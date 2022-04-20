有人說「運動無國界」。當然，還有一堆的XX無國界，諸如愛心無國界、愛情無國界、藝術無國界、音樂無國界、人權無國界⋯⋯。

事實上，這些無國界的講法是很「烏托邦」的，道理很簡單，這世界有可愛善良之人／國家，也有可惡邪惡之人／國家，你／妳的無國界，碰上他／她的畫地為牢，對撞衝突難免。

舉個最簡單的例子：日本的311大地震，固然震出台灣人的愛心，卻也震出中國人的仇恨心，中國人「大肆慶祝慶賀」者有之，咀咒日本地震規模為何不是18.8、而是8.8者有之，加碼「希望日本一半震垮、一半被海嘯淹沒」者有之，這些幸災樂禍的網路留言多達數百萬筆，誰說人同此心、心同此理？誰說「愛心無國界」？

回到運動無國界的主題好了，運動比賽當然需要裁判，裁判不是上帝，當然免不了不小心的誤判。問題是，有所謂的「愛國裁判」，其誤判不是「不小心」而是「故意」（例如，在國際跆拳道比賽史上，韓國就不乏惡名昭彰的「愛國裁判」）。當相對單純的運動比賽，都免不了「愛國裁判」的污染時，誰說「運動無國界」？

再看幾個運動員的例子──

在俄羅斯入侵烏克蘭的第7天（3月2日），世界排名第15的烏克蘭女網一姐絲薇托莉娜（Elina Svitolina），在墨西哥蒙特雷公開賽女單32強賽事，恰巧對戰俄羅斯籍的波塔波娃（Anastasia Potapova）；賽場內，但見絲薇托莉娜頭戴黃色球帽，身穿黃藍戰袍（烏克蘭的國旗是上藍下黃）。這是純屬無心的巧合，還是刻意精心的安排，還用說嗎？

以直落二擊敗俄國對手後，絲薇托莉娜右手興奮地拍打胸前，含淚對著鏡頭宣布「要把賽事獎金，全數捐給烏克蘭軍隊！」絲薇托莉娜賽後還在IG轉發貼文「感謝台灣捐贈27噸醫療物資，援助烏克蘭」──老實說，這些醫療物資，絲薇托莉娜極大的可能是根本享用不著，但是，做為一個烏克蘭人，絲薇托莉娜顯然沒忘了要對援助烏克蘭的台灣感恩、感謝！

另外，烏克蘭遭俄羅斯入侵後，匆忙帶著15歲的妹妹，告別父母親，一起離開戰火蔓延的烏克蘭，到法國參加里昂公開賽的烏克蘭21歲網球女將雅絲特蓮絲卡(Dayana Yastremska)，3月6日在得到里昂公開賽亞軍後，肩上披著烏克蘭國旗致詞表示「我不單為自己，更為了國家而戰！」，並將亞軍獎金14,545歐元全捐給祖國烏克蘭！

反觀參加北京冬奧的台灣溜冰女子國手黃郁婷，長期領取台灣體育署的專案培訓參賽經費補助，是領的新台幣而非人民幣吧？對中國戰機一年數百架次侵入台灣防空識別區的敵對行為無視又無感也就罷了，冬奧賽前練習時還笑眯眯（是在統戰還是被統戰已非要點）穿中國隊服（那麼合身，應該是量身訂製的吧？）IG「亮相」，釋放「兩岸一家親」的情懷，這是對台灣的感恩、感謝，還是反噬、傷害？

一言以蔽之，和平既然是（運動最高殿堂）奧運精神之首要，強凌弱、大欺小、好勇鬥狠，甚至於發動戰爭，無疑都是在對運動的無形國界開火！在烏克蘭慘遭俄羅斯蹂躪的今天，絲薇托莉娜與雅絲特蓮絲卡，很烏克蘭的向世人展示「運動員是有祖國的！」這樣的展示，是震撼、感動人心的！這和黃郁婷無視中國對台灣的武力威嚇脅迫，竟然可以忘本、無根、睜眼瞎說「運動無國界」、「在運動界裡，我們運動員是沒有國籍之分的」，何止天壤之別！？