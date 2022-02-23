作者指出，七海寓所和蔣經國總統圖書館，必須實踐轉型正義，成為歷任總統圖書館及台灣近代民主紀念館，中央政府也應尊重促轉會之建議，拿出高度、誠意戮力推動轉型正義。圖為2022.1.22總統蔡英文出席「七海文化園區暨蔣經國圖書館」開幕典禮。擷自總統府flickr

報載：占地3.98公頃的七海園區，將成為融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩的新熱門「打卡景點」。紀念蔣經國的打卡景點？分裂的人權信念？老一輩的台灣人講到「七海」便毛骨悚然地想到「警備總司令部」，而情治治國的頭子，不就是七海肅殺的意象？台灣史記載著白色恐怖種種，青年學子來此打卡時不覺錯亂？

美麗島事件後：蔣經國晚年依然是血腥的情治治國

有評論者以蔣經國晚年不同於早年對台灣人採懷柔政策為小蔣的專制統治開脫，看看蔣經國的最後十年，1979年爆發美麗島事件，美麗島人士大都遭受了慘無人道的刑求。情治人員是得到國民黨最高層即蔣經國的指令或默許。

施明德說：「當年，真正想殲滅美麗島政團、鎮壓台灣人反抗勢力的首要集團是以王昇上將為頭的軍特派，包括警總司令汪敬煦和中華民國法務部調查局局長阮成章，最後拍板定案下手逮人的就是蔣經國本人！」

美麗島受刑人的家人及辯護律師很快參與選戰並勝選。於是，蔣經國及其特務系統開始籌劃新的鎮壓，可怕的血案相繼發生：1980年2月28日，林義雄家發生血案，林義雄的母親和一對雙胞胎女兒被慘殺，另一女兒身中數刀，經搶救後生還，至今未破案。兇手刻意選擇在二二八這天下手？殘酷手段是警告台灣人。1981年5月20日，美國卡內基梅隆大學助理教授、海外台獨運動參與者陳文成博士，回台被警總帶走後，陳屍於台大研究所圖書館後側。1984年10月15日，美國公民、作家江南（劉宜良）在加州自宅遭到暗殺。這些血案都是美麗島事件之「餘震」，是軍情系統鐵腕。

極權地景不減反增？中正紀念堂未轉型，七海已巍然矗立

老蔣中正紀念堂的轉型才正討論中，小蔣的「經國七海文化園區」已巍巍矗立。紀念獨裁者？外國遊客到此一遊，不感荒謬？2018年蔡總統曾參加軍情頭子戴雨農紀念館重修啟用，2022是參加蔣經國七海園區落成典禮。蔡政府宣示要做轉型正義，既然說了就該做到，令人遺憾的是連個銅像都拿不掉，鈔票汰舊再印也還是蔣介石，極權地景是不減反增，中正紀念的「轉型正義」還動不了，現在又多了一個大工程？

實踐轉型正義內涵，改名之外應還土地於民

七海寓定為市定古蹟，已招募志工一百三十多位，每天會有二十五名志工服務園區……並收門票。民主台灣為何紀念獨裁統治者？轉型正義委員發函台北市政府改名。實踐轉型正義內涵，改名之外應還土地於民，重新朝歷任總統圖書館及台灣近代民主紀念館發展來規畫，台北市政府不能僅服務小蔣一位極權時代的總統。

規畫朝歷任總統圖書館及台灣近代民主紀念館發展

我曾任李登輝基金會副秘書長，2015年底奉秘書長王燕軍指示，李先生的藏書、檔案等收藏，向北、中、南、東即台灣、中興、中正、東華四所大學詢問，能否闢一專室收藏之。我也曾拜訪過國史館，李先生的收藏也有一部分分散至國史館。相較起來多卑微？台灣人該紀念的是民主之父登輝先生！他一生的奮鬥，就是台灣近代民主發展之進程。近年來空有促轉會整理戒嚴時期檔案，卻始終是「沒有加害者的受害者」，加害者仍高居廟堂，台灣能算是個成熟的民主國家？

立法亡羊補牢，極權地景不得再蓋

七海寓所在2006年7月成為市定古蹟，根據什麼？2008年10月還擴大古蹟指定範圍，七海寓所內陳列蔣經國生前布置，包含起居室、書房、會客室、客廳等，將當年的生活景象重現。試問當年發生在小蔣年代的鎮壓案子有多少？美麗島事件、林宅血案……會陳列在其中嗎？轉型正義事涉價值重建，而價值是不能作為政治交換的。

既已全面執政當可立法亡羊補牢，極權地景不得再蓋，七海寓所和蔣經國總統圖書館，必須實踐轉型正義，成為歷任總統圖書館及台灣近代民主紀念館，中央政府也應尊重促轉會之建議，拿出高度、誠意戮力推動轉型正義。