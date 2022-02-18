中共傳聲筒點名國民黨立委陳以信（左）、林為洲（右）是「暗獨」勢力，而且暗獨比明獨更猖狂。消息一出，國民黨內一片嘩然。示意圖／擷自臉書，民報合成

老共的《人民政協報》突然點名國民黨立委陳以信，林為洲是「暗獨」勢力，而且暗獨比起民進黨的明獨更猖狂，消息一出，國民黨內一片嘩然，林為洲受訪時說；如果硬要如此戴帽子，那麼全台灣人民無一不獨。

冬奧前，政協頭目汪洋剛剛接見洪秀柱，高喊反獨促統，因此藍營懷疑老共此舉，就是要國民黨能努力學習紅統派，充當老共吞併台灣的協力者。

這個事件也證實，老共眼中，中華民國主權獨立，才是老共要打擊的對象，也揭穿所謂「九二共識」，就是一場欺騙共識，因為三十年來，中共根本就是把中華民國視為打不死的寇讎，七十幾年來恩怨難解，所有統戰語言，完全睜眼說瞎話，90%的台灣人拒絕被統一，台灣土地當然屬於現在的居住者，但是，老共卻把這個九成人口說成一小撮，真正的一小撮，才是被台灣人拋棄的紅統派，老共如此精明，豈會不知道台灣人所抗拒的，其實是中共政治制度，對言論自由打壓和掠奪式生活方式。

只要中華民國持續佔領台灣，持續在國際間打混，持續向西方民主國家靠攏，老共就沒有一天可以安心睡覺，因為害怕自己又被人民革命怒火顛覆，這才是老共消滅台獨或華獨的主因，過去死抱「九二共識」的政客，終於可以看到真相。

92沒共識，因為老共從來沒有認為「兩個中國」可以共存，只有馬英九等傻瓜政客一廂情願，認為老共承認中華民國，現在一語拆穿，不知道「九二」派要如何向國民黨內自圓其說。

老共政協頭目發話，報紙接著說文解字，其實是老共一貫的認知作戰套路，這個套路的配套，就是戰機持續恐嚇台灣，軟硬兩手策略，先把搞暗獨的國民黨拿下，這個套路和俄羅斯今天兵臨烏克蘭城下，是一貫的做法。

俄羅斯兵臨烏克蘭城下，升高國際間對戰爭的恐懼，已經從油價上漲得到好處，接下來才姿態放軟，希望以對話方式，要求烏克蘭放手，讓頓巴斯地區獨立，這和2014年誘騙克里米亞獨立後併入俄羅斯的套路一模一樣，烏克蘭脫離俄羅斯後，經濟無法改善，語言文化習慣又承襲俄羅斯，尤其是靠近俄羅斯的烏東地區，長期接受俄羅斯經濟協助，又加上族群認同俄羅斯，才是烏克蘭的致命傷，相較與烏克蘭，幸好台灣的經濟可以自主，甚至超越中國，台灣人認同高達七成，才能抵抗中共無所不在的滲透。

老共對台灣仍然會持續滲透，今年已經進入選舉熱潮，名嘴揭露幾位過去統派的人士，突然打出綠營旗幟加入選戰，還有民眾黨的參選人，更曾經是老共統戰樣板，這些人紛紛冒出頭，藉著台灣民主自由開放，企圖進行打著綠旗反綠旗的行動，這才是台灣應該擔心的事。

老共把華獨打成台獨，絕對是好事，讓台灣人可以更清醒過來，捨棄此地，台灣人將死無其所，團結保護家園才是正道。



作者指出，有心人士想藉著台灣民主自由開放，企圖進行打著綠旗反綠旗的行動，才是台灣應該擔心的事。示意圖／民報合成