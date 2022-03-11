烏克蘭是獨立國家，普丁睜眼說瞎話，認為烏克蘭是俄羅斯一部分。中共同樣不接受兩個中國，但台灣民意基金會最新公布的統獨調查，支持獨立者創新高來到53%。圖為烏克蘭交響樂團在戰火中演奏國歌鼓舞人心。擷自公視新聞影片 2022.3.10

或許因為受到烏克蘭英勇抵抗俄羅斯侵略的鼓舞，台灣人正在拋棄所謂的「維持現狀」。

根據台灣民意基金會最新公布的統獨調查，很可能是最接近台灣人真實態度的調查，支持獨立者來到將近53%，這個現象實在令人歡呼，台派長期堅持和努力，從台灣人態度的轉變來看：台派的付出並非白白浪費。

長期以來，台灣的藍綠兩黨都認為：台灣社會支持維持現狀的人超過8成，因此，中華民國國號變得無法動彈，遇到關鍵政治變革問題，維持現狀變成擋箭牌，事實上，所謂維持現狀充滿弔詭，這一次，台灣民意基金會把政大國關中心和胡佛民調進行分析拆解，發現：真實的民意並非維持現狀為多數，簡單說：很多獨立派是藉著維持現狀作為掩護，經過拆解後，支持獨立的人超過5成，這是台灣第一次獨立派超過維持現狀。

這一次的民調中，維持現狀大幅度降低來到16.9%，支持被併吞來到16%，不知道的人口是14.7%，從這些數字來看，對台灣主權傷害最危險的數據並非維持現狀，反而是14.7%的不表態，這些不表態的人口，另一種解釋就是搖擺，不關心政治，通常這些人，缺乏國家意識，遇到威迫，就會變成強權的附從者，如果把支持被併吞的中國派加上不知道的搖擺派，幾乎有30%的人並不反對中共併吞台灣，這種情況可以解釋：藍營的統派支持者，表面上雖然只有16%，最近多次民調顯示：支持國民黨只剩16%上下，已經被白營超越，所謂白營「民眾黨」就是有點藍，有點灰色，但是，藍營每次選舉投票，卻可以吸收30%的選票，如果加上維持現狀派丟出一半選票，藍營仍然有機會角逐地方百里侯，可惜，如果藍營持續擁抱「被中國併吞」，那麼肯定會與總統大選無緣，因為支持獨立者不可能把選票投給藍營。

維持現狀人口在台灣長期穩定的因素有二：第一、期待中國有一天可以轉變為民主自由的國家，到時候，中國與台灣還是可以合併為一個國家；第二、在中共恫嚇下，台灣人認為維持現狀是最安全的方法，事實上，越來越多證據顯示：維持中華民國主權獨立狀態所稱的「華獨」，仍然是中共要消滅的眼中釘，所以，維持現狀會轉變為獨派的原因也在此。

烏克蘭明明是一個獨立國家，普丁還睜眼說瞎話，認為烏克蘭是俄羅斯一部分，那麼中共不接受兩個中國也是必然，眼下，中俄兩個邪惡帝國已經連成一氣，向野心帝國冒進，既然無法避免戰爭，台灣人必須選擇更勇敢，而烏克蘭人給了台灣最好的示範。