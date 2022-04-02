「割斷凡緣，心安神定。山中採藥修身命。青松林下茯苓多，白雲深處黃精盛。

百味甘香，一身清淨。吾生可保長無病。八珍五鼎不須貪，葷＿濁亂人情性。」- 踏莎行《宋 張掄》

(茯神：中間有松樹根貫穿)

(家種茯苓：外層黑褐色，內層白色，具顆粒性，有裂隙)

這是南宋詞人張掄的一闕詞，上闕詞中說明了茯苓多生長在松樹根之外，也說明了茯苓有安定心神之效用。而唐代文豪柳宗元也寫過一篇《辨伏神文并序》記錄去藥房買中藥伏神時，卻買到野芋，吃了身體更加不舒服的經歷，由此可見，中藥的選購從古至今都要非常小心，避免買錯藥而傷身。

(茯神木)

(茯苓皮：外部黑褐色，內部淡棕紅色)

依據台灣中藥典第三版紀載茯苓（https://reurl.cc/pWle8Z）為多孔菌科真菌Poria cocos (Schwein.) F.A.Wolf 之乾燥菌核。其主要產於雲南、湖北、安徽等地，通常在7或8月採收，採收除去泥沙之後，堆置”發汗”將之乾燥，反覆幾次至表面出現皺紋，水分大部分去除後再將之切制，依據切制的部位不同而有不同的中藥名稱及功效。

(茯苓菌絲生長的情況)

其中赤伏苓依據台灣中藥典第三版記載其來源主要跟茯苓一樣，差別在於其切制的部位接近外皮的部分而略帶紅色，因此得名，而茯苓皮依據台灣中藥典第三版紀載為多孔菌科真菌Poria cocos (Schwein.) F.A.Wolf 之菌核乾燥外皮。至於茯神依據台灣中藥典第三版紀載為多孔菌科真菌Poria cocos (Schwein.) F.A.Wolf 之乾燥菌核，中間抱有松根的部分。

(赤茯苓)

由上可以知道茯苓、赤茯苓、茯苓皮、茯神為同一種植物來源但卻是不同的藥用部位。

(野生茯苓)

(茯神：有松樹根貫穿)

另茯苓又稱白茯苓、雲茯苓、伏靈、金翁等，而依據產地不同而有雲苓、皖笭、鄂苓、閩苓等之稱號，主要以湖北九資河產的茯苓品質較好，而台灣因為地狹人稠，因此發展出液體培養技術生產藥用菇茯苓，此方式可在短期內獲得大量菌絲體及發酵液，來生產茯苓菌絲體及茯苓多醣。

坊間依照切制的方式不同可以買到幾種不同樣式的茯苓，分別是茯苓片、茯苓塊、茯苓卷三種。

(特等湖北鏡苓)

(茯苓塊)

(茯苓捲)

茯苓片為去皮後切制的茯苓，通常呈現不規則厚片，其厚薄不一，通常等級較高者又稱為鏡苓，以片厚，質堅實，色白為佳；而茯苓塊為去皮切成立方塊狀之形狀；茯苓捲通常厚度很薄，因此常捲成圓筒狀，上述皆以味淡，嚼之黏牙為佳，辨識真偽的另一個分辨方式為滴碘液，如果顏色為深紅色者為正品，顏色呈現藍紫色者為混淆品，主要是茯苓為菌絲不是澱粉，因此不會和讓澱粉和碘液反應呈現藍紫色。

茯苓是日常生活中常食用的食物，本草書籍中記載其性味甘淡。有健脾、安神、利尿之功效為主。台灣市場常見有賣茯苓糕等當作點心，在明代李時珍所編寫的《本草綱目》中也紀載「茯苓餛飩」的功效和作法：「老人噎食不通，黃雌雞肉四兩，切，茯苓末二兩，白麵六兩，作餛飩，入豉江煮食，三五服效。」另外也可將茯苓磨成細粉，加入熱牛奶一起食用，可以有很棒的安神效果，而茯苓食用上盡量避免和米醋同服。茯苓現代藥理研究有利尿和降血糖的功效，因此有在服用利尿劑或是降血糖藥物者，也要跟醫師討論食用的方式，目前台灣中醫藥主管機關對於茯苓都有規定二氧化硫及重金屬砷、鎘、汞、鉛的限量，因此民眾皆可安心食用。