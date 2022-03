我tú開始教冊ê時,因為是tī南部ê學校服務,為著beh kap學生仔有共同ê語言,kap家長有較好ê互動,所致我開始用台語kap家長連絡,kap學生囡仔講話mā盡量講台語。M̄-koh,會記得ū chi̍t pái我當leh kap學生輔導khai-phòa ê時,學生仔雄雄kā我應一句講:「老師,你ê台語ná會聽--起來chiah爾gāi-gio̍h?」我煞規个gāng--khì,我講ê台語kám會hō͘ 人聽無?

阮兜tòa tī台南,自細漢厝內ê序大人kap阮囡仔講話,四常攏mā是講台語,所以大部份較捷用--tio̍h ê日常用語,阮普普仔攏知。雖罔是tī這種四箍圍仔攏講母語ê環境內底大漢ê,M̄-koh阮兜ê囡仔攏是ē-hiáu聽,煞bô-siáⁿ ē-hiáu講。高中畢業了後,我考tiâu台中ê大學,tī學校kap老師同學攏是用華語leh講話,因為按呢我講台語ê機會就愈來愈少啊!所以我ê台語bô-siáⁿ輾轉,腔口mā有淡薄仔怪怪。

自從學生囡仔講ê彼句話:「老師,你ê台語ná會聽起來chiah爾gāi-gio̍h?」,我才開始思考家己ê台語是m̄是有腔口ê問題,á-sī無夠標準?所以自彼層代誌了後,彼站仔我若是放假轉來tī厝裡,kap厝內ê老歲仔班泡茶開講,定定會聽著in講一寡仔gia̍t-khiat-á話,á-sī 俗語leh話仙、講笑,tú開始我若親像是「鴨仔leh聽雷」仝款,聽kah霧sà-sà,完全m̄知影in是leh講啥物?M̄-koh,我攏會去請教in彼句俗語是啥物意思,就按呢我對台語ê了解愈來愈濟、mā愈來愈有興趣。

Ū chi̍t pái,我kap阿母倒轉去草地看外公kap外媽,逐家當leh開講ê時,tú好講著我這站仔攏kap一寡仔序大leh學台語,阮外公連鞭講:「恁阿媽足gâu講謎猜,你叫伊kā你教。」一睏仔阮外媽就對伊嘴內講出規kōaⁿ ê台語謎猜出--來,我趕緊sa筆kā記--起-來,驚làu-kau--khì。就按呢,我又koh ke學著一項趣味ê台語文。俗語講:「老人m̄講古,少年m̄-bat寶。」老大人有足濟少年家m̄-bat ê智識kap經驗,值得咱去請教學習。阮外媽雖然無受過教育mā m̄-bat字,m̄-koh伊是一个足有智慧ê查某人,我對伊身軀頂學著足濟物件。

因為有這款ê緣分,koh ka上自細漢就愛tòe阿媽做伙看歌仔戲,tī大學mā有接觸過歌仔冊,所以我對台語文是愈學愈有興趣。這幾冬我mā開始chhōa學生仔參加台語朗讀ê比賽,tī過程中我認bat足濟ê台文字、白話字kap俗語,mā深深了解台語chiâⁿ-chò咱台灣人母語ê原因。

台語,有足媠ê聲音、特殊ê氣口,koh有各地無仝ê腔口,kap豐富多元ê台灣文化,是咱台灣人珍貴ê寶藏。所以咱應該ài好好á chhui-sak台語,m̄-nā 家己ài chia̍p講,mā ài教咱ê序細se̍k-sāi咱ê母語,hō͘ 台語m̄-nā bē斷根,koh會使kā咱ê祖先所留落來ê,重要ê財產傳承hō͘ 後一代,hō͘ 台語繼續tī台灣這塊美麗ê土地生湠結果。

讀hōo你聽: