老共對台灣的認知作戰，從來沒停過，而且越搞越低智，甚至還利用網紅大搞「黃河水加濁水溪水一起喝」的滴水認親。

3月29日，海基會董事彭蔭剛在報紙大刊廣告，標題雖然說兩岸不要打仗，內容卻是引用中共戰狼王洪文的「攻台四部曲」，文字形容下的台灣，根本是死人，可以任解放軍殘踏，只要老共用飛彈摧毀台灣基礎設施，封鎖港口，台灣就完了，不只立委抨擊，要求關掉海基會，聯電榮譽董事長曹興誠3月29日接受廣播專訪時說，「散播失敗主義，根本就是中共同路人」。像彭蔭剛這樣的人，所謂「中共在台協力者」，台灣可以說是數之不盡。

在言論自由保護傘下，老共對台灣發動的認知作戰有兩類，第一類就是明的來，包含內容，媒體稱呼，立場觀點，擺明就是親共媒體，你奈我何？這些媒體的讀者還真不少，分辨這種媒體也很簡單，這類媒體從來不批評老共的作風，不挑老共毛病，不質疑老共政策，如果有九個媒體分析老共經濟很悲觀，這種媒體剛剛相反，一定會反過來說，老共經濟好棒棒，故意營造老共越來越好，算不算傳播假訊息，只能由讀者自己判斷了。

第二類就是暗暗來，躲在網路世界，傳播農場編制的假訊息，打擊台灣政府，分裂台灣社會，消滅台灣抗中士氣。

為何認知作戰會有效？只要看看商業廣告會有人買單就知道了。

一位來台的俄羅斯人（Vadim）接受瑞典YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）訪問時說，俄烏戰爭以來，他不敢與家中通電話，因為，電視上播出戰火下烏克蘭的廢墟，斷垣殘壁，難民逃難，雖然，多數的俄羅斯人也看同樣畫面，問題是畫面文字解釋不一樣，俄羅斯人認為，製造這些轟炸的兇手，是烏克蘭納粹主義者，俄羅斯軍隊進入烏克蘭，不是侵略，是要幫助烏克蘭，把烏克蘭人從納粹手中解放，瓦迪姆說：「如果要和家裡人辯論，最終就是吵架，因為他們被洗腦了。」

普丁執政22年，這是一場俄羅斯人的洗腦之旅，99%的媒體被普丁控制，留下1%的獨立媒體樣板，當俄烏戰爭爆發，這1%的樣板也沒了，反戰和同情烏克蘭的人被抓進監牢，這就是普丁統治的俄羅斯，比起習近平也不遑多讓。

一位姓王的中國電腦工程師在烏克蘭工作，堅決留在烏克蘭，用手機拍下俄羅斯人入侵烏克蘭所造成的悲劇，但是，他的影片在微博被刪除，人被官方恐嚇，卻仍堅持他所見到的真相。

基於中俄同盟，老共不能反對俄羅斯侵略，但是，老百姓有看到真相的自由，問題在於老共擔心真相太多，謊言就無法洗腦了。

洗腦之所以有用，因為人類的大腦和行為，並不完全自由。

寫《戰爭與和平》的托爾斯泰曾經說過，「人類的思考和行動，看起來好像出於自由意志，其實並不然，我們的行為想法，多數時間受到歷史因素的左右。」這些話含意很深，包含你所接到的訊息、過去經歷、所受到的教育，綜合這些因素，左右我們的判斷，所以，即便出生與生活都在台灣，但是，當你被教育成中國人，你就會對中國死心塌地信服，這些中國信奉者在台灣佔了10%，像彭蔭剛這樣的人，完全清楚。

「反戰應該說給老共聽」，他卻偏偏在台灣登廣告，對台灣人說嘴。