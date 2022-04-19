電視是每天必要的消息來源，一度是全家共享與團聚的工具，但近年來手機與電腦的方便，相當影響家庭與社會的運營。但目前台灣媒體的播報方法，不無影響視聽的喜好。

首先我要指出的是播報的速度與態度問題。依照我過去經驗，我曾經讀過日本放送協會編給廣播者的「辭典」，記得其中談到一定時間內播放多少字的問題，能使老少咸宜、易於吸收。

但台灣的廣播常常求快，甚至在廣播新聞或討論問題時如同在吵架，恐不免使外國人感到詫異。諸君若比較日本NHK的廣播便可體會到。

第二，電視經常播放重要事件時（如關係國家安全保障與外交等事件），經常引述關鍵性的文件，此事非常重要，但經常一晃而過，除非一個人有「一目十行」的能力。既然是關鍵性的辭句，字字都重要，播放者不能有播放就算盡了責任。（若能參考外國媒體，便能體會筆者所言。）

其次，有些電視在播放新聞時，又特別放音樂，造成雜音的騷擾，令人困擾，需要改善。

第三，畫面問題。近來播放時事時，不管是國內或外國的消息都一起放在畫面，對工作人員來說是很方便，但對觀、聽眾來說感到一片混亂，而且解說人員又常擋住畫面。

另一方面，準備不足。如俄烏戰爭，自2月24日到筆者執筆時已有48天，竟無一電視準備一張完好的歐洲地圖，只憑討論者自備一張手持的小地圖，而播放者一愰而過。至於口述之地名，竟不知在何地。

此不僅俄烏戰爭的新聞，國際新聞方面，國家與地域甚廣，為給市民瞭解國際現勢，應示以地圖。如果考慮到漢字不適合拼音（有時對地名有不同譯法）應具備漢字與外文具備之地圖。此不是筆者過度要求，媒體人應反省媒體的功用與社會責任。

又畫面問題，常使人詬病的是張冠李戴。在中共的海、空匪軍侵犯台灣國家領域時，往往在專家討論之際同時播出台、美、中之飛機與船艦畫面，若非有相當研究者 ，不知是敵方、 友方和我方之機艦，不免令人「張冠李戴」，造成「擾亂視聽」。

又，不合時宜的照片不應該使用，不論是國際上的問題、或歷史上的問題，都要遵守此基本原則。若兩國交惡在緊張協議時，是否適合配搭兩國元首握手言歡之圖照？目前媒體類似這樣情境的情形不在少數。此問題也是關係到內容問題。

第四，內容問題。大眾暨公共議題應分開。私事關係公共關係與利益否，應該明辨。私事不應當公眾議題而再三報導。一件車禍卻要反覆的報導浪費時間，這也顯示電視欠缺採訪而用該手段來混時間。

電視對於糾紛、「歪哥」、劈腿現象似乎特別感到興趣。前時所謂「大Ｓ」的婚姻不僅是早、中、晚報導，連續對收視者「洗腦」數日；該事與我們何干？電視專用來捧明星、政客時而有之，卻對其倫理道德不敢貶一詞。

4月15日的某電視對張榮發的後人張國煒掌立榮集團的董事長，卻連夜用「王子復國」來形容，豈不是在製造關係人的糾紛？！

總之，媒體在行政、立法與司法的國家三權之外，被認為是第四權。但媒體由誰來監督？

趙少康掌握媒體，對特殊「族群」（但不是學理上的族群）組織起來號稱「戰鬥藍」，但沒有政見，也不需要政見與宗旨。民主主義是基於成熟的國民對事與物的成熟的判斷，但所謂的「戰鬥藍」不是如此，卻是基於缺乏知性的民粹主義煽動起來的；也就是特異的「鬪爭藍」領導所謂「戰鬥藍」起來的。加上與境外勢力有甚麼樣的掛勾，則非本篇所能論及。