白狼（張安樂）受訪時說，統促黨的力量已經在台灣宮廟系統扎根，將扮演中共侵台的在地協助力量。圖/取自民報資料庫

每個社會都有宗教，他代表慈悲，所以也是社會上最軟的一塊，因為太軟，所以就可以簡單遭到利用，利用宗教詐財有之；利用宗教廟宇做椿腳，選舉買票有之；利用宗教騙色有之；甚至廟堂成為黑幫角頭寄生，拉拔新人入幫的地方；至於販賣毒品，糾結群眾，更是層出不窮，可以說是行善和作惡共存一室。

中台開始開放來往，文化和宗教成為進入中國市場跳板，老共也看準這一點，開始大搞「祖庭統戰術」，本來，共產黨就是無神論，為了統戰目標，賣力翻修在文革時期遭到破壞的宮廟，拉攏台灣的香客奉獻修建，開始製造台灣的廟宇來自中國「分香」的神話，等同在政治上把台灣廟視為地方廟，中國廟才是中央正統廟，福建湄洲的媽祖廟，就是這種故事的結局，媽祖廟的祖庭在湄洲，久而久之，台灣的信眾也信以為真，每一年，很多媽祖信徒大搞到福建進香的旅行。

有媽祖廟為範例，關公、三太子、濟公、三山國王、王爺廟也來了，認祖歸宗變成統戰最佳通路，於是，本來就已經很黑的廟堂，慢慢加上紅色陰影。

民進黨上台後，企圖以宗教法立法，對宗教團體進行管理，卻被宗教團體以政府「滅香」為理由，大肆反抗，「宗教法」只能持續躺在立法院。

宗教法冰凍，拿到好處的就是宮廟的主事董事會，只要沒有法律監督，香火錢就永遠是黑箱，沒人知道媽祖到底拿到多少捐獻，前一陣子，為了台中立委補選，大甲鎮瀾宮的帳本飽受質疑，人民或媒體更進一步想知道，為何出現不改選的董事長，難道幹董事長不累嗎？

4月9日，疫情下，三月瘋媽祖，在大甲起駕，神轎進入彰化，事前，鎮主辦單位三令五申，不可以搶轎、沒有施打三劑疫苗不要來現場。偏偏白狼來了，而且沒有事先申請，大喇喇穿上統促黨的制服，一副就是要表現統促黨在台灣宮廟世界，也有幾分實力的樣子。警方在場制止搶轎行為，統促黨黨徒根本不甩，於是警民衝突無法避免。

如同白狼受訪時親口所言，統促黨的力量已經在台灣宮廟系統扎根，將扮演中共侵台的在地協助力量，警方把這件事聯想起來，當然把偵辦重心放在紅色力量的滲透。

台灣的民間信仰分成兩大系統，媽祖崇拜和王爺崇拜，前者是渡海先民神話蛻變，真假還很難說；王爺信仰來自瘟疫恐懼，台灣數百年來一直是瘟疫之地，所以日本人稱為「鬼島」。

本來，台灣祖先平埔族只有祖靈信仰，並沒有王爺崇拜或媽祖崇拜，這些信仰都屬於清帝國統治下的產物，清政府對平埔族進行漢化同時，也植入漢人信仰，事實上，滿州政府高層屬於薩滿教信仰，與漢人的英雄崇拜無關。

民間學者認為，王爺可以和帝國封建爵位聯結，王爺地位僅次於皇帝，因為皇帝無法到台灣管理，所以委託王爺管理，台灣鄉鎮處處王爺廟，意思就是用廟宇來恐嚇人民，「舉頭三尺有王爺，不要鬧革命」，因為有王爺神眼隨時看管你，是否有效，看看清帝國治理的台灣，官員太不像樣，所以兩百多年來，大亂小亂頻繁，就知道了。

日治時代，台灣前輩醫師蔣渭水認為，台灣宗教信仰阻礙進步，一輩子努力要破除迷信，看起來並未成功，因為神棍借神通鬼故事，炒作廟宇話題，包裝著民俗習慣，讓信仰商業化，借以賺進大筆香油錢，在台灣迷信總是比正道信仰，更能吸引人。