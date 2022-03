「長期追查總統蔡英文『論文門』的媒體人彭文正,其辯護律師張靜的住所及事務所21日遭台東地檢署大動作搜索;檢方並於今(22)日凌晨依涉妨害秘密、違反《個人資料保護法》罪嫌向法院聲請羈押;而後台東地方法院事後以違反拘提程序為由,裁定張靜無保釋回。」(風傳媒)

針對此案,台東地方法院發布新聞稿表示,傳票未載明檢察官以何身份傳喚被告,且本案尚有其他共同被告。而根據《刑事訴訟法》第75條,拘提是以「被告」合法傳喚為前提,但檢察官未以「被告」身份傳喚,尚難認本案拘票之核發符合法定程序。因本案件拘提之合法性既有疑義,應予釋放張靜。

張靜大律師這兩天在台東的事情從傳喚、拘提、聲押,全部程序皆不合法。其間過程,張靜拒絕交保 (隱含有過失),自認沒罪,不願申請交保,逼使法官惟二選項:收押或釋放,最後,法官宣判「當庭釋放,且不得抗告」。以下書面,是張靜在台東地院的拘留室寫的,萬一被判定為拘押前的心境:「我張靜坦磊一生,清白一生,論私德,或有所缺,論公義,無愧天地,看待交保,奇恥大辱,寧願被押,誓死不屈,點今日司法,已成東廠,淪為笑談,問世間,法為何物?直叫我生死相許,我的台灣、我的人民,司法有負我們,我們不欠司法,留待一起司法革命!張靜 寫於 台東地院拘留室 2022. 03.22 晨」

敬告蔡英文,時代已不同了,黨國時代的棒棍(司法)和紅蘿蔔(收買媒體學者)只是一時有効;蔡已到了數算饅頭的日子!公理正義遲早會跟妳算賬!對於像我這種曾經跟黨國威權長期抗爭的人,是很難接受這種威嚇和製造社會輿論的作法。蔡一生自外於台灣的民主運動,如同她在2016 年提名謝文定為司法院長,受到深綠人士反彈時,初時不為所動時所言「那個時代大家不是都選擇服從嗎?」服從權威,服從資源形塑的意見就是她的信仰,一種價值空心造成價值錯亂的信仰!美國自然哲學家喬治桑塔亞那名言「忘卻歷史的人民必將再度歴史的譴責」(Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”–George Santayana)!

也敬告台灣同胞:雖大敵當前,抗共不需蔡英文,需要的是民心意志!台灣的憲法體制有明確的領導人遞補制度,更何況目前民進黨全面執政!軍備武器也不是蔡英文出錢購買的,是納稅人的負擔!難不成「美日安保條約」沒有了蔡英文,週邊有事」就不包括台灣和台海了嗎?固守第一島鏈的台灣是美日等的生存安全問題,是美日台的「生存與共的生命共同體」!

我同意台灣有許多人不在乎,但是一個先進民主社會除了法條和制度外;信用(credibility)是民主社會的文化根基;如同向銀行貸款申請工作和婚姻關係,信用是核准和同意的重要判斷的依據!當然民主社會也接受對負面評價的抗辯和悔過,如中國禪宗信仰的初始根源「放在屠刀立地成佛」和基督教信仰「如果誠心悔改上帝都會原諒!」

如同蔡英文把她的東吳大學和政治大學的個人資料列為國家機密 30 年(很遺憾的政治人物的透明度是民主政治非常重要的要求!)此事件不禁讓人連想,蔡英文再度昭告台灣人民「此地無銀三百兩」?