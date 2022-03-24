「長期追查總統蔡英文『論文門』的媒體人彭文正，其辯護律師張靜的住所及事務所21日遭台東地檢署大動作搜索；檢方並於今（22）日凌晨依涉妨害秘密、違反《個人資料保護法》罪嫌向法院聲請羈押；而後台東地方法院事後以違反拘提程序為由，裁定張靜無保釋回。」（風傳媒）

針對此案，台東地方法院發布新聞稿表示，傳票未載明檢察官以何身份傳喚被告，且本案尚有其他共同被告。而根據《刑事訴訟法》第75條，拘提是以「被告」合法傳喚為前提，但檢察官未以「被告」身份傳喚，尚難認本案拘票之核發符合法定程序。因本案件拘提之合法性既有疑義，應予釋放張靜。

張靜大律師這兩天在台東的事情從傳喚、拘提、聲押，全部程序皆不合法。其間過程，張靜拒絕交保 （隱含有過失），自認沒罪，不願申請交保，逼使法官惟二選項：收押或釋放，最後，法官宣判「當庭釋放，且不得抗告」。以下書面，是張靜在台東地院的拘留室寫的，萬一被判定為拘押前的心境：「我張靜坦磊一生，清白一生，論私德，或有所缺，論公義，無愧天地，看待交保，奇恥大辱，寧願被押，誓死不屈，點今日司法，已成東廠，淪為笑談，問世間，法為何物？直叫我生死相許，我的台灣、我的人民，司法有負我們，我們不欠司法，留待一起司法革命！張靜 寫於 台東地院拘留室 2022. 03.22 晨｣

敬告蔡英文，時代已不同了，黨國時代的棒棍（司法）和紅蘿蔔（收買媒體學者）只是一時有効；蔡已到了數算饅頭的日子！公理正義遲早會跟妳算賬！對於像我這種曾經跟黨國威權長期抗爭的人，是很難接受這種威嚇和製造社會輿論的作法。蔡一生自外於台灣的民主運動，如同她在2016 年提名謝文定為司法院長，受到深綠人士反彈時，初時不為所動時所言「那個時代大家不是都選擇服從嗎？」服從權威，服從資源形塑的意見就是她的信仰，一種價值空心造成價值錯亂的信仰！美國自然哲學家喬治桑塔亞那名言「忘卻歷史的人民必將再度歴史的譴責」（Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.”–George Santayana）！

也敬告台灣同胞：雖大敵當前，抗共不需蔡英文，需要的是民心意志！台灣的憲法體制有明確的領導人遞補制度，更何況目前民進黨全面執政！軍備武器也不是蔡英文出錢購買的，是納稅人的負擔！難不成「美日安保條約」沒有了蔡英文，週邊有事」就不包括台灣和台海了嗎？固守第一島鏈的台灣是美日等的生存安全問題，是美日台的「生存與共的生命共同體」！

我同意台灣有許多人不在乎，但是一個先進民主社會除了法條和制度外；信用（credibility）是民主社會的文化根基；如同向銀行貸款申請工作和婚姻關係，信用是核准和同意的重要判斷的依據！當然民主社會也接受對負面評價的抗辯和悔過，如中國禪宗信仰的初始根源「放在屠刀立地成佛」和基督教信仰「如果誠心悔改上帝都會原諒！」

如同蔡英文把她的東吳大學和政治大學的個人資料列為國家機密 30 年（很遺憾的政治人物的透明度是民主政治非常重要的要求！）此事件不禁讓人連想，蔡英文再度昭告台灣人民「此地無銀三百兩」？