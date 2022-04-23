本書解剖美國首位訪台的國務卿約翰・福斯特・杜勒斯（John Foster Dulles）是如何為台灣埋下自主建國的命脈。

🔴他以維持和平為第一要務，等待自然力量的演變──複雜的國際問題都不是短期內可以解決，需要耐性等自然的演變。杜勒斯深信，現狀不會永遠不變──它會隨時間演變──讓原本無法解決的問題變成可能。在此原則下，杜勒斯要求中共維持現狀，也要求國民黨政府維持現狀，等待和平演變。甚至力勸蔣介石確保「自由中國」生存為重，有一天中共政權發生像匈牙利一樣抗暴，蔣介石便可出面收拾殘局。

🔴他反駁中共主張台灣是內政問題──杜勒斯曾直截了當的說過：中共從未統治灣，而台灣也不是中國自古以來的領土。實際上，台灣沒有繼續在日本統治下，完全是因為美國有實力把它從日本手中奪回。即使台灣地位有疑問，那也是美國從日本奪回，日本只宣布放棄對台灣主權，而此主權在對日和約並未處理，未讓渡給任何國家。因此，在台灣以某種方式處理之前，美國也可以對台灣有它的主張。

🔴他堅決反對共產主義──杜勒斯認為那是無神論的恐怖主義，也相信違反人性的共產黨政權終會崩潰。他對共黨陣營的「大舉報復」及「戰爭邊緣」政策，目的都在嚇阻戰爭，保障自由世界安全與和平。圍堵是要讓共產世界自己內爆瓦解。

🔴他只有「反共」與蔣介石的理念相合──杜勒斯曾勸蔣介石把國共之爭，視為自由世界反共戰爭的一環，準備長期整體作戰。但蔣介石名為反共，卻是墨守「漢賊不兩立」的中國觀念，把國共當爭權的內戰，是爭奪統治權的生死之鬥，而當蔣高喊口號，「一年準備，二年反攻，三年掃蕩，五年成功」，他只是在與時間競賽，心不在台灣；蔣在台灣的政權也沒有統治的正當性，要靠戒嚴與高壓控制。

台灣有以美國總統羅斯福、麥克阿瑟將軍為名的道路，但對台灣命運影響至鉅的美國國務卿杜勒斯，卻連一座雕像都沒有。杜勒斯以外交手段設法保障台灣安全，挖空心思嚇阻蔣介石對中國的冒進攻擊，並經由國際法律觀點確認台灣與澎湖非中國領土，保障台灣現狀。杜勒斯深信，透過自然演變，台灣與中國會走向兩個不同的軌道。

本書作者原為台灣媒體駐美國華府的資深特派員，經爬梳美國外交檔案與艾森豪回憶錄等資料，剖析杜勒斯的政治哲學與實質外交手段，是如何運用在美國對台灣情勢的評估與政策設計，以及他如何在公開談論與評論的意涵上，替台灣留下演變成新國家的生機。深入杜勒斯的生平作為，將有助我們理解台灣過去、現在，乃至於未來該如何安全生存發展。



前美國國務卿杜勒斯深信，現狀不會永遠不變──它會隨時間演變──讓原本無法解決的問題變成可能。在此原則下，杜勒斯要求中共維持現狀，也要求國民黨政府維持現狀，等待和平演變。示意圖／擷自網路，民報合成

作者簡介

王景弘 1941年生，雲林斗南人。世界新聞專校畢業（1963）；美國密蘇里大學新聞學士（BJ, University of Missouri-Columbia,1973）；美國馬里蘭大學碩士 （MA, University of Maryland-College Park,1974）。歷任台灣新生報記者、聯合報記者、聯合報撰述委員、世新兼任講師、紐約世界日報主編、經濟日報駐美特派員、聯合報駐華府特派員、台灣日報駐美主筆。現為自由時報特約撰稿人，從事美國東亞外交事務研究。