烏俄之戰中，俄羅斯的暴衝，不但震驚國際，它也會成為近代人類歷史進程中的重要十字路口與分水嶺，全球多數的民眾，將嚴肅面對與反思，烏俄戰爭所帶來「文明的衝突」、「民主與極權」、「新型態的戰爭」、「領土的擴張與分裂」、「全球化與反全球化」等重要課題。

而這些課題，事實上都與此刻正如火如荼進行中的美、中兩強國際對抗與爭霸有關。也就是說，即使世界上多數的國家未直接牽涉到此類議題，但未來都將在美、中對抗的國際情勢下，面臨選邊站的處境。

美、中爭霸的世界局勢，不是這幾年才開始，早在習近平接任國家主席後，就悄然進行中，之所以讓多數的國家失察，尤其是主要的對手美國，可能的原因是，一、習近平是第一位懂得國際戰略的中國領導人。二、習近平望之不似人君的非強人外表，具有欺敵的作用。三、習近平用的戰略如一帶一路等，國際上前所未見。

美國前總統歐巴馬執政的第二個任期，幾乎與中國國家主席習近平完全重疊，而這段期間內，也是習近平全力在國際間佈下天羅地網，並向美國叩關的時刻。然而歐巴馬在卸任前，才驚覺大敵當前，強敵已瀕臨城下。而川普之所以可在短短的一個任期內，就能扭轉劣勢，最主要原因為，川普一上任就能馬上掌握美、中國際爭霸的戰略急迫性，並提出有效對策且嚴格執行。

某些評論認為，德國總理蕭茲在處理烏、俄戰事上是聽美國的，顯然這類評論未能掌握到整個烏、俄衝突過程中的戰略情勢。蕭茲不是聽拜登的，而是被迫跟著北約、歐盟的其他主要國家，一起聽從美國政府，在烏、俄之戰中的指揮與主導。為何接任總理時，曾公開宣稱，將延續「梅可爾路線」、「梅歸蕭隨」的蕭茲，無法延續梅克爾在歐洲的領袖主導地位，不是因為蕭茲「乏味無聊」與梅克爾「親民作風」的形象反差所導致，而是因為烏俄戰爭的驚爆，讓歐洲人對梅克爾路線，不得不回頭重新審視與檢討，對梅克爾也有新的評價與定位。

烏俄戰爭爆發後，除了美國政府之外，絕大多數國家的政府都是處在驚慌失措中，與烏、俄兩當事國息息相關的歐洲，更是陷入群龍無首的窘境。今日回頭省視烏、俄開戰前後的關鍵時刻，歐洲具領導地位的主要國家–德、英、法等國領袖的處理應對，用「『慌』腔走板」來形容也不為過。蕭茲完全不敢碰，烏克蘭加入北約這個引爆烏、俄衝突的主要導火線；而強生一開始對戰略情勢的判斷卻離譜到，認為普丁在攻下烏克蘭後，將席捲整個歐洲；至於馬克宏卻只會不斷地對外強調，他與普丁面對面談了多少次，一付他是現今歐洲的新領袖，一付他才能搞定普丁的態勢。

拜登之所以在烏、俄開戰後，能取代梅克爾的角色，領導歐洲對抗俄羅斯。主要原因是，美國政府是全世界的民主國家中，唯一從開戰前，就能掌握整個烏、俄衝突之戰略情勢的國家。