宣告，所謂「一個中國」，就是一個「中華民國」，這真是荒謬的主張，若是一個中國就是中華民國，那中華人民共和國又是甚麼？是敵國或是叛亂組織？

主張一個中國就是「中華民國」的人將人民當作白癡，事實上是他們自己白癡，政治訴求遠比蔣介石的「反攻大陸」還神奇。這一批白癡還不清楚，台灣人寧信六月雪，也不信「中華民國」會再出現於大陸。