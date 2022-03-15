英國與美國的情報機關與特殊部隊，在烏克蘭進行相關的活動，確保澤倫斯基及烏克蘭政府高層的安全。示意圖／擷自維基百科，網路，民報合成

一、另一種方式的英美介入

在俄羅斯軍隊正式對基輔的包圍戰當中，為了守住鼓舞國民的澤倫斯基總統，英國與美國的情報機關與特殊部隊就被加以組編，而在烏克蘭的國內進行著相關的活動。相關報導中有說：這個精銳的團隊在緊急的時候，一旦陷入危險的時候，他們已經確保了讓烏克蘭政府的要人脫離基輔的途徑。

對此加以報導的是英國的各個報紙，它們大概以版面一半來做記載。在目前的時間點，具體的資訊的可靠性尚不清楚。但是這個情報大致上沒有被以正規的途徑加以報導，因此這些報導是無法查證的。所以講起來或許會有些誇張。但是英美的情報機關是正在支持著烏克蘭政府，則沒有錯。而這個工作是在水面下暗地裡在進行著，也被認為是事實。

二、英美精銳部隊對烏克蘭軍隊的建議與幫助

根據時報通信以「英國情報機關當局」為對象所加以報導的資訊來看，英美的團隊進入烏克蘭當地是在去年的2021年，據說他們在烏克蘭內已經策劃了「基本計畫」。據說，現在澤倫斯基總統的身邊做守護工作的是英美的特殊部隊「SAS」（特殊控中挺進部隊）在進行協力幫忙著，他們被推測應該是對烏克蘭政府的警備工作提供建議與勸告。

有趣的是，根據這個報導所說，英美共同組成的團隊分成三班，他們不只是對總統的護衛，也對烏克蘭軍隊提供建議與意見。恐怕英美的情報機關不只提供情報，而且也是大大地參與了作戰。北大西洋公約（NATO）組織各國運送支援武器的實際作業與烏克蘭政府的資訊發布、亦即關於心理戰的部分，這個團隊有很大的部分給與建議的可能性是很大的。

而且，根據英美各報紙超過半頁版面的報導，參與澤倫斯基總統脫離基輔之作戰的「本隊」=「SAS」70個人與美國海軍特殊部隊「海豹（Seals）」150個人都是在NATO的加盟國之基地進行基輔脫離作戰的訓練，而烏克蘭的部隊之高級軍官也都參與其中，不過這個消息的可靠性在現階段還不清楚。

三、在對基輔猛烈攻擊的最當中與英美的情報作戰

無論如何，假如我們說澤倫斯基與烏克蘭政府的幹部會從基輔脫離的話，那應該會是在俄羅斯軍隊猛烈攻擊的最厲害的時刻當中。而且這個時刻，恐怕，俄羅斯特殊部隊會對澤倫斯基總統加以殺害或強行拉走。

在這當中，英美在情報資訊之領域的工作，其實已經是相當的程度被進行了。對於在戰力上具有優勢的俄羅斯攻擊，烏克蘭軍很意外的持續全力以赴，無疑地，英美在情報面所提供的協助是發揮了相當的作用。

NATO為了避免與俄羅斯的作戰，並沒有直接進入對烏克蘭的防衛，但相對的，卻在水面下暗地裡進行秘密活動。這些活動本來是應該秘密為之的，但這一次卻對媒體洩漏而將之公開，因此，NATO，特別是英美就被認為它們是有意圖的要顯示出他們有強烈的意思要保護烏克蘭。不過，俄羅斯本來對這樣的事情是知道的，因此，這個資訊的公開也就不是有那麼大的衝擊。



作者指出，北約（NATO）為了避免與俄羅斯的作戰，並沒有直接進入對烏克蘭的防衛，卻在水面下暗地裡進行秘密活動。圖為2021.6.14北約會議攝於NATO 布魯塞爾總部。擷自白宮flickr

四、秘密活動的施行部隊

英美實施秘密活動當中，指揮者是美國的CIA（中情局），而英國的M16（正式稱為SIS）則給與資助。為了對付這種紛爭，通常都是由美國主導，而英美的情報機關互相合作、協力。

在這樣的作戰中，通常在CIA的「作戰總部歐洲部門」擔當俄羅斯、烏克蘭的工作人員是擔當指揮官，屬於CIA的準軍事部門「特別活動中心」的以前的特殊部隊成員則加以贊助，給予後援。整個基本型態是：英國的M16，英美的特殊部隊互相合作、互相協力。在處於高度機密性的任務時，其特殊部隊，在美軍，是由Joint Special Operations Command（暫譯為：聯合特殊作戰司令部）指揮下的陸軍Delta Force與海軍的「海豹隊伍6」投入，英軍則是由陸軍「SAS」與海軍陸戰隊「SBS」（特殊登陸艦部隊）投入。

這次守護澤倫斯基總統的任務，據報導說，英國陸軍的SAS似乎又投入其中，而SAS是屢屢會投入到在『英美的戰鬥地區』的特殊任務的部隊，自以前以來，在舊蘇聯侵略阿富汗、或是波斯灣戰爭、伊拉克戰爭等等，它就投入到英美共同作戰的非正式的特殊作戰當中。

五、間諜活動的據點

這次的活動是在烏克蘭的國內，因此，像這樣的特殊作戰之總部是「美歐軍隊特殊作戰司令部」（SOCEUR，在德國的斯圖加特）。但是，在現階段，主要是對於烏克蘭在情報領域的支援，所以美歐軍隊歐洲聯合情報作戰中心的分析中心（在英國的Molesworth空軍基地）的角色，人們就推測是很大的。

在當該中心，偵察衛星、偵察機、早期警戒管制機（airbome warming and control system，AWACS；airbone early warming and control，AWC&C）、地上雷達、通信監視系統等等美軍的各種感知器（sensor）的資訊就被加以融合，即時詳細分析俄羅斯軍隊的動向。而且，運作這些感知器的是美國的國防部之情報機關「D IA」（美國國防情報局，簡稱：防情局、DIA）。為了把專業的軍事情報傳給烏克蘭，DIA或是相關的美國情報部隊的聯絡官（liaison officer）被派遣至烏克蘭軍隊之司令部的可能性是很高的。DIA內部也有諜報活動部門「國防秘密活動部」獨自在進行著對俄國的間諜活動。



美國國防情報局（DIA）於華盛頓哥倫比亞特區的總部大樓。示意圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

另一方面，本來在基輔的美國大使館內的CIA烏克蘭分部是前線作戰的總部，但是在烏克蘭國內有好幾個非公開的秘密據點，其中的任何一個據點都應該都是現在的活動據點。

其實對烏克蘭政府，英美在水面下暗地裡進行支援是在2014年克里米亞侵略、合併的時候，就已持續了。這些情報機關對於烏克蘭的情報機關「烏克蘭保安局」（SBU）、「對外情報局」（SZR）、「國防情報局」（GUR）進行協助，而特殊部隊則對烏克蘭軍隊進行指導訓練。面對俄國軍隊對烏克蘭國境的進駐展開，在2021年這樣的協助與訓練指導，就被大幅強化。

在這當中，由於有相當長的時間，所以各種模擬就被很詳盡的進行，計劃也很周到被訓練。此外，在烏克蘭的當地情報，從NATO各國所傳來的情報，還有在德國的NATO的早期戒備管制機部隊的情報等等也都被傳入，而這也是英美共同運作的活動。

烏克蘭超越人們想像的勇敢善戰的背景其實是有這樣的力量在發揮著作用，我們應該持續關注下去，尤其對中國情報的掌控更是台灣制敵之重要手段。