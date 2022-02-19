從2020年9月後，我的人生經歷了難以承受的衝擊，生病開刀，甚至到現在，仍在重建與復健，所以，去年大部分的時間，我都在悲傷灰暗中度過，根本沒有心思關心很多台灣的大小事，彭文正教授的《政經關不了》當然也沒心情去看。後來，隨著精神振作了，思緒終於可以專注後，開始會看看彭教授的節目，不過，我並不是會天天報到的忠實觀眾，畢竟，失落了一整年，不只身體，我的生活也必須重建，所以，我不只沒有天天觀看《政經關不了》，而且常常是過了好久之後才挑著看過去的節目。

某天，興起，做家事前，決定聽聽《 政經關不了 》，挑了2022年1月18日的節目，節目最後 ，彭教授讀了一些英文郵件，我的愛爾蘭裔美國先生一聽到英文，又聽到Ing-Wen Tsai （蔡英文） ，馬上伸長耳朵聽。

從2019年5月彭教授開始研究蔡英文的博士論文問題，我的確告訴過先生這件事，不過，並沒有告訴他所有的發現和進度，再加上後來我生病了，所以他對「論文門」並不熟悉，只知道有這樣的一件事，所以，那天是他第一次從那幾封英文郵件來認識「論文門」，也因此，當節目結束，我急切地問他：「就剛剛所聽到的那些，你有什麼想法？」他說：「讀了那些郵件後，絕對有許多問題要問，這件事顯然有許多矛盾的地方。」

以下是郵件內容：

「倫敦大學的資料保護和訊息法遵」的主管給兩位詢問者的回覆

第一位：有關口試的初級資料是由「倫敦大學」下屬的「倫敦政經學院」保存，不是由「倫敦大學保存」。（2022.1.11）

第二位：我們沒有從論文口試委員收到這本論文，在「倫敦政經學院」的網路系統上可以找到電子檔。（2022.1.11）



「倫敦政經學院」的兩次回應

我們沒有蔡英文口試委員的名字。（2021.5.26）

美國調查者Michael Richardson收到行政官司的判決文：「倫敦政經學院的學術決策委員」表示，我們沒有蔡英文的口試報告和博士學位的紀錄資料。（2021.11.26）



「倫敦政經學院法律系」檔案經理回應徐永泰教授

我可以確認，法律系沒有有關蔡英文的博士學位紀錄。於當時，我們「政經學院」沒有授予博士學位的資格，所以，所有的紀錄都是由「倫敦大學」所保有。（2019.11.8）

知道先生的感受後，我就趁機會讓他上Michael Richardson的網站，讀一讀這位美國人的調查報告。讀完之後，他說：「我懷疑這本論文的存在性。」

我記得，在某一集的節目裡，彭教授曾說，任何人只要願意看任何一集的節目，就會懷疑蔡英文的論文和博士學位的存在。人生焦慮慌亂了一年，又不是《政經關不了》忠實觀眾的我，其實沒什麼信心或資格談「論文門」，不過， 我想提供先生的經驗來印證彭教授的信心。

我的先生還語重心長地說，當人們視一個人（領導者）大於國家，獨裁就開始了，看看當年的德國與希特勒，就是如此。真的很危險！

朋友們，您願意給台灣一次機會嗎？（20220217）