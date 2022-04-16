「大眞博士話中藥」影片介紹大青葉和北板藍根和南板藍根

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臺灣衛生福利部已核發國內臨時藥品許可證「清冠一號」（NRICM101），成為國人面對新冠肺炎的另一道有效的防線，而國內八家藥廠可在中央流行疫期指揮中心解散日前製造該藥。這帖抗疫方除了可以銷售國外。目前主要分配給醫療院所，為中醫師處方藥，使用在治療新冠肺炎的病人。

其方中主要有十味藥，分別為：魚腥草、北板藍根、黃芩、栝樓實、荊芥、桑葉、薄荷、厚朴、防風、炙甘草。主要用於外感時疫，有解表宣肺，清熱解毒，寬胸化痰，和胃降氣之功效，

該方主要是依據明代張時徹所輯《攝生眾妙方》中之「荊防敗毒散」(https://reurl.cc/415Qzv)，加減改變而來。

方中的藥材「炙甘草」（https://reurl.cc/XjDLK3）之前有介紹過，就不再贅述，這次要來說明的是北板藍根這個藥材，根據《臺灣中藥典》第四版記載，其來源為十字花科植物菘藍Isatis indigotica Fortune之乾燥根（https://reurl.cc/415Q9K）

主要產於河北、安徽、江蘇、河南等地，而臺灣也有部分的栽種，並將該植物做品種上的改良，其所含的成分比原來的高好幾倍，是值得開發的市場。因為是根類的藥材，所以主要在秋季採挖，採挖之後將之去泥沙，晾乾，除去雜質，洗淨後切片乾燥即可使用。



(北板藍根原藥材：圓柱狀，形扭曲，灰黃色，有縱紋皮孔。)

其藥材品質好壞可用幾個方式去辨識，其一就是看飲片的外層皮部顏色，通常是以黃白色，木部中間和形成層以棕色為佳。其二就是口嘗，正確的藥材入口微甜，幾秒後會有苦味出來再帶點澀味。因為是十字花科的植物，所以整個口嘗的過程，會帶有蘿蔔的香氣，如果沒有這種香氣，就有可能是混淆品。



(北板藍根原藥材：可見疙瘩。)



(南板藍根原藥材：有多數的細長彎曲根。)

另有因名稱相似，而容易混淆的藥材南板藍根。依據《臺灣中藥典》第四版記載，其來源為爵床科植物馬藍Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze之乾燥根莖及根。主要產於廣東、福建、四川、廣西等地，而臺灣因為氣候土壤合適，所以也有零星的栽種。通常在夏秋之際採收，除去泥沙和地上部位，洗淨後晒乾即可。傳統上會選擇條長，粗壯，且地上莖較短者為佳。

北板藍根和南板藍根主要差別，可用幾個方式去辨識：通常來說北板藍根表面是灰黃色，有縱皺紋，有橫長皮孔樣突起；南板藍根呈現灰棕色，有膨大的節，上有細根或是莖殘基。

另外北板藍通常體實，質軟，皮部黃白色，木部為棕色；而南板藍通常質硬而脆，皮部藍灰色，木部灰藍色，中間通常有髓。

最後，北板藍因為是十字花科植物，口嘗有蘿蔔的香氣，而南板藍就沒有這個味道，以上為幾個簡單的分辨方式，供民眾在選購時參考。

「清冠一號」是治療用的處方藥，其主要機轉是可以抑制新冠病毒進入細胞，為中醫師開立方可使用，而非保健的茶飲，不適合當作防疫茶長期服用，該方主要用在輕症的確診者，而非一般健康的民眾！



(南板藍飲片：皮部和木部可見藍灰色。)

最近中央防疫指揮中心表示，「清冠一號」未來輕症的確診者只要想使用，可向地方醫療院所提出需求，或由中醫師評估後開立處方可使用。但此方的藥性偏涼，少部分腸胃比較虛弱、敏感者，有可能在服用後出現輕微的腹瀉，此時可以煮生薑湯配服臺灣清冠一號，以幫助改善腸胃功能。

總的來說，清冠一號可用於輕症到中症者，只要不須使用氧氣者都可使用。如果是接近重症者，可使用清冠二號，其兩者主要的功用皆在於調節自身免疫調控和做個人體質上的支持，然保持樂觀的心情和維持健康的生活習慣，也是非常重要。