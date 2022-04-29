總經數據分析

BTC Exchane Net Flow(Total) & USDT Premium

全球交易所比特幣淨流出/流入量和穩定幣 USDT 折溢價指標，可作為判斷當前市場籌碼流動，並藉此判斷當前市場情緒。截至撰文，比特幣相較上周，淨流出/流入量下降且為負值；USDT 兌 USD 價格則約為 1.0000，較上周呈現逐步下滑態勢。

綜合上述兩點推斷，市場籌碼由 Altcoin (山寨幣)轉向比特幣，甚至是轉向傳統金融市場，導致 USDT 需求降低，市場不熱絡。

Fear & Greed Index

恐懼貪婪指標可以用來當作判斷當前市場超賣超買。截至撰文，加密貨幣恐懼貪婪指標數值為 23.8，低於上周的 26，顯示市場正處於極度恐慌狀態，不排除價格已接近觸底，並可能於近期回升。

Network Value to Transaction Ratio

NVT 又稱為加密貨幣本益比，用於加密貨幣估值。截至撰文，比特幣 NVT 為 26.51，略低於上周，比特幣價值仍被低估。

Bitcoin Ratio of Retail to Institutional Adrresses

加密貨幣散戶對大戶地址數量比，藉由錢包地址數作為籌碼面判斷依據，評斷目前走勢是否將趨穩。散戶對大戶地址數量比，較上周略降，推測主要因市場情緒恐慌造成散戶拋售，不失為一件好事。

主要因該數值下降，同時意味著巨鯨或機構投資人並無拋售現象，或甚至增持比特幣，有助於穩定未來的漲勢。

Cryptocurrencies Prices Heatmap

從加密貨幣價格熱圖來觀察加密貨幣一周趨勢，觀察到本週除了少數幣種如狗狗幣，因特斯拉創辦人馬斯克收購推特而大漲之外，加密貨幣還是受到 FED 升息、美股崩盤的影響而全面走低。

總體評估：

觀察各基本面數據，短期來說加密貨幣市場仍然受到利率政策和烏俄戰爭的影響，而徘徊於低點，但價格有觸底的跡象，且巨鯨並無拋售的動作，加上近期越來越多國家開始正視加密貨幣，長期來說仍然抱持樂觀態度。

國際情勢&市場動向

● 聯準會主席鮑爾於上周表示，5月升息 2 碼會是個合適的決定，導致比特幣從42,000 美元跌至約 39,400 美元，但隨即因美股休市而波動降低。但隨後一度跌破至38,000 美元，所幸受特斯拉創辦人馬斯克收購 Twitter 消息，帶動加密貨幣全面走升。

● 據 Coindesk 數據顯示，比特幣與那斯達克 100 指數的 90 天相關性達到歷史新高，說明兩者間走勢相較過去更加同步。美股目前走勢與 FED 的對利率政策的態度息息相關，在高連動性之下，投資人需更加關注 FED 消息，甚至是債券市場走勢。

Brave World是什麼？

Brave World 是一個由 DPWK 平台所新推出的遊戲，是一款大型的放置卡牌遊戲於 4 月底正式上線。Brave World 一共有 82 個英雄、3 種職業互相克制，42 種裝備以及 10 種不同的龍，全部皆為 NFT 形式。玩家每次上陣都需要至少 7 個英雄，每個英雄可配戴 6 樣裝備，而每次可以有 5 支龍上陣輔助戰鬥。

Brave World 遊戲機制 & 獎勵

Brave World 採取了一個叫「動態獎金模式」的新興經濟模型，簡單來說就是運用動態獎勵人數和動態獎金金額來讓整個遊戲達到一種動態均衡。不同於一般鏈遊的遊戲獎勵都集中在固定名次的人手中，Brave World 讓排行榜中每一個位置所獲得的獎勵都是跟玩家消耗的遊戲代幣量掛鉤的，只要玩家投入的多，即便排名不高也可以拿到不錯的獎勵。

技術分析&走勢預測

Bitcoin (BTC,比特幣)

比特幣本週仍舊受到 FED 升息影響，雖然走勢在周一因特斯拉創辦人馬斯克收購Twitter而帶動整體向上，但隨即在之後跌破台幣 1,139,088 元的近期低點，如果觀察4小時線圖，會發現在這邊形成一個強支撐。

隨著周四美股全面上漲，比特幣也跟著從低點反彈，目前進行微幅震盪。近期 Bitmex的創辦人發表觀點表示受戰爭影響全球歐美的貨幣逐漸失去信任，加上比特幣的用例不斷在增加，他預測比特幣將會在未來推升至 100 萬美元價位。

支撐 1,116,830 元，壓力 1,257,311 元。

Ethereum (ETH,以太幣)

以太幣價格走勢大致與比特幣相符，但漲跌幅均稍大。近期以太坊正在進行 2.0 升級，這對以太幣來說是個利多消息。幣價短期之內雖然仍會繼續與比特幣的連動，但隨著升級的進度推展，或許走勢在未來有機會更加強勢於比特幣。

支撐 78,861 元，壓力 114,131 元。

Dogecoin(DOGE)

狗狗幣受特斯拉創辦人收購Twitter的影響，價格在 4/25 暴漲將近 20%，而狗狗幣的暴漲也帶動了其他加密貨幣的走勢向上，雖然隨後受到美股崩盤影響導致漲幅回吐，整周的價格走勢相比上周仍然微幅提升。馬斯克先前在推文中呼籲Twitter的付費訂閱系統「Twitter Blue」應該開放使用狗狗幣支付，並表示目前正與狗狗幣團隊合作提升狗狗幣交易效率。

支撐 3.65 元，壓力 5.17 元。

ApeCoin(APE)

當多數加密貨幣因升息的壓力而在區間震盪時，APE 在本周暴漲了超過 60%，其交易量相較於前段時間也是成長許多。從 APE 的 4 小時線圖上可以看到典型的上升趨勢，目前價格進行回調，若沒有跌破上升趨勢線將有望繼續走升。

APE 在元宇宙項目方面做得非常好，其母公司 Yuga Labs 宣布元宇宙土地 NFT 項目「Otherside」將於 5/1 開放鑄造，且鑄造過程只能用 Ape coin 購買，消息推動 APE 價格走揚。

支撐 801.68 元，壓力 520.59 元。

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