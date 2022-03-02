烏克蘭人民在街頭以各種方式抗敵，以致於俄羅斯軍隊在基輔遭到頑強抵抗。示意圖／擷自BBC新聞影片2022.2.28

這個標題接下來應該是「普丁大帝不好了」，俄烏戰爭已經進入第五天，2月28日，兩國在白俄羅斯邊境展開第一次談判，本來，普丁揚言在四天內拿下首都基輔，眼下並沒有完成，而且遭遇空前抵抗，這五天來，戰爭訊息相當混亂，而且真假難辨，很多屬於俄羅斯網軍所發出的「認知作戰」，例如：宣傳澤倫斯基跑路消息，企圖影響烏克蘭民心，但是澤倫斯基立即在首都出現，打破假訊息。

目前唯一可以確認的戰爭消息是：「攻擊方的折損顯然大於抵抗方」，不管是人命或者裝備上俄羅斯損失慘重，這恐怕是普丁開戰前難於預料的，烏克蘭人民強烈抵抗侵略，感動全世界，物資或精神援助紛紛捎來，而且支援烏克蘭的美英歐盟西方國家，各類武器陸續運抵烏克蘭，看來，俄羅斯正在對抗全世界，所以在第一輪談判，俄羅斯囂張口氣已經降低了。

普丁的戰略很簡單：武力威嚇，斬首澤倫斯基，更換新的親俄政權上台，採取速戰速決；因此，反過來分析：俄羅斯實際上不堪久戰，根據調查，俄羅斯打一天戰爭，就要花費五千多億台幣，所以戰爭若拖延持續，俄羅斯經濟民生就會崩塌，加上西方國家經濟抵制懲罰俄羅斯，國內反戰示威越來越嚴重，俄羅斯下場更不妙，甚至危及普丁政權，烏克蘭政府很清楚：戰爭多撐一天，烏克蘭就接近勝利一天，因此民心士氣很重要，這也是烏克蘭宣佈全民皆兵的主因，藉此阻擋青壯年逃亡國外。

根據國際媒體報導：烏克蘭人民在街頭以各種方式抗敵，以致於俄羅斯軍隊在基輔遭到頑強抵抗。

但是，最近網路上正流傳：這場戰爭從頭到尾，就是美國和北約所設立的陷阱，引普丁踏上不歸路，這個陷阱是高科技AI和衛星監控技術，如何在戰場上，實踐以小勝多的作戰方法。

如今回想起來，拜登和北約多次表態：不會派兵進入烏克蘭，很明顯，陷阱已擺好，鼓勵普丁開打，而事實上，美國及北約已經在烏克蘭境外波蘭和立陶宛陳兵，設立戰爭指揮中心，對俄羅斯進行無人機的攻勢，所以俄羅斯戰車超過一半，在途中被摧毀，影響戰力，其次，烏克蘭土地廣大，俄羅斯以為派出二十萬大軍，就能佔領烏克蘭，根本盤算錯誤。

當全世界各國抵制俄羅斯時，中共表現最曖昧，以致於中烏關係降到冰點，滯留烏克蘭的中國人，也遭到烏克蘭人報復，習近平想從俄羅斯侵略烏克蘭過程上，學習未來入侵台灣的道路，可惜，普丁大帝已經踢到鐵板，看起來，侵略者並不好當啊。