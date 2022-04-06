看著俄烏戰爭的畫面，無情的砲火毀滅多少城市鄉鎮，犧牲多少平民百姓的生命，流離失所的難民兒童婦女老人離開了自己的家園，多少雄偉的建築、古蹟、市場、醫院、學校、住宅、公共設施、文化遺產，變成了廢墟，我除了掉眼淚祈禱天主憐憫，化解雙方的敵對，我但願自己是教宗或許能號召全世界的天主教徒或基督徒發揮最大愛的力量，跪求天主感動普丁和澤倫斯基，讓兄弟之邦化干戈為玉帛，放下武器坐上和平談判之桌，為歐洲和全世界人類帶來真正的和平。

如果我是教宗，我願意帶領所有羅馬教廷的主教，呼籲歐洲所有國家的宗教領袖，一起到俄烏戰爭的第一線，跪在俄羅斯坦克部隊的面前，祈求天主赦免人類的殺戮和仇恨，祈求天主賜給普丁智慧和愛心，伸出和平的手，祈求天主賜給澤倫斯基勇氣和信心，伸出和平的手，為了雙方的人民和人類四海一家的友誼，化解一切的對立，互相和平的擁抱。如果需要有人被犧牲，我相信所有的宗教領袖和教宗都願意學習耶穌，獻上自己的生命，被釘在十字架上，來洗清人類的罪惡和仇恨，讓人類重新反省死而復活的聖經啟示，讓人類得救，重拾信仰，讓人類的愛戰勝一切。

我每天這樣祈禱跪求天主的垂憐，我不是教宗，但我跪求天主聽到我卑微的禱告。阿們。（2022年4月5日於台北民報）



耶穌獻上自己的生命被釘在十字架上，來洗清人類的罪惡和仇恨，讓人類重新反省死而復活的聖經啟示，讓人類得救，重拾信仰，讓人類的愛戰勝一切。示意圖／擷自維基百科，Pixabay，民報合成