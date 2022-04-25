網路上流傳六分鐘視頻「四月之聲」，描述上海封城狀況，就像「武漢封城日記」，「四月之聲」很快被下架，但是私下仍然在海外轉傳。圖/截自網路

如果你問我，奴隸「和韮菜有何差別？」以下是我的回答：「奴隸至少還是有血有肉的人，韮菜是植物，當奴隸持續退化，失去血肉，最後就成為任人宰割的韮菜了。」最近的上海，剛好出現兩個典型代表：王思聰和李立群。

王思聰是誰？萬達地產集團王建林的兒子，王建林曾經是中國首富，地產王國崩盤後，老王企圖落跑，在機場被邊控，現在是負債王，連王思聰也負債30億。有錢的時候，王思聰在上海活得滋潤，花邊新聞不斷，沒錢時候，仍然傲氣逼人，所以，上海封城近月，每天搞核酸檢測，王思聰在網路上發飆說：「這不是檢驗陽性或陰性，而是檢驗血性或奴性。」王思聰說出真話，可以猜想王思聰下場，封鎖帳號禁言。

老共最怕奴隸的血性爆發，上海就變成不可控，類似王思聰的人應該不少，最近網路上流傳六分鐘視頻「四月之聲」，描述上海封城狀況，就像「武漢封城日記」，「四月之聲」很快被下架，但是私下仍然在海外轉傳。

會叫的奴隸，不見得能夠反抗，拒絕檢測核酸還是少數，畢竟這些人曾經與統治階級為伍，即便現在落魄了，還是高級別奴隸，現在叫囂，只因為自己也被侵犯了，如同復旦大學教授余惠人，因為封城無法看病而死亡，留著生前的字「悲劇終於降臨我認識朋友身上」，他從沒料到，自己也是悲劇之一，因為他長期也自認，自己是統治階級一部分。

有人把上海封城分析為「中共對奴隸耐受度的測試」，畢竟上海是最高級別奴隸所在地，富人與貴族雲集，這些人是否可以在非人性壓力下服服貼貼，代表中共統治是否成功？黨傳聲筒洗腦是否徹底？尤其是上海老外很多，如果連老外也乖乖，那就更棒了。

李立群就是一個很好的案例，這位曾經在自由台灣國生活工作的演員，還算不錯的演員，他的《搭錯車》至今還是令人懷念。但是，2000年，李立群回歸他自以為的祖國後，在中國作品無數，中國演藝界稱他「爛戲王」，意思是為了金錢，什麼戲都可以接，在《西虹市首富》一片中，李立群演死去的富人，露個臉，拿10萬人民幣也接受，可以想見，李立群拼命賺錢。賺錢本來無可厚非，但是，做個沉默的順民，也應該有個順民的是非，因為揭露上海飢餓現象，被國台辦關切後，現在改口了，而且從奴隸變韮菜，要求上海人「少說話，多嗑頭。」

人在鐵拳下，無法不低頭，這就是韮菜養成的方法，養成的韮菜，沉默無語，只能等待被割了。

2017年，中共就在北京測試低端人口對暴力，非人道治理的耐受度。隆冬臘月天，數十萬人被驅趕到街頭，低端人口為了吃一口飯，進入京城謀生，他們不犯罪，但卻像犯了罪，低著頭，沒人反抗；現在，測試來到高端上海人，我們看到下跪求情多，起身反抗少，老共成功了。

從1949年，蔣介石還在西南頑抗，毛澤東就匆忙建政，他心裡清楚，紅色政權得來靠著謊言，他承諾的自由和民主是假的，只要民主黨派起來索要，就會穿幫，若想政權永固，只有靠暴力壓迫，洗腦灌漿，所以，從利用韓戰，把投降國軍送入地獄戰場，接下來就是不間斷的政治運動，用飢餓消耗中國人體力，也消磨中國人心智，把最後的異議份子送進牢籠，放逐海外，把中國人改造成黨國奴隸和韮菜，看看上海的飢餓實驗，就知道老共對人的改造是否成功了。

一位回歸中國的台灣藝人看到「四月之聲」，第一個反應說：「這是假的。」因為，他不相信祖國黨官會如此殘酷。如此傻瓜，可見洗腦的偉大力量。

要靠血性奴隸或冰冷韮菜，是無法搞革命的，老共正在上海進行一場無產階級飢餓實驗，而且要擴大到所有城市，鐵幕終於要落下了，想走的台商，請趕快。