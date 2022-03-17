蔣萬安日前在立法院會質詢指蘇貞昌不敢承諾未來不缺電，蘇貞昌備詢時回應，故總統蔣介石和中國國民黨昔日承諾要反攻大陸，到現在都沒反攻大陸。雙方陣營連日來也是隔空言詞交鋒，戰火並未停歇，引發各界關注。中國國民黨立法院黨團不滿蘇貞昌及各部會首長列席立法院會備詢時屢次反質詢，要求游錫堃召集朝野黨團協商，研商有關於行政官員到立院備詢卻反質詢的問題，並要求立法院長、副院長主持會議時若發現官員反質詢時，就應該要予以制止。

對於立委依法質詢時，行政院官員是否可以反質詢的問題，游錫堃日前透過幕僚告訴中央社記者表示，目前與立法院相關的法律，並無禁止反質詢的規定，也並未違反議事規則。游錫堃說，立法院與行政院都是憲政機關，立委與行政院官員應本相互尊重、理性溝通原則進行詢答，以符合社會的期待。立委也可以研究質詢時如何攻守兼備，針對官員的反質詢在法尚無明文禁止情形下，進行「反反質詢」以求問政成效，監督政府施政。

台灣並不是內閣制國家，依行政與立法分立的體制，應該沒有質詢制度，只是台灣乃依循《中華民國憲法》體制才出現畸形的現狀。行政單位的權責在於施政，立法及政策訂定的權責則在於國會，行政單位是否依法行政應該由國會來監督，所以國會須有監察權，只是《中華民國憲法》乃依循孫中山的主張，將監察權獨立於國會之外，制憲前的政治協商會議擔心國會沒有監察權，會產生獨裁的行政單位，所以制憲時增加質詢制度，好讓國會監督行政單位，以補國會沒有監察權的缺失。

顯然的，依《中華民國憲法》的制度，國會的質詢制度與內閣制的質詢完全不同，後者是內閣對國會負責，而《中華民國憲法》的質詢制度則是取代監察權，主要的功能在監督行政單位是否依法行政，有否失職，所以質詢的範圍當然是施政內容，也就是監察權監督的範圍。只是部分立委敬業精神不佳，沒有能力挑出行政官員的失職，而問一些與施政完全無關的問題，行政官員若沒有反質詢，國會殿堂就任由立委打亂仗。

不只是立委將國會殿堂當作秀場，還無理取鬧，中國國民黨立委日前在聯席委員會開會前杯葛議事，要求先開公聽會再審查，並持標語包圍陳時中。立委陳玉珍、鄭麗文甚至拿「疫情死了八百多人竟還要開放核食」來攻擊陳時中。這段話讓陳時中氣得與立委對罵，反批鄭麗文「這是不實指控」、「別亂牽拖」，情緒激動到口罩滑落。陳時中事後受訪時嘆氣，「我們是多努力在做，才能維持現在這樣的成績。不能就這樣抹滅，把我們抹滅掉，這樣的講法非常不公平」、「看看世界、想想台灣」。

立委的水準真的太差，武漢肺炎死了八百多人有甚麼好抨擊的？別忘了國際社會對於這個數據有多羨慕，況且將它與福食連在一起更離譜，也就是立委缺乏常識才需要行政官員好好教育他們。