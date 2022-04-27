普丁這一兩天的臉色非常難看，這大概是他從政以來最難受的日子。圖／擷自PBS 新聞影片

俄羅斯侵略烏克蘭以後，一直處於失敗，全世界透過媒體都可以看得出來。而美國與英國在對烏克蘭的協助更是眾所周知的事。雖然俄國的外長Lavrov在4月25日說，不發動核戰爭是俄國的基本立場，在烏克蘭的軍事作戰不會與核武器之使用結合。

但是，果真是如此嗎？普丁這一兩天的臉色非常難看，這大概是他從政以來最難受的日子。俄軍這次失敗的原因很多，很多人看到以後都非常高興，但是我卻非常擔憂。因為我從幾個外國的報導推論，而得出來的結論是相當憂心的。

從數據來看2021年，我們可以看出俄羅斯的國防支出與能源出口的比較。原油與天然氣的出口額度是1,656億美元，國防支出是485億美元。能源的出口之收入支撐著俄國的國防預算，這是大家都知道的。

如果以瑞典國際和平研究所（SIPRI）20年來之研究數據來看的話，俄國的國防經費是617億美元。中國是2,523億美元，日本是491億美元。俄羅斯給一般人的印象是它是軍事超大國，但額度卻很少，這是因為俄羅斯從舊蘇聯時代繼受了龐大的核能裝備，所以就長期以此在威逼著西方國家。

這三個月來，俄國的損失是555億美元。突破了一年的國防支出。持續烏克蘭侵略戰爭在財政面上可以預想到俄羅斯已經來到一個界限。也因此，面對這種嚴苛之現實的普丁，在既有的國防實力之下，他很可能會輸不起而想按下核戰的按鈕，以殲滅烏克蘭。

而且事實上，普丁早就暗示要使用核武器了。但是會受到核威脅的不只是烏克蘭。有許多國家都面臨了危機。北歐的芬蘭與瑞典被鎖定為核攻擊的目標很高，對於俄國來說，NATO的勢力東擴是很大的威脅，芬蘭與瑞典假如加入NATO的話，俄國將喪失波羅的海，烏克蘭假如加入NATO，俄國將喪失黑海。俄羅斯會從歐洲的南北海面被排除。俄國前總統Medvedev威嚇說：「波羅的海的非核化已經不可能討論了。」俄國採取了配置可搭載核彈頭的彈道飛彈Iskandel missile，並將這兩國放入射程之內。

4月20日普丁發表俄國實驗新型大陸間彈道飛彈（ICBM）的試射。在俄國國營電視台的節目當中，俄國人的演出者就對於美國的核攻擊之可能性，一邊加以討論，一方面用按耐不住的樣子發出笑聲。在討論的過程中，有一位專家就以紐約市為例，探討向美國發射核彈的可能性。其中有一個參加者說：「如果以紐約市為攻擊目標的話，那麼這個美好的都市會完全被破壞。」

美國非常幫烏克蘭，而英國也非常幫忙。那麼，英國會不會也被當做核武器的箭靶，甚至於所有援助烏克蘭的國家都有可能被當作目標呢？對於這最後的一步，我們必須用腦筋好好地去解決，否則人類的浩劫恐怕會被一個輸不起的瘋子鬧出。